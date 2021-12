Les notes des joueurs du PSG : Navas se manque, Messi passe (encore) à côté

Keylor Navas 4/10

Titularisé à la place de Donnarumma, l’ex-Madrilène n’a pas eu d’arrêts miracles à effectuer en première période face aux Lensois mais a tout de même été sollicité plusieurs fois par Fofana (22e), Clauss sur un coup franc lointain (25e), Kalimuendo (27e) et surtout Doucouré, qui plaçait une reprise puissante (31e). Mais son fait le plus marquant a été de se trouer sur une frappe lointaine de Fofana (1-0, 62e) qu’il aurait repoussé 99 fois sur 100. Il est aussi sauvé par son poteau (69e).

Achraf Hakimi 5/10

Le latéral marocain restait sur des performances contrastées. Face à Lens, il a rehaussé son niveau même si ce ne fut pas toujours évident sur le plan défensif, notamment quand les Lensois venaient entre lui et Marquinhos. Mais il gagne tout de même ses deux premiers duels face à Frankowski et revient bien sur Pereira. Son apport offensif a été bien meilleur et il est à l’origine de deux des trois occasions parisiennes de la première période en servant Icardi (37e) puis Di Maria, seul à l’entrée des six mètres (45e+1). Placé plus haut, sa seconde période fut plus compliquée, même s’il effectue quelques retours précieux.

Marquinhos 4/10

Le capitaine parisien a connu un déchet inhabituel en première période. Il manque d’abord ses deux premières relances et perd notamment le ballon qui amène la frappe de Kalimuendo (27e), après une relance de la tête hasardeuse. Un peu mieux en seconde période où il a coupé des ballons chauds face à Kalimuendo et Frankowski.

Kimpembe 5/10

Malgré une gêne ressentie face à Nice, mercredi, l’international français était bien titulaire. Il a fait preuve de beaucoup d’autorité en montant régulièrement sur Kakuta ou taclant dans les pieds de Kalimuendo à deux reprises, dont une fois en position de dernier défenseur (73e). Le défenseur sauve ensuite devant Frankowski qui venait de tirer sur Navas (79e).

Juan Bernat 4/10

Le danger est souvent venu de son côté. Il se trouve loin de Clauss au moment où celui-ci frappe pour la première fois au but. Entre les montées du piston et les courses des attaquants dans son dos, il a eu du mal à gérer. Ce qui l’a sûrement dissuadé de se montrer offensif, puisqu’il effectue sa première montée à la 37e minute. Pas mieux en seconde période et toujours aussi en difficulté face à Clauss. Remplacé par Nuno Mendes (79e).

Leandro Paredes 4/10

En première période, l’Argentin s’est mis en action durant quelques minutes. Cela a coïncidé avec le temps fort du PSG et cela n’a duré que quelques minutes. Pour le reste, il joue dans un fauteuil et n’apporte pas grand-chose. Quand Paris a joué à trois défenseurs, il est resté derrière sans jamais proposer de solutions. Remplacé par Wijnaldum (70e), auteur du but égalisateur (90e+2)

Danilo Pereira 4/10

Après Nice et Saint-Etienne, il sortait de deux prestations très intéressantes. Face à Lens, il a semblé perdu au milieu de terrain et n’a jamais su se situer sur les phases de possession parisienne entre Verratti et Paredes. Même s’il a contré une frappe de Fofana (10e), il a été dépassé par la vitesse des Nordistes et a perdu quelques ballons, dont celui qui amène le coup franc lointain de Clauss.

Marco Verratti 4/10

Son retour était attendu pour mettre de l’ordre dans le jeu parisien mais l’Italien a contribué à participer au désordre qui a caractérisé le PSG. Actif quand Paris avait le ballon, il a couru et taclé dans le vide, sauf quand il a pris les chevilles de Kalimuendo (28e). Plus offensif qu’à son habitude, il s’est projeté et offre une bonne situation à Messi (45e). Souvent aux abords de la surface, il n’a jamais tenté sa chance.

Lionel Messi 3/10

Dans la case positive, on notera cette frappe sur le poteau et une passe millimétrée pour la tête de Mbappé (72e). C’est tout. Souvent en train de marcher, il n’a jamais défendu et Lens a eu beaucoup de facilité à lire ses passes vers l’avant et ses échanges avec Di Maria. Mais surtout, il perd le ballon qui amène le but de Fofana en demandant une faute inexistante (1-0, 62e).

Mauro Icardi 5/10

L'article continue ci-dessous

A court de rythme, l’Argentin a proposé des solutions, beaucoup bougé entre les défenseurs centraux lensois et est même revenu défendre sur les corners. Il obtient surtout deux belles opportunités sur un tir en pivot repoussé (37e) et une reprise (45e) repoussés par Leca. Remplacé par Mbappé passeur décisif.

Angel Di Maria 4/10

Son énergie n’est pas à remettre en cause mais comme Messi il a été brouillon. Il a rarement créé des décalages et a manqué certaines de ses transmissions comme sur un trois contre deux en fin de première période. Surtout, il manque d’ouvrir le score sur un service parfait d’Hakimi juste avant la mi-temps (45e+1). Leca sauvait d’un arrêt de grande classe.