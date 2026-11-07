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Le Real Madrid a livré une leçon de tactique à Mestalla et s’est imposé sans difficulté face à Valence (3-0). Des buts de Fede Valverde, Arda Guler et Kylian Mbappe ont permis à l’équipe de Jose Mourinho de ne pas se laisser distancer en tête de la Liga.

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Le Real Madrid a fait preuve d’une efficacité implacable à l’Estadio Mestalla, surclassant une équipe de Valence en difficulté (3-0). Le dispositif tactique de Mourinho s’est révélé bien trop élaboré pour les locaux : Madrid a monopolisé le ballon avec 68 % de possession et tenté 18 tirs au total. Valverde, le capitaine, a ouvert le score à la 28e minute, avant que Guler ne double la mise peu avant la pause, mettant pratiquement fin au suspense avant même que le match ait véritablement commencé.

La seconde période a suivi le même scénario de domination, marqué par la débâcle disciplinaire de Valence avec l’expulsion de Jose Gaya à la 79e minute. Le Real Madrid a immédiatement exploité les espaces supplémentaires, Mbappe trouvant le chemin des filets à la 75e minute sur une passe décisive de Guler pour donner plus d’ampleur au score. Avec 11 tirs cadrés et seulement 0,33 but attendu concédé, le Real Madrid a montré pourquoi il reste la référence défensive du championnat.

Gardien et défense

Thibaut Courtois : 7/10

Le Belge a passé une soirée relativement tranquille grâce à la solidité du bloc devant lui. Il a effectué deux arrêts pour préserver sa cage inviolée. Il a bien négocié les rares duels aériens que Valence a pu lui imposer et a constitué un point d’appui fiable dans la construction du jeu madrilène. Il n’a effectué qu’un seul renvoi aux six mètres, Madrid préférant relancer depuis l’arrière.

Fede Valverde : 9/10

Aligné dans un rôle hybride d’arrière droit qui l’amenait à se recentrer au milieu, le capitaine a été le meilleur joueur du match. Il a ouvert le score à la 28e minute d’une frappe puissante et montré l’exemple tout au long de la rencontre, neutralisant les menaces de Valence sur les côtés tout en offrant une solution de premier ordre pour faire progresser le ballon par la passe. Sa polyvalence reste la plus grande arme tactique de Mourinho.

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Ibrahima Konate : 8/10

Une présence physique que les attaquants de Valence n’ont tout simplement pas réussi à contourner. Konate a dominé dans les airs et parfaitement lu le jeu, contribuant aux 5 interceptions de son équipe. Il est resté serein sous pression, empêchant les locaux de se procurer la moindre occasion franche dans le jeu.

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Dean Huijsen : 7/10

Le jeune joueur a affiché une grande aisance au cœur de la défense. Son placement a fait preuve de maturité et sa capacité à remonter le ballon au-delà du premier rideau de pression a aidé Madrid à atteindre 627 passes réussies. Il a apporté son calme en complément du style plus agressif de Konate.

Marc Cucurella : 7/10

Débordant d’énergie sur le flanc gauche, Cucurella a constamment apporté de la largeur et fait preuve de ténacité défensive. Il a contribué au nombre élevé de centres (11) et s’est appliqué dans ses courses de repli, étouffant les contre-attaques de Valence avant qu’elles n’atteignent le dernier tiers du terrain.

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Milieu de terrain

Aurelien Tchouameni : 8/10

Sentinelle de l’équipe, Tchouameni a protégé la défense et limité Valence à seulement 0,33 xG. Sa discipline tactique a permis aux joueurs plus créatifs de s’exprimer, tandis que sa capacité à conserver le ballon sous pression a été déterminante dans la nette domination de Madrid au milieu de terrain.

Bernardo Silva : 8/10

Le métronome de l’équipe. La capacité de Silva à exploiter les espaces et à dicter le rythme a été pleinement visible alors que Madrid a bénéficié de près de 70 % de possession. Il a assuré le lien essentiel entre le double pivot et le trio offensif, veillant à faire progresser le ballon avec intention dans l’axe.

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Jude Bellingham : 7/10

Sans marquer, Bellingham a mobilisé les défenseurs par ses déplacements sans ballon et créé les espaces exploités par Guler et Mbappe. Il a joué avec son aisance et son intensité habituelles, même si le bloc bas de Valence l’a parfois contrarié avant que le jeu ne s’ouvre.

Attaque

Yan Diomande : 7/10

Titulaire sur l’aile gauche, Diomande a montré une grande intelligence tactique avant d’être remplacé en fin de match. Averti à la 80e minute, il s’est surtout distingué par sa capacité à perturber le jeu adverse : il est revenu défendre pour casser les actions, tout en étirant constamment la défense adverse et en servant les créateurs de l’axe par des passes précises et efficaces.

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Arda Guler : 9/10

Une prestation éblouissante du jeune Turc. Il a inscrit le deuxième but avec sang-froid à la 36e minute et délivré la passe décisive sur le but de Mbappe en seconde période. Sa vision du jeu et sa maîtrise technique ont fait la différence dans le dernier tiers du terrain.

Kylian Mbappe : 8/10

Pris cinq fois en position de hors-jeu, Mbappe a néanmoins vu sa persévérance récompensée par un but à la 75e minute. Constamment menaçant dans le dos du dernier défenseur, il est resté le point de fixation d’une attaque très dangereuse, malgré un carton jaune reçu à la 81e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Eduardo Camavinga : 6/10

Entré pour les dernières minutes afin d’apporter de la fraîcheur au milieu et de contribuer à préserver la cage inviolée.

Endrick : 6/10

Entré en fin de match, il a laissé entrevoir sa puissance explosive dans les derniers instants.

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Brahim Diaz : 6/10

Il a mis sa technique au service de la conservation du ballon dans les dernières minutes, alors que Valence accusait la fatigue.

Carlos Espi : non noté

Entré très tard, sans avoir le temps d’influer sur le match.

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Thiago Pitarch : non noté

Entré dans le temps additionnel pour gagner du temps à des fins tactiques.

Jose Mourinho : 9/10

Le « Special One » a fait les bons choix tactiques. En plaçant Valverde dans un rôle polyvalent sur le côté et en titularisant Guler, il a totalement pris le dessus sur le Valence de Javier Aguirre. Son équipe a été équilibrée, impénétrable en défense et d’une efficacité implacable dans les transitions.