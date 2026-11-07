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Newcastle United a dû se contenter d’un point à Craven Cottage malgré un exploit individuel de Jacob Murphy. Rodrigo Muniz a égalisé en fin de match pour annuler l’avantage des visiteurs, au terme d’un match nul (1-1) riche sur le plan tactique.

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Newcastle United a concédé le nul dans l’ouest de Londres au terme d’un match marqué davantage par l’efficacité dans les transitions que par une domination territoriale prolongée. L’équipe de Matthias Jaissle a évolué en bloc médian pour exploiter les espaces laissés par le dispositif étiré de Fulham. Cette stratégie a porté ses fruits à la 80e minute, lorsque Murphy a profité d’une erreur de Sander Berge pour ouvrir le score d’une superbe frappe enroulée. Mais la solidité défensive de Newcastle a cédé trois minutes plus tard, permettant à Muniz d’égaliser.

Les statistiques témoignent d’une rencontre très serrée. Si Fulham a eu 58 % de possession, Newcastle s’est procuré les occasions les plus dangereuses, terminant le match avec 0,91 xG contre 0,62 pour les locaux. Newcastle regrettera le but refusé à Dan Burn en première période, même si l’équipe a finalement dû compter sur plusieurs arrêts de grande classe de Lukas Hornicek pour préserver le point du nul dans les derniers instants.

Gardien et défense

Lukas Hornicek - 8/10

Le joueur le plus en vue côté visiteurs. Hornicek a réalisé cinq arrêts, dont une parade du bout des doigts décisive sur une frappe surpuissante de Ryan Sessegnon dans le temps additionnel. Son placement et ses réflexes face à Oscar Bobb en début de match ont donné le ton d’une prestation défensive pleine de résistance.

Amar Dedic - 6/10

Un après-midi contrasté pour le latéral droit. S’il a contribué aux 45 duels remportés par Newcastle, son carton jaune à la 92e minute pour une faute sur Muniz a exposé son équipe à une pression inutile. Il a parfois eu du mal à contenir les montées d’Antonee Robinson.

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Malick Thiaw - 7/10

Le défenseur le plus serein balle au pied, avec 45 passes réussies. Son excellente lecture du jeu, jusqu’à son remplacement à la 85e minute, a offert à Newcastle une base précieuse pour construire depuis l’arrière.

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Dan Burn - 6/10

Il pensait avoir ouvert le score de la tête, mais son but a été annulé en raison d’une faute de Wissa sur l’action. Dominateur dans les airs, il a toutefois manqué de vivacité latérale pour empêcher le centre à l’origine de l’égalisation de Muniz.

Lewis Hall - 7/10

Une prestation généreuse du latéral gauche, qui a remporté 11 duels et réussi trois tacles. Il a failli arracher la victoire en fin de match, mais Bernd Leno a repoussé sa tentative à la 88e minute.

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Milieu de terrain

Sean Steur - 5/10

Dans un entrejeu encombré, Steur a peiné à peser lors des transitions. Il a tenté une frappe lointaine, hors cadre, avant d’être remplacé par Fernandez-Pardo à la 74e minute.

Nico Gonzalez - 6/10

Il a apporté l’agressivité nécessaire au milieu pendant 61 minutes. Sa discipline tactique a aidé Newcastle à conserver son organisation, mais il lui a manqué l’étincelle créative pour déjouer le bloc bas de Fulham avant sa sortie.

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Yoane Wissa - 5/10

Une rencontre frustrante pour Wissa, dont l’action la plus marquante a été une faute sur Timothy Castagne qui a entraîné l’annulation du but de Burn. Il a trouvé le petit filet extérieur depuis un angle fermé, sans véritablement inquiéter Leno.

Attaque

Jacob Murphy - 8/10

Il aurait pu être le héros du match. Son but à la 80e minute a illustré à la perfection un pressing opportuniste et une belle maîtrise technique : il a intercepté une passe imprécise avant d’enrouler sa frappe dans la lucarne. Il a été la menace la plus constante de Newcastle en contre-attaque.

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Harvey Barnes - 7/10

Il a affiché le xG individuel le plus élevé de Newcastle (0,58) et contraint Leno à deux arrêts exceptionnels en première période. Sans parvenir à marquer, il a constamment posé des problèmes à la défense de Fulham par ses déplacements sans ballon.

William Osula - 5/10

Il a mené l’attaque avec détermination, mais a manqué de ballons. Souvent isolé entre Calvin Bassey et David Affengruber, Osula n’a cadré aucun tir avant son remplacement à la 85e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Lewis Miley - 6/10

Entré à la 61e minute, il a dégagé de la tête un dangereux coup franc d’Alex Iwobi en fin de match.

Joe Willock - 6/10

Entré pour dynamiser le milieu de terrain, il a tenté une frappe lointaine qui a mis à l’épreuve le placement de Leno.

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Matias Fernandez-Pardo - 5/10

Il a vu sa tête repoussée en fin de match et a reçu un coup dans le temps additionnel, ce qui a interrompu le rythme de la rencontre.

Anthony Elanga - non noté

Entré tardivement à la place d’Osula, il a eu peu de temps pour influer sur le score.

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Fabian Schar - non noté

Entré à la 85e minute pour renforcer la défense après l’égalisation.

Matthias Jaissle - 6/10

Le plan tactique de Jaissle, consistant à défendre bas et à jouer en contre, a failli fonctionner à la perfection. Mais l’incapacité de son équipe à préserver son avantage juste après le but de Murphy révèle une défaillance dans la gestion du match qui lui a coûté deux points.