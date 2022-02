Les notes des Parisiens face à Nice : Donnarumma et Verratti avaient pourtant régalé

Gianluigi Donnarumma 7/10

L’Italien dégage une confiance certaine et cela se voit dans tout ce qu’il fait. Ses prises de balles sont sûres comme sur ce centre fort de Kluivert (8e) ou ces frappes de Gouiri (25e) et Delort (69e). Surtout, il remporte son duel face au Néerlandais en restant solide devant sa ligne (48e). Il sort un pénalty durant la séance de tirs au but.

Colin Dagba 5/10

Les compensations de Danilo Pereira lui ont donné l’opportunité de jouer plus haut mais il n’a jamais apporté le danger. De bonnes anticipations tout de même mais toujours serein dans le duel comme face à Kluivert (8e). Remplacé par Simons qui a manqué le dernier penalty parisien.

Thilo Kehrer 6/10

Le défenseur central allemand n’a pas toujours dégagé la plus grande sérénité mais il a eu le mérite d’être efficace dans ses interventions et vigilant sur ses replis. Un match sérieux qu’il aurait pu ponctuer d’un but sur une passe de Mbappé (78e).

Presnel Kimpembe 7/10

Un match avec peu de travail mais du travail bien fait et des interventions autoritaires, que ce soit au duel face à Gouiri ou Delort (75e) ou en coupant des passes dangereuses devant Kluivert (36e) ou Dolberg (19e). Il est proche de marquer su coup de pied arrêté..

Nuno Mendes 6/10

Certainement l’un de ses meilleurs matchs avec Paris. Ses montées ont fait très mal à Nice et il s’est retrouvé à de nombreuses reprises en position de centre. Dommage que son entente avec Draxler n'ait pas fonctionné. Très propre défensivement. Remplacé par Bernat (80e).

Danilo Pereira 6/10

Le Portugais a été utile dans son travail défensif. Ses compensations ont permis à Dagba de monter et il a surtout réalisé des interventions précieuses en fin de match pour couper des contres qui auraient pu faire très mal. Mais aussi une frappe de Gouiri, seul entre l’entrée de surface et le point de penalty (85e).

Marco Verratti 7/10

Les matchs passent et il rayonne de plus en plus. Face à Nice, sa prestation va ouvrir le débat sur son placement car l’Italien a été rayonnant aux abords de la surface et dans le jeu combiné. Il ne transforme pas une offrande de Herrera (22e) et donne des ballons parfaits pour Draxler (31e) et Messi (45e). Ou pour Mbappé en fin de match.

Ander Herrera 4/10

Jamais avare d’efforts, il a eu du mal à influer sur le jeu parisien et surtout à l’accélérer. L’Espagnol sert parfaitement Verratti (22e). Un nouveau match très moyen. Remplacé par Paredes (5) qui a donné du rythme au jeu parisien mais a manqué son penalty.

Lionel Messi 4/10

Son déboulé sur l’action qui amène le tir de Verratti aura été son seul coup d’éclat (22e). En première période, l’Argentin a quasiment perdu tous ses duels et n’a été utile que par ses changements de jeu. Une frappe facilement stoppée par Bulka (45e) et une autre détournée par Todibo (90e+1).

Mauro Icardi 3/10

On peut bien évidemment souligner ses efforts et ses courses pour faire remonter le bloc mais l’Argentin a traversé cette rencontre comme une fantôme encore une fois. Il offre peu de solutions et ne se crée par d’occasions. Trop court sur un service de Verratti (59e), il ne parvient pas à reprendre un centre fort de Mendes (61e). Remplacé par Mbappé (64e), auteur du bonne entrée.

Julian Draxler 4/10

L'article continue ci-dessous

Titularisé à la place de Mbappé, il a tenté de participer au jeu sans jamais peser réellement et sans parvenir à combiner avec Mendes pourtant dans un bon soir. Il aurait pu ouvrir le score mais son tir a été contré par Todibo (31e). L’international allemand offre tout de même une balle de but à Mbappé (71e).