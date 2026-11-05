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Marseille s’est imposé 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen grâce à un but plein de sang-froid d’Amine Gouiri en seconde période. Malgré 58 % de possession laissée à l’équipe locale, les hommes de Bruno Genesio ont parfaitement appliqué leur plan défensif pour empocher les trois points.

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Marseille a livré une démonstration tactique en Allemagne, résistant aux assauts répétés du Bayer Leverkusen avant de frapper dans le dernier quart du match. La première période a été fermée, davantage marquée par le placement tactique et la rigueur défensive que par l’inspiration offensive. Les deux équipes se sont neutralisées et ont regagné les vestiaires sur un score de 0-0. La différence s’est faite à la 77e minute, lorsque Amine Gouiri a trouvé le chemin des filets, sanctionnant le manque d’efficacité des locaux.

La défense marseillaise, emmenée par un Jeffrey de Lange inspiré, a préservé sa cage inviolée grâce à trois arrêts décisifs du gardien. Cette victoire constitue un succès tactique majeur pour l’OM, qui s’est imposé malgré seulement deux tirs cadrés et plusieurs cartons jaunes reçus dans une rencontre sous haute tension.

Gardien et défense

Jeffrey de Lange - 8/10

Getty Images

Le gardien a été le pilier de la victoire marseillaise. De Lange a réalisé trois arrêts essentiels pour maintenir le score à égalité lorsque Leverkusen se montrait le plus menaçant. Sa maîtrise de sa surface et ses réflexes sur les frappes ont été déterminants pour garder sa cage inviolée face à une équipe qui a tenté dix tirs.

Kelyan Bezahaf - 7/10

Bezahaf a livré une prestation pleine de maturité sur son côté, conservant sa position défensive même lorsque Leverkusen cherchait à y créer le surnombre. Il a contribué à la solidité défensive qui a limité les locaux à seulement trois tirs cadrés malgré leurs 58 % de possession.

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Ulisses Garcia - 6/10

Une prestation engagée du défenseur, qui a toutefois dû redoubler de prudence après avoir reçu un carton jaune à la 54e minute. Il a bien assuré ses tâches défensives sous pression avant d’être remplacé par Koum en fin de match.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley a apporté une excellente couverture dans l’axe de la défense. Sa lecture du jeu a été précieuse pour intercepter les offensives de Leverkusen dans l’axe, et il a aidé la ligne arrière à rester organisée dans les derniers instants de la rencontre.

Nayef Aguerd - 8/10

Élément le plus influent de la défense, Aguerd s’est imposé dans les airs et dans les duels physiques. Son expérience s’est vue dans son placement : il s’est souvent trouvé au bon endroit pour repousser les centres dangereux alors que Leverkusen cherchait à égaliser.

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Milieu de terrain

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli a donné le rythme à Marseille lorsque son équipe avait le ballon, offrant une solution pour sortir de la pression. Son activité dans le système en 4-1-4-1 a été essentielle pour fermer les espaces entre l’axe et les côtés que Leverkusen exploite habituellement.

Igor Paixao - 6/10

Une prestation généreuse, malheureusement marquée par un carton jaune à la 39e minute. Discipliné sur le plan tactique, il a toutefois peiné à peser offensivement avant de sortir à la 71e minute.

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Geoffrey Kondogbia - 7/10

Getty Images

Kondogbia a tenu le milieu de terrain grâce à son impact physique habituel. Il a interrompu plusieurs transitions de Leverkusen et apporté la protection nécessaire devant la défense à quatre. Il a été remplacé par Nnadi lorsque Genesio a voulu injecter du sang neuf pour conserver l’avantage jusqu’au bout.

Timothy Weah - 6,5/10

Weah a offert une solution indispensable en contre-attaque. S’il a eu peu d’occasions de défier la défense de Leverkusen balle au pied, ses replis défensifs ont aidé son latéral pendant les 90 minutes.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7,5/10

Le leadership du Danois a été manifeste tout au long de la rencontre. Il a donné le signal du pressing et communiqué sans relâche pour éviter que le bloc défensif ne recule trop. Son expérience des matches européens à fort enjeu était évidente.

Attaque

Amine Gouiri - 9/10

L’homme du match. Gouiri a fait preuve d’une grande patience alors qu’il a passé une bonne partie de la rencontre isolé, avant de saisir sa chance avec sang-froid à la 77e minute. Sa capacité à conserver le ballon et son déplacement sur le but ont fait la différence entre les deux équipes.

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Remplaçants et entraîneur

Terial Mmadi - 6/10

Entré à la 71e minute pour apporter de l’énergie au milieu de terrain alors que Marseille entamait sa dernière offensive pour arracher la victoire.

Tochukwu Nnadi - 5/10

Entré pour renforcer le milieu de terrain, il a reçu un carton jaune à la 90e minute. Il a rempli sa mission en perturbant le jeu adverse, même si sa discipline a été mise à l’épreuve.

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Neal Maupay - Non noté

Entré à la 84e minute à la place du buteur pour faire tourner le chronomètre. Il n’a pas joué assez longtemps pour être noté.

Alexi Koum - Non noté

Un remplacement défensif tardif, à la 84e minute, pour préserver la cage inviolée.

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Bruno Genesio - 9/10

Getty Images

Genesio a remporté la bataille tactique face à Carles Martinez. Son choix de défendre en bloc compact et d’attendre les occasions de contre-attaquer a parfaitement fonctionné. Ses changements sont intervenus au bon moment, permettant à son équipe de maintenir son intensité durant les vingt dernières minutes.