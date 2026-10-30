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Achraf Hakimi a livré une prestation magistrale au poste de latéral, inscrivant trois buts pour mener le Paris Saint-Germain à une large victoire 5-1 face au Havre. Malgré une frayeur provoquée par Josh Maja en début de match, l’équipe de Luis Enrique a fait valoir sa supériorité tactique pour conserver son avance en tête de la Ligue 1.

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Le PSG a poursuivi sa quête implacable d’un nouveau titre de Ligue 1 en écrasant Le Havre 5-1 au Stade Oceane. Le match a pourtant débuté par une surprise : Maja a ouvert le score pour les locaux à la 18e minute, profitant d’une rare erreur de la défense parisienne.

Mais les Parisiens ont réagi avec précision tactique. Mika Godts a égalisé, puis le capitaine Hakimi leur a donné l’avantage avant la pause en inscrivant le premier de ses trois buts. L’international marocain a été l’incontestable protagoniste de la soirée, démontrant pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs offensifs au monde.

En seconde période, l’équipe d’Enrique a accentué son emprise sur le match, étouffant Le Havre avec 71 % de possession. Hakimi a inscrit son deuxième but à la 55e minute avant de délivrer la passe décisive permettant à Senny Mayulu de porter le score à 4-1. Hakimi a parachevé la démonstration à la 69e minute en complétant son triplé, au terme d’une prestation individuelle d’une qualité exceptionnelle.

Si les buts attendus (xG) ont été étonnamment proches, avec 2,045 contre 2,78 en faveur des locaux, l’efficacité du PSG devant le but et sa meilleure conservation du ballon ont permis au score de refléter sa domination technique sur la lanterne rouge.

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GOAL note les joueurs du PSG au Stade Oceane...

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Gardien et défense

Matvey Safonov - 6/10 : Le gardien russe a longtemps été spectateur, mais ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Maja, bien conclue.

Achraf Hakimi - 10/10 : Une prestation parfaite du capitaine. Inscrire un triplé (28e, 55e, 69e) depuis le poste de latéral droit est une anomalie statistique qui souligne son rôle unique dans ce système. Outre ses buts, il a délivré la passe décisive à Mayulu et a également été passeur sur l’égalisation de Godts. Il a été le moteur principal de l’attaque du PSG, multipliant les montées et exploitant les demi-espaces.

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Illia Zabarnyi - 6/10 : Une soirée relativement tranquille pour l’Ukrainien, même s’il regrettera que la défense ait concédé cinq tirs cadrés au Havre malgré la faible possession des locaux. Il s’est bien repris après le but encaissé tôt dans le match et s’est montré à l’aise face aux contre-attaques en seconde période.

Lucas Hernandez - 7/10 : Solide et fiable, Hernandez a apporté la sécurité défensive qui a permis à Hakimi et Lucas Digne de se projeter librement. Il a remporté la majorité de ses duels et a joué un rôle essentiel dans la première phase de relance, en faisant rapidement progresser le ballon vers le milieu de terrain.

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Lucas Digne - 7/10 : Digne a livré une prestation équilibrée sur la gauche, apportant de la largeur quand c’était nécessaire, mais repiquant le plus souvent dans l’axe pour préserver l’organisation défensive. Ses centres restent une menace et il a bien combiné avec Godts en première période.

Milieu de terrain

Warren Zaire-Emery - 8/10 : Le prodige adolescent a une nouvelle fois été le cœur du milieu de terrain parisien. Sa capacité à résister à la pression et à progresser balle au pied dans l’axe a été essentielle. Il a dominé les duels au milieu, empêchant Le Havre de conserver son élan après son ouverture du score.

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Dro Fernandez - 7/10 : Fernandez a apporté la discipline tactique nécessaire pour stabiliser le milieu de terrain. Il est resté en retrait afin de protéger les défenseurs centraux lors des montées de Hakimi, faisant preuve d’une grande intelligence de placement et d’une belle précision dans ses passes dans les petits espaces.

Senny Mayulu - 9/10 : Une prestation remarquable du jeune joueur. Il a délivré une passe astucieuse à Hakimi sur son premier but, à la 28e minute, avant de marquer lui-même à la 62e. Ses déplacements entre les lignes ont constamment posé problème au milieu de terrain havrais.

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Attaque

Maghnes Akliouche - 7/10 : Même s’il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, Akliouche a attiré les défenseurs hors de leur position, créant les espaces exploités par Hakimi et Mayulu. Sa qualité technique lorsqu’il se retourne reste un atout majeur dans le dispositif tactique d’Enrique.

Ferran Torres - 6/10 : Torres a mené l’attaque avec son activité habituelle, mais s’est rarement procuré d’occasions franches. Il a surtout servi de leurre, étirant la défense à trois du Havre pour permettre aux ailiers qui repiquaient dans l’axe et aux latéraux qui montaient de semer le désordre.

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Mika Godts - 8/10 : Godts a inscrit une égalisation cruciale à la 26e minute, apaisant les inquiétudes après l’ouverture du score adverse. Direct et incisif sur son aile, il a éliminé son défenseur à plusieurs reprises avant d’être remplacé en fin de match.

Remplaçants et entraîneur

Lucas Beraldo - 6/10 : Entré à la 63e minute à la place d’Akliouche pour renforcer la défense alors que le PSG cherchait à gérer la fin de match. Il s’est montré serein avec le ballon et s’est intégré sans difficulté à la défense.

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David Boly - Non noté : Entré à la 71e minute à la place de Hakimi, permettant à l’auteur du triplé de recevoir une ovation debout bien méritée. Il a eu peu à faire dans un match déjà gagné.

Quentin Ndjantou - Non noté : Entré tardivement à la place de Godts, il a engrangé de précieuses minutes dans un match riche en buts.

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Luis Enrique - 9/10 : Le plan tactique d’Enrique a été exécuté à la perfection. Malgré ce revers précoce, il n’a pas paniqué, faisant confiance à la supériorité technique de son équipe pour finir par submerger l’adversaire. Sa décision de donner une liberté totale à Hakimi a été le coup de maître qui a défini le match.