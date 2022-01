Les notes des Parisiens face à Brest : Mbappé en détonateur, Marquinhos contrôle tout

Gianluigi Donnarumma 7/10

Avec beaucoup d’autorité et de personnalité, le gardien italien a sorti une très belle prestation et permis au PSG de ne pas encaisser de but alors qu’il était ballotté en première période. On retiendra la rapidité avec laquelle il se détend face à Cardona (9e) ou encore son petit crochet face à Honorat (5e). Des bonnes sorties sur corner ou loin de son but.

Thilo Kehrer 6/10

Son apport offensif a été indéniable malgré du déchet dans la dernière passe en première période. Souvent très haut, l’Allemand s’est procuré deux occasions et inscrit le second but parisien d’une belle reprise (53e). Le défenseur central qui évoluait sur le flanc droit n’a pas non plus oublié ses tâches défensives. Il manque la balle du 3-0, parfaitement servi par Verratti (84e).

Marquinhos 7/10

Hormis une course sur laquelle il est pris par Le Douaron (7e), il sort encore un match de grande qualité avec des interceptions et des duels gagnés à la pelle. Le capitaine oriente parfaitement le jeu sur le second but parisien de Kehrer (2-0, 53). Toujours aussi indispensable.

Presnel Kimpembe 5/10

Propre dans ses relances et présent pour couper quelques centres chauds, l’international français manque une intervention qui amène la plus grosse occasion brestoise par Cardona (9e). Il se fait aussi enrhumer par Le Douaron (50e).

Nuno Mendes 6/10

A l’exception d’un duel en première période (16e), il n’a pas eu trop de problème à contenir Faivre. Toujours très haut, sa première période a été brouillonne sur le plan offensif, il se rattrape en réalisant un festival face à Pierre-Gabriel avant d’offrir le but du break à Kehrer (53e).

Ander Herrera 4/10

Un match quelconque, un de plus. Le milieu espagnol n’a rien apporté dans l’entrejeu parisien et ses passes n’ont jamais permis au PSG d’aller de l’avant. Un peu mieux en seconde période. Remplacé par Paredes (79e).

Marco Verratti 6/10

Après un début de match timide, il a fini par prendre les choses en main et a amené des situations chaudes. D’abord en relançant parfaitement pour Di Maria en position de trois contre un (27e). Et ensuite en combinant parfaitement avec Wijnaldum (29e), puis Di Maria avant de trouver le poteau. Et que dire de son service pour Kehrer en fin de match (84e). Comme d’habitude, il écope d’un carton jaune. Cette fois pour un tacle sur Magnetti.

Georginio Wijnaldum 6/10

Le Néerlandais est sorti à la mi-temps blessé par Agoumé (remplacé par Danilo Pereira). Il avait pourtant fourni sa meilleure prestation dans le jeu sous le maillot parisien. Avec plus de ballons touchés qu’à l’accoutumée, il a beaucoup participé et combiné avec ses partenaires. On retiendra son festival de passes de la tête avec Verratti, qui l’amène à frapper au-dessus (29e). Il trouve ensuite Mbappé pour l’ouverture du score, bien aidé par la course du batave sur le coup (1-0, 32e).

Danilo Pereira 6/10

Une entrée dans la lignée de ses performances contre Saint-Etienne et Nice. De la justesse, de la disponibilité et des occasions aussi comme cette frappe en angle fermé repoussé par Bizot (74e). Averti peu après l’heure de jeu (65e).

Angel Di Maria 4/10

De retour après avoir contracté la covid-19, l’Argentin a connu beaucoup de déchets dans ses transmissions. Il manque notamment un service facile pour Icardi ou Mbappé lâché par la défense bretonne. Remplacé par Sergio Ramos, qui a joué sans prendre de risque dans une défense à trois (72e).

Mauro Icardi 3/10

Alors qu’il a plus bougé qu’à son habitude pour venir décrocher ou récupérer quelques ballons assez bas, il n’est pas parvenu à se créer la moindre occasion. Ce qui est beaucoup plus inquiétant en plus de son déchet dans le jeu combiné.

Kylian Mbappé 7/10

Si le PSG a réussi à trouver d’autres circuits pour apporter le danger, il n’en reste pas moins le principal détonateur. Il ouvre notamment le score sur l'une de ses spécialités : feinte de frappe enveloppée avant de fermer (1-0, 32e). Ses courses ont fait extrêmement mal à la défense parisienne et il aurait pu alourdir l’addition sans un arrêt de Bizot après un service de Simons.