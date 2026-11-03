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Harry Kane a gâché plusieurs occasions, mais a tout de même délivré la passe décisive sur le but qui a scellé la victoire. Le Bayern a ainsi mis fin à une série de deux matches nuls en Ligue des champions et n’a pas encaissé de but pour la première fois en huit matches.

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Le Bayern Munich s’est imposé 2-0 au Riyadh Air Metropolitano, grâce à deux buts inscrits en seconde période, et a infligé à l’équipe de Diego Simeone sa première défaite en 10 matches.

Les hommes de Rene Maric ont maîtrisé la première période, avec environ deux tiers de la possession, mais Harry Kane et Karl ont gâché de bonnes occasions. Alexander Sorloth a, lui, manqué la meilleure occasion des locaux à la demi-heure de jeu.

Le Bayern a ouvert le score neuf minutes après la reprise : Robin Le Normand a tardé à dégager, Karl lui a subtilisé le ballon et a trompé Jan Oblak. Laimer a assuré la victoire à la 74e minute sur une passe de Kane. Le Bayern aurait même dû inscrire un troisième but lorsque Marc Pubill a détourné dans ses propres filets un corner de Joshua Kimmich, mais le but a été refusé pour une faute de Dayot Upamecano.

Cette victoire permet au Bayern, toujours invaincu, de grimper à la huitième place de la phase de ligue avec huit points, tandis que l’Atletico occupe la 22e place avec quatre points.

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Voici les notes des joueurs du Bayern...

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Gardien et défense

Manuel Neuer (8/10) : De retour dans les buts après trois matches disputés par Jonas Urbig, le capitaine a réalisé trois arrêts. Il a notamment capté la frappe à ras de terre de Marcos Llorente à la 66e minute, puis la tentative de David Hancko dans le temps additionnel, pour offrir au Bayern son premier match sans encaisser de but en huit rencontres.

Konrad Laimer (9/10) : Le meilleur joueur du Bayern ce soir. Constamment disponible sur le côté droit, il a envoyé une demi-volée à côté en début de match, adressé deux centres qui ont offert des occasions à Kane et obligé Oblak à une parade du bout des doigts. Il a couronné sa prestation en reprenant une passe de Kane au second poteau pour marquer au premier. Remplacé par Sacha Boey à la 89e minute.

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Dayot Upamecano (8/10) : Dominateur dans le jeu, il a débordé sur la gauche pour lancer l’action qui a amené l’occasion de Karl en première période. Il a failli inscrire un superbe but en solitaire à la 73e minute, mais Oblak a détourné sa frappe déviée sur la barre. Il a été sanctionné pour la faute sur Pubill qui a privé le Bayern d’un troisième but.

Jonathan Tah (8/10) : De retour dans le onze de départ, il a tenu son rang au cœur d’une défense qui a limité l’Atletico à trois tirs cadrés. Une soirée discrète, mais maîtrisée.

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Josip Stanisic (7/10) : Il s’est projeté davantage que prévu depuis son poste de latéral gauche. Une de ses frappes a été contrée par Pubill, tandis qu’il a envoyé une autre tentative à côté après une remise de Karl. Il a échappé à un penalty après un accrochage avec Giuliano Simeone, la VAR confirmant la décision de l’arbitre, avant de recevoir un carton jaune dans le temps additionnel pour avoir poussé le même joueur.

Milieu de terrain

Joshua Kimmich (8/10) : Il a dicté le jeu depuis une position reculée et obligé Oblak à effectuer son premier arrêt de la soirée dès la reprise. Son corner a amené le but contre son camp finalement refusé, même si certains de ses autres coups de pied arrêtés ont manqué de leur qualité habituelle. Averti à la 57e minute pour avoir conservé le ballon afin d’empêcher l’Atletico de jouer rapidement un coup franc.

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Tom Bischof (8/10) : Actif et influent au milieu de terrain. Il a stoppé un contre de l’Atletico en début de match, offert une occasion à Kane et vu sa frappe déviée arriver jusqu’à Le Normand, avant que Karl ne subtilise le ballon au défenseur pour ouvrir le score. Il a également mis Oblak à l’épreuve d’une frappe de l’extérieur de la surface à la 64e minute.

Lennart Karl (8/10) : Il aurait dû marquer à la 23e minute, mais a envoyé le ballon au-dessus sur une remise de Kane. Il a aussi servi Stanisic avant la pause. Il s’est rattrapé en profitant de l’hésitation de Le Normand pour ouvrir le score, inscrivant son cinquième but en 12 apparitions en Ligue des champions. Remplacé par Nathaniel Brown à la 68e minute.

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Attaque

Michael Olise (8/10) : Il a constamment posé des problèmes à Alejandro Grimaldo sur le côté droit. Son centre a lancé l’action du premier but et il a également créé des occasions pour Kimmich, Laimer et Kane, dont la tentative est intervenue sur une action entachée d’un hors-jeu.

Alphonso Davies (7/10) : Positionné à gauche du trio offensif, il a obtenu un coup franc à l’entrée de la surface après avoir été bousculé par Giuliano Simeone. Remuant, sans toutefois créer d’occasion franche. Remplacé par Kim Min-jae à la 79e minute.

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Harry Kane (7/10) : Une soirée frustrante devant le but. Il a envoyé une volée à côté, vu une tentative contrée par Hancko, puis frappé à côté du premier poteau avant de tirer au-dessus en fin de match. Il a tout de même délivré la passe décisive sur le but de Laimer et provoqué l’avertissement de Giuliano Simeone.

Remplaçants et entraîneur

Nathaniel Brown (7/10) : Entré à la place de Karl à la 68e minute, il a failli ajouter un troisième but, mais Oblak a arrêté sa frappe à ras de terre après une percée de Kim sur la droite.

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Kim Min-jae (6/10) : Entré à la place de Davies à la 79e minute, il a débordé sur la droite pour offrir à Brown son occasion en fin de match.

Sacha Boey (non noté) : Entré à la place de Laimer à la 89e minute.

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Rene Maric (8/10) : Son équipe a dominé dès le coup d’envoi et pris le contrôle après la pause, portant à 20 matches la série d’invincibilité du Bayern. Ses changements tardifs ont aidé son équipe à gérer sereinement la fin de match.