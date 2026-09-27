L’équipe des Pays-Bas a repris la Ligue des nations avec une victoire 1-2 contre la Serbie. Le sélectionneur Xavi Hernández a modifié son équipe à deux postes et a décroché son premier succès.Voetbalzoneattribue une note aux titulaires et aux remplaçants ayant joué au moins 45 minutes.

Mexx Meerdink reçoit un 9 pour sa première titularisation avec les Pays-Bas. L’attaquant a pratiquement porté à lui seul l’équipe des Pays-Bas vers la victoire face à la Serbie. Meerdink a débloqué la situation en transformant sans trembler un penalty obtenu par Crysencio Summerville. À la 70e minute, Meerdink a inscrit son deuxième but de la soirée et a redonné l’avantage aux Pays-Bas : 1-2.

Ruben van Bommel a de nouveau réalisé une excellente entrée en jeu. L’ailier a remplacé Cody Gakpo très tôt dans la rencontre et a su créer le danger à plusieurs reprises face à la Serbie grâce à ses dribbles et à sa belle frappe. Le joueur du PSV reçoit un 8 pour sa prestation.

En début de match, les Pays-Bas ont surtout eu du mal face aux Serbes. Joey Veerman a bien commencé et a d’abord pris les commandes du milieu de terrain, sans parvenir à maintenir ce niveau pendant toute la rencontre. Avec un 7,5, il fait malgré tout partie des meilleurs joueurs du côté néerlandais.

Denzel Dumfries s’est régulièrement montré dangereux sur le flanc droit, où il a multiplié les montées à grande vitesse. Pour cela, le latéral droit reçoit un 6,5. Même note pour Jan Paul van Hecke. Le défenseur a remporté de nombreux duels et duels aériens, tout en se montrant précis dans ses passes.

Crysencio Summerville et Micky van de Ven sont tous deux notés 6. Summerville a obtenu le penalty sur lequel Meerdink a inscrit l’ouverture du score, mais s’est ensuite moins souvent montré réellement dangereux. Van de Ven a été solide défensivement et est bien intervenu à plusieurs reprises, mais a eu moins d’influence avec le ballon.

Bart Verbruggen reçoit lui aussi un 6. Avant l’égalisation serbe, le gardien a repoussé deux tentatives, mais il n’a rien pu faire sur la troisième, à bout portant.

Virgil van Dijk a eu du mal face à la Serbie et est noté 5,5. Le faible rythme de circulation du ballon des Pays-Bas et les contres rapides des Serbes ont fait que le capitaine n’a pas toujours semblé très à l’aise. Comme contre l’Allemagne, Van Dijk reste bloqué à 5,5.

Si Veerman a livré un bon match, ses deux collègues au milieu de terrain ont été bien moins convaincants. Ryan Gravenberch reçoit un 5, tandis que Tijjani Reijnders obtient la plus mauvaise note avec un 4,5. Reijnders a en outre manqué une grosse occasion sur un centre de Dumfries. Tous deux ont trop peu participé au jeu et ont été remplacés à la 67e minute par Kenneth Taylor et Guus Til.





Notes de l’équipe des Pays-Bas