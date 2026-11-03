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Le Paris Saint-Germain a conservé son bilan parfait en Ligue des champions grâce à une victoire 6-0 pleine de réalisme face à Villarreal, à l’Estadio de la Ceramica. Quatre buts inscrits en première période ont assuré les trois points à l’équipe de Luis Enrique, qui a dominé dans toutes les catégories statistiques.

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Le Paris Saint-Germain a largement dominé Villarreal (6-0), signant sa quatrième victoire consécutive en phase de groupes de la Ligue des champions. Les visiteurs ont pratiquement plié la rencontre en moins de vingt minutes, profitant des erreurs défensives adverses pour mener 4-0 dès la 17e minute. Le PSG a monopolisé le ballon avec 71 % de possession et affiché 2,69 buts attendus (xG), contre 0,66 pour l’équipe à domicile.

La seconde période n’a offert aucun répit à Villarreal : Ruiz a inscrit son deuxième but de la soirée peu après la reprise, avant que le remplaçant Denis Boly ne porte le score à 6-0 à la 78e minute. L’efficacité du PSG s’est traduite par 12 tirs cadrés sur 22 tentatives, tandis que son organisation défensive a limité Villarreal à seulement deux tirs cadrés en 90 minutes. Ce résultat laisse le PSG en tête du classement avec une différence de buts de +15.

Gardien et défense

Matvey Safonov : 7/10

Le gardien a passé une soirée relativement tranquille grâce à la domination territoriale de son équipe. Il a réalisé deux arrêts pour préserver sa cage inviolée et a bien géré les phases durant lesquelles Villarreal disposait du ballon, soit 29 % de la possession. Sa qualité de relance a contribué aux 738 passes réussies du PSG.

Achraf Hakimi : 8/10

Getty Images

Capitaine pour cette rencontre, Hakimi a constamment offert une solution sur le flanc droit jusqu’à sa sortie à la 74e minute. Il a participé à la solidité d’une défense qui n’a concédé que deux tirs cadrés et joué un rôle essentiel dans le pressing haut qui a permis aux visiteurs d’obtenir 19 coups francs.

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Lucas Hernandez : 7/10

Hernandez a apporté de la stabilité sur le côté gauche de la défense à quatre. Rarement inquiété par l’attaque de Villarreal, il s’est attaché à préserver l’équilibre défensif et a contribué aux 45 dégagements de son équipe.

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Willian Pacho : 8/10

Pacho a rapidement fait preuve d’une excellente vision du jeu en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Joao Neves à la 9e minute. Il a imposé sa puissance dans les duels défensifs avant que son temps de jeu ne soit géré en fin de rencontre.

Illia Zabarnyi : 7/10

Le défenseur central a formé une charnière solide avec Pacho, neutralisant les contre-attaques de Villarreal. Il a terminé la rencontre avec une grande précision dans ses passes, alors que le PSG faisait circuler le ballon en défense pour fatiguer son adversaire.

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Milieu de terrain

Fabian Ruiz : 9/10

Très en vue au milieu de terrain, Ruiz a inscrit un doublé qui illustre son apport offensif. Il a marqué à la 17e minute pour porter le score à 4-0, puis de nouveau à la 50e sur une passe décisive de Vitinha. Le milieu de Villarreal n’a jamais réussi à suivre ses appels tardifs dans la surface.

Vitinha : 8/10

L’international portugais a donné le tempo au milieu et délivré la passe décisive sur le deuxième but de Ruiz. Il a dicté le rythme de la rencontre et joué un rôle central dans les 71 % de possession de son équipe avant d’être remplacé à la 74e minute.

Getty Images

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Joao Neves : 9/10

Neves a été particulièrement décisif, ouvrant le score à la 9e minute. Il s’est ensuite mué en passeur pour Senny Mayulu à la 13e minute, puis pour Denis Boly en fin de rencontre, terminant avec une implication directe sur trois buts.

Attaque

Senny Mayulu : 8/10

Le jeune joueur a fait preuve de sang-froid à la finition pour inscrire le troisième but du PSG à la 13e minute. Il a su exploiter les espaces entre les lignes avant d’être remplacé par Ferran Torres à l’heure de jeu.

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Desire Doue : 8/10

Doue a doublé l’avance des visiteurs à la 12e minute d’une finition maîtrisée, sur une passe décisive d’Akliouche. Sa vitesse en contre-attaque a posé de sérieux problèmes aux latéraux de Villarreal pendant ses 74 minutes sur le terrain.

Maghnes Akliouche : 9/10

Sans marquer, Akliouche a été le principal artisan de la démonstration en première période. Il a délivré deux passes décisives en cinq minutes, pour Doue à la 12e minute puis Ruiz à la 17e, avant d’être remplacé à la 60e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Malo Godts : 6/10

Entré à la place d’Akliouche à la 60e minute, il a maintenu la largeur du jeu à droite et aidé son équipe à gérer sa victoire sans avoir à puiser dans ses réserves.

Ferran Torres : 6/10

Entré à la place de Mayulu à l’heure de jeu, il a apporté de la fraîcheur dans le dernier tiers du terrain, sans être directement impliqué sur un but.

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Denis Boly : 7/10

Entré à la 74e minute, il a rapidement fait la différence en inscrivant le sixième but à la 78e, sur une passe décisive de Neves.

Lucas Beraldo : 6/10

Il a remplacé Hakimi pour les 16 dernières minutes afin de renforcer la défense et de préserver la cage inviolée du PSG.

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Quentin Ndjantou : 6/10

Entré tardivement à la place de Doue, il a apporté de l’activité dans les dernières minutes, alors que le rythme de la rencontre baissait.

Luis Enrique : 9/10

Getty Images

Le dispositif tactique de l’entraîneur a parfaitement exploité le 4-4-2 resserré de Villarreal. Son choix de titulariser Akliouche et Mayulu a rapidement porté ses fruits, et ses changements sont intervenus au bon moment pour ménager des joueurs clés en vue des prochaines rencontres.