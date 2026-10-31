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Le FC Barcelone a réagi avec éclat à sa défaite dans le Clasico. Porté par les doublés de Lamine Yamal et de Raphinha, il a écrasé le Deportivo Alaves (6-1) au Spotify Camp Nou et retrouvé la tête de la Liga.

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Les joueurs du Barça menaient 4-0 à la mi-temps, Fermin Lopez ayant inscrit un but et offert les deux passes décisives sur les réalisations de Raphinha. Le lob de Yamal, validé par la VAR, puis une belle finition du remplaçant Anthony Gordon ont ensuite creusé l’écart. Barcelone a eu 77 % de possession et généré 3,19 buts attendus (xG). Seul un but tardif de Mariano Diaz l’a privé d’un match sans encaisser de but. Le club compte deux points d’avance sur l’Atletico Madrid, qui en totalise 30.

Voici les notes des joueurs de Barcelone :

Gardien et défense

Joan Garcia : 7/10 : Il a réalisé deux arrêts en première période, repoussant une tentative d’Angel Perez à son premier poteau et captant une frappe lointaine de Carlos Protesoni. Il a également dégagé du poing avec autorité sur coup de pied arrêté. Il a été pris à contre-pied par le tir tardif de Mariano.

Brian Farinas : 7/10 : Titularisé au poste d’arrière droit à la place de Xavi Espart, blessé, il s’est montré propre avec le ballon et a participé au mouvement collectif bien huilé qui a amené le premier but de Yamal.

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Pau Cubarsi : 8/10 : Pièce maîtresse de la construction du jeu barcelonais, il a touché 80 ballons rien qu’en première période. Il a aussi repoussé de la tête un centre dangereux de Lucas Boye après une perte de balle de De Jong.

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Joao Cancelo : 7/10 : Il a repiqué dans l’axe pour servir Yamal sur le quatrième but et a constamment offert une solution à gauche. Averti pour une faute maladroite sur Perez à la 57e minute, il a été remplacé par Alejandro Balde peu après l’heure de jeu.

Frenkie de Jong : 7/10 : Aligné au poste inhabituel de défenseur central, il s’y est montré globalement à l’aise, même s’il a perdu le ballon par négligence à la 70e minute. Gerard Martin l’a remplacé à huit minutes de la fin.

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Milieu de terrain

Rodri : 8/10 : Il a dicté le rythme depuis une position reculée au milieu de terrain et adressé une passe en profondeur parfaitement dosée sur le but de Gordon. Mais sa passe en retrait imprécise a permis à Mariano d’inscrire le but d’Alaves.

Pedri : 7/10 : Sa passe en profondeur pour Fermin a lancé l’action du premier but, et il a participé à la construction du quatrième. Averti pour avoir retenu Denis Suarez à la 40e minute, il a été remplacé par Marc Bernal à la mi-temps.

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Fermin Lopez : 9/10 : Un but et deux passes décisives avant la mi-temps. Il a servi Raphinha sur le premier et le troisième buts, et a marqué entre-temps depuis un angle improbable près de la ligne de but, côté droit.

Attaque

Lamine Yamal : 9/10 : Passeur décisif sur le but de Fermin, il a ensuite décoché une puissante frappe du gauche depuis l’entrée de la surface pour porter le score à 4-0, avant de lober Antonio Sivera pour son deuxième but après l’annulation d’un hors-jeu par la VAR. Il a également vu une reprise à bout portant repoussée. Gordon l’a remplacé à la 74e minute.

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Karim Adeyemi : 7/10 : Titularisé à gauche à la place de Gordon, il a posé des problèmes à Nahuel Tenaglia grâce à sa vitesse et créé une occasion pour Yamal. Mais il a envoyé le ballon au-dessus à bout portant après avoir été servi par Fermin au début de la seconde période.

Raphinha : 8/10 : Le capitaine a poussé au fond la passe de Fermin en retrait sur le premier but, puis a conclu avec sang-froid l’action du troisième, portant son total à 15 buts en championnat. Il a manqué une occasion à bout portant alors que le triplé se profilait, avant d’être remplacé par Gabriel Jesus à la 62e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Marc Bernal : 7/10 : Entré à la place de Pedri à la mi-temps, il a fait tourner le ballon au milieu sans difficulté.

Alejandro Balde : 7/10 : Entré à la place de Cancelo à la 62e minute, il a bien combiné avec Adeyemi et Fermin sur le côté gauche.

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Gabriel Jesus : 7/10 : Deux minutes après son entrée en jeu, il a lancé Yamal en profondeur sur le cinquième but. Il n’a toutefois pas pu reprendre une passe piquée de Fermin en fin de match.

Anthony Gordon : 8/10 : Entré à la place de Yamal à la 74e minute, il a ponctué son passage sur le terrain d’un ballon piqué plein de sang-froid au-dessus de Sivera, après une passe en profondeur de Rodri.

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Gerard Martin : 6/10 : Entré à la place de De Jong à la 82e minute, il a été distancé par Mariano sur l’action du but d’Alaves.

Hansi Flick : 8/10 : Ses trois changements par rapport au Clasico, avec notamment De Jong en défense centrale et les titularisations de Farinas et Adeyemi, ont porté leurs fruits. Son équipe a réagi de manière éclatante à ce revers.