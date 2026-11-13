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Les Pays-Bas ont livré une démonstration d’efficacité offensive en écrasant la Grèce 7-0 à la Johan Cruijff ArenA. Tijjani Reijnders a montré la voie avec un triplé en première période, permettant à l’équipe de Xavi Hernandez de prendre la tête du groupe 2.

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Les Pays-Bas ont livré une prestation d’une supériorité écrasante à la Johan Cruijff ArenA, balayant la Grèce 7-0 dans une rencontre de Ligue des nations de l’UEFA dont l’issue ne faisait déjà plus de doute avant la pause. L’équipe de Xavi a exploité chaque faille dans l’organisation défensive grecque pour mener 5-0 à la mi-temps. Crysencio Summerville a ouvert le score très tôt, mais la première période a surtout été celle de Reijnders : son intelligence tactique pour trouver des espaces lui a permis de signer un triplé remarquable en 21 minutes.

La seconde période a surtout été consacrée à la gestion du match, même si les Pays-Bas n’ont pas complètement levé le pied. Jurrien Timber a inscrit son deuxième but de la soirée avant que Donyell Malen ne parachève la démonstration, profitant de l’effondrement psychologique total de la Grèce. Les statistiques témoignent d’une domination absolue : 13 tirs cadrés, 548 passes réussies et 4,19 buts attendus (xG). Pour la Grèce, cette soirée a mis en lumière ses failles tactiques : elle n’a réussi qu’un seul tir cadré face aux assauts néerlandais.

Gardien et défense

Bart Verbruggen : 7/10

Le joueur le moins sollicité à Amsterdam. Verbruggen a été pratiquement spectateur, ne devant effectuer qu’un seul arrêt tant la Grèce peinait à atteindre le dernier tiers du terrain. Ses relances sont restées précises, permettant à son équipe de reconstruire ses attaques lorsque les visiteurs parvenaient occasionnellement à dégager le ballon.

Denzel Dumfries : 9/10

Un moteur infatigable sur le flanc droit. Dumfries a délivré deux passes décisives, pour Reijnders à la 33e minute puis pour Malen sur le septième but, à la 62e. Ses montées ont contraint Kostas Tsimikas à rester en retrait, empêchant la Grèce de créer le moindre danger sur son côté gauche.

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Jurrien Timber : 9/10

Une démonstration offensive rare pour un défenseur. Timber a fait preuve d’anticipation en marquant aux 40e et 59e minutes. Au-delà de son doublé, sa capacité à monter au milieu de terrain a créé les supériorités numériques qui ont permis aux Pays-Bas de monopoliser le ballon.

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Jan Paul van Hecke : 8/10

Imposant physiquement et solide dans les airs. Van Hecke a assuré la stabilité défensive nécessaire pour permettre à ses partenaires de monter. Auteur de plusieurs dégagements, il a veillé à ce que Vangelis Pavlidis reste totalement invisible pendant ses 65 minutes sur le terrain.

Micky van de Ven : 8/10

Sa vitesse pour revenir défendre n’a jamais vraiment été mise à l’épreuve, mais son placement a été irréprochable. Van de Ven a été le principal défenseur à faire progresser le ballon, avançant souvent balle au pied sur 18 à 27 mètres pour franchir la première ligne du pressing grec.

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Milieu de terrain

Frenkie de Jong : 8/10

Le métronome. Capitaine de l’équipe, De Jong a dicté le rythme avec aisance, réussissant la grande majorité de ses passes avant de sortir à la mi-temps, alors que le match était déjà gagné. Sa présence a permis aux milieux offensifs de s’exprimer sans craindre de laisser leur défense exposée.

Joey Veerman : 8/10

Une vision du jeu exceptionnelle. Veerman a délivré la passe décisive sur le premier but de Reijnders, à la 12e minute. Grâce à la variété de ses passes, il a régulièrement renversé le jeu vers Dumfries, qui montait sur le côté droit, pour étirer le 4-4-2 grec.

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Tijjani Reijnders : 10/10

Un match parfait. Reijnders a été l’architecte de la débâcle grecque, marquant aux 12e, 18e et 33e minutes pour signer un triplé plein de sang-froid. Ses déplacements entre les lignes étaient impossibles à suivre, et ses frappes d’une précision implacable.

Attaque

Cody Gakpo : 7/10

S’il n’a pas marqué, Gakpo a accaparé l’attention de Lazaros Rota et de Konstantinos Mavropanos, créant les espaces exploités par Reijnders et Summerville. Une prestation altruiste du joueur de Liverpool.

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Crysencio Summerville : 8/10

Il a lancé la soirée en ouvrant le score à la 6e minute. Son accélération explosive et ses dribbles directs ont donné le ton du match, forçant la défense grecque à reculer très tôt, sans jamais parvenir à se réorganiser.

Donyell Malen : 9/10

Une force créatrice qui a fini par inscrire le but que sa prestation méritait. Malen a délivré deux passes décisives en première période, pour Reijnders à la 18e minute et Timber à la 40e, avant de marquer d’une frappe puissante le dernier but, à la 62e, pour couronner une prestation individuelle remarquable.

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Remplaçants et entraîneur

Teun Koopmeiners : 7/10

Entré à la place de De Jong à la mi-temps, il a maintenu le niveau technique de l’équipe. Il a fait circuler le ballon et contribué à entretenir la pression qui a mené aux deux buts de la seconde période.

Gjivai Zechiel : 6/10

Entré à la place de Reijnders à la 63e minute. Il a apporté de la fraîcheur au milieu de terrain alors que le match se dirigeait vers son dénouement inévitable.

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Ruben van Bommel : 6/10

Il a remplacé Gakpo et apporté de l’énergie sur le flanc, même si l’intensité du match avait nettement baissé au moment de son entrée.

Noa Lang : 6/10

Entré à la place de Summerville pour le dernier quart d’heure. Il a occupé les défenseurs grecs avec quelques courses caractéristiques de son jeu, mais a eu peu de temps pour peser concrètement sur le match.

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Ian Maatsen : 6/10

Entré en fin de match à la place de Timber, il a pris place en défense tandis que les Pays-Bas préservaient tranquillement leur cage inviolée.

Xavi Hernandez (entraîneur) : 9/10

Un coup de maître tactique. Hernandez avait clairement ciblé les espaces entre l’axe et les côtés comme principal secteur d’attaque, et sa consigne de laisser Reijnders et Malen permuter librement a posé des problèmes sans fin à l’entraîneur grec Ivan Jovanovic. L’avance prise très tôt lui a permis de gérer parfaitement la condition physique de ses joueurs.