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Deux frappes lointaines de Felix Nmecha ont permis au Borussia Dortmund de s’imposer difficilement 2-1 face au promu Elversberg. L’équipe de Niko Kovac reste ainsi à égalité de points avec le Bayern Munich et invaincue en Bundesliga cette saison.

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Privé de Serhou Guirassy, blessé, Dortmund a fait jeu égal pendant une bonne partie d’une première période sans but avec une équipe d’Elversberg audacieuse et a perdu Carney Chukwuemeka sur blessure à la 34e minute. Nmecha a débloqué la situation dix minutes après la reprise d’une frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface, avant de marquer une deuxième fois d’une frappe puissante à 23 mètres à la 71e minute. Entré en jeu, Noel Futkeu a réduit l’écart d’un spectaculaire retourné acrobatique à neuf minutes de la fin, et Dortmund a dû résister jusqu’au bout d’une fin de match tendue avant la trêve internationale.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Dortmund au Signal Iduna Park...

Gardien et défense

Gregor Kobel (7/10) : A réalisé six arrêts, dont le plus beau, une parade aérienne, a empêché le coup franc de Lukas Petkov tiré à 31 mètres de finir dans la lucarne. A également repoussé une tentative de Francis Onyeka à bout portant près de son poteau et détourné au-dessus de la barre une déviation de Maximilian Beier dans le temps additionnel. Ne pouvait rien sur la reprise acrobatique de Futkeu.

Joane Gadou (7/10) : A bien lu le jeu au poste d’arrière droit, coupant un une-deux dangereux entre Maurice Krattenmacher et Lasse Gunther en première période. Krattenmacher est toutefois parvenu à lui échapper pour offrir une occasion à Onyeka après la pause. Remplacé par Ramy Bensebaini à la 67e minute.

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Waldemar Anton (7/10) : A le plus souvent pris le dessus sur Onyeka dans leurs duels, notamment grâce à un tacle appuyé juste avant la demi-heure de jeu, même si l’attaquant lui a échappé pour placer une tête au-dessus sur coup franc au début de la seconde période. A reçu un avertissement pour une faute tactique sur Krattenmacher à la 76e minute.

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Nico Schlotterbeck (8/10) : Le capitaine a été le défenseur le plus sûr de Dortmund, gardant son calme sous la pression quand Elversberg attaquait. Son long ballon a créé une occasion pour Jobe Bellingham juste après la reprise, et il a également offert une possibilité à Beier avant la mi-temps.

Daniel Svensson (6/10) : A eu de la chance d’éviter le carton rouge pour une intervention, crampons en avant, sur la cheville de Lukas Pinckert en première période, un incident qui a finalement contraint le défenseur à sortir. Est monté pour créer la première occasion de Bellingham, avant de servir Bensebaini.

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Milieu de terrain

Joey Veerman (7/10) : A fait circuler le ballon au milieu et assuré les coups de pied arrêtés, mais son geste le plus important a été défensif : un dégagement décisif de la dernière chance pour empêcher David Mokwa de marquer à cinq minutes de la fin.

Felix Nmecha (9/10) : Homme du match. A ouvert le score d’une frappe à ras de terre à 18 mètres après une remise de Fabio Silva, puis a expédié une frappe puissante à 23 mètres dans le petit filet pour son deuxième but. A également contraint Nicolas Kristof à un arrêt en première période. Averti pour une faute tactique à la 22e minute, il a eu de la chance d’éviter un deuxième carton jaune avant la pause.

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Jobe Bellingham (7/10) : Actif tout au long du match, il a envoyé trois tentatives de peu à côté et créé des occasions pour Beier, Konstantinos Karetsas et Silva. A également bien défendu en revenant arrêter Onyeka en début de rencontre. Remplacé par Marcel Sabitzer à la 86e minute.

Attaque

Konstantinos Karetsas (7/10) : A fait vivre un après-midi difficile à Gunther, éliminant à plusieurs reprises l’arrière gauche et adressant un centre pour une tête de Nmecha, avant d’obtenir le coup franc qui a valu un carton jaune à Gunther. A sollicité Kristof deux fois et créé une occasion pour Silva en début de seconde période. Remplacé par Julian Ryerson à la 67e minute.

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Fabio Silva (7/10) : À la pointe de l’attaque en l’absence de Guirassy, blessé, il a superbement contrôlé un long ballon avant de le remettre à Nmecha pour l’ouverture du score. Il aurait dû marquer en première période lorsque Kristof a repoussé le ballon dans sa direction, mais il a manqué sa reprise à 5 mètres du but. Averti à l’heure de jeu et remplacé par Ethan Nwaneri à la 86e minute.

Carney Chukwuemeka (6/10) : S’est montré remuant sur la gauche, lançant Nmecha dans la profondeur pour une occasion en première période et éliminant son adversaire direct pour centrer depuis la ligne de but, avant de s’arrêter en raison d’un problème apparent aux ischio-jambiers à la 34e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Maximilian Beier (7/10) : A remplacé Chukwuemeka, blessé, et a vu trois de ses tentatives contrées. Après sa course dans la surface, le ballon libre est revenu à Nmecha pour son deuxième but, ce qui lui a valu une passe décisive. Il a toutefois failli détourner un corner tardif dans son propre but, avant l’intervention salvatrice de Kobel.

Ramy Bensebaini (6/10) : Entré à la place de Gadou, il a failli marquer dès son entrée d’une tentative acrobatique contrée par Maximilian Rohr. A contribué à préserver le résultat lors d’une fin de match tendue.

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Julian Ryerson (6/10) : A remplacé Karetsas alors que Kovac cherchait à préserver l’avantage. A rempli sa mission défensive, même si Elversberg s’est créé davantage d’occasions au fil du match.

Ethan Nwaneri (non noté) : A servi Beier pour un tir contré en fin de match.

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Marcel Sabitzer (non noté) : A concédé un coup franc dangereux à l’entrée de la surface peu après son entrée en jeu.

Niko Kovac (7/10) : Son équipe s’est compliqué la tâche, mais ce neuvième match de championnat sans défaite permet à Dortmund de rester à égalité avec le Bayern. La sortie forcée de Chukwuemeka a entraîné l’entrée de Beier, qui a participé au deuxième but.