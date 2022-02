Les notes des Parisiens face au FC Nantes : Marquinhos, Verratti, Mbappé… une colonne vertébrale en panne

Keylor Navas 4/10

Pas irréprochable sur le but de Kolo Muani (4e), il a été cherché son premier ballon au fond des filets après l’avoir vu passer entre ses jambes. Le gardien parisien ne peut en revanche rien sur le but de Merlin (16e), avant d’être battu par Blas sur pénalty (45e+6). Il s’impose tout de même face à Simons.

Thilo Kehrer 3/10

Jamais vraiment très haut ni très bas en première période, il a souvent laissé Marquinhos se charger de Simons qui était pourtant dans sa zone. L’Allemand n’est jamais parvenu non plus à combiner avec Messi ou Wijnaldum qui était pourtant dans sa zone. Il coupe un ballon très chaud avant le but de Merlin. Remplacé par Hakimi (74e).

Marquinhos 4/10

D’habitude si régulier, le capitaine parisien a connu de grosses difficultés au marquage de Simons, comme sur ce centre du Nigérian tout proche d’aboutir (20e). Les décrochages de l’attaquant nantais lui ont fait mal et il a dû hausser son niveau d’agressivité pour s’imposer dans les duels. Surtout, il est en retard sur Kolo Muani lors de l’ouverture du score (4e). Mieux en seconde.

Presnel Kimpembe 4/10

Auteur d’un début d’année civile intéressant, l’international français a aussi connu des défaillances. S’il n’est pas directement impliqué sur les buts nantais, le défenseur est pris par Kolo Muani, tout proche de marquer (20e) et a affiché de la nervosité après avoir laissé filer le premier buteur nantais alors qu’il s’en prenait à l’arbitre.

Juan Bernat 5/10

Comme Kimpembe, il n’est pas directement impliqué sur les buts nantais mais il s’est parfois montré friable au duel face à Appiah, surtout en seconde période. Contrairement à Kehrer, il a apporté offensivement et aurait pu ouvrir le score sur un caviar de Neymar (3e). Remplacé par Nuno Mendes (74e).

Georgino Wijnaldum 2/10

Blessé face à Reims, le Néerlandais avait quitté le PSG sur sa meilleure prestation depuis le début de saison. Titulaire pour la première fois depuis, il a fourni l’un de ses matchs les plus inquiétants. Alternant entre le milieu et le côté droit, il n’a jamais vraiment su se situer et donc être disponible. Un match vide.

Marco Verratti 4/10

Placé en sentinelle en première période, il est redevenu à un joueur ordinaire incapable de donner le tempo et de contrecarrer le pressing agressif des Nantais. Surtout, il a affiché beaucoup de nervosité en contestant souvent les décisions arbitrales. Ce qui lui vaut un avertissement (38e). Plus haut en seconde, il est mieux sans être décisif.

Idrissa Gueye 4/10

Ce retour en tant que titulaire est à oublier. Le champion d’Afrique a eu du mal à la récupération et est surtout en retard sur la frappe de Merlin qui finit dans la lucarne de Navas (16e). Bien servi par Messi, il manque de réduire le score après un nouvel arrêt de Lafont (26e).

Lionel Messi 4/10

Ce positionnement côté droit ne lui va pas et c’est quand il s’est retrouvé au cœur du jeu qu’il a pu être influent (15e, 26e), notamment en combinant bien avec Neymar ou Mbappé en première période. Dans le second acte, il prend le jeu à compte et sert l’attaquant brésilien sur la réduction du score (1-3, 47e) mais comme ses compères offensifs il a manqué d’efficacité face au but (8e, 69e).

Kylian Mbappé 3/10

L’attaquant parisien affiche cette saison des statistiques impressionnantes mais il lui est parfois de passer au travers dans certaines rencontres en manquant cruellement d’efficacité (Saint-Etienne ou Nice). Alors qu’il souhaitait confirmer sa prestation de mardi soir contre Madrid, ce match face à Nantes est à ajouter à cette liste. Il perd deux duels face à Lafont (19e, 54e) et frappe au-dessus de près alors que Messi était seul sur sa gauche (73e).

Neymar 4/10

De retour en tant que titulaire pour la première fois depuis le 28 novembre, le Brésilien a parfois offert le meilleur comme sur cette passe pour Bernat (3e) ou des combinaisons rapides avec Messi ou Mbappé. Et souvent le pire, des ballons trop longtemps conservés, des un-contre-un à la pelle et surtout un pénalty facilement capté par Lafont qui aurait pu faire définitivement basculer la rencontre (58e). Son but (47e) ne peut pas faire oublier ce raté majeur qui est venu s’ajouter à un manque de simplicité dans le jeu et un duel perdu face à Lafont (28e).