Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United a réalisé une remarquable remontée en seconde période à Old Trafford pour battre la Roma 3-2 en Ligue des champions. Menée 0-2 à la pause, l’équipe de Michael Carrick s’est appuyée sur un penalty de Bruno Fernandes et un doublé tardif de Matheus Cunha pour empocher les trois points.

Publicité

Manchester United a réalisé une seconde période d’une efficacité remarquable pour remonter un déficit de deux buts et battre la Roma 3-2 à Old Trafford. La première période a été pénible pour les locaux, menés dès la 11e minute sur un but de Matias Soule avant que Donyell Malen ne double la mise pour les visiteurs sur penalty. À la pause, United se trouvait dans une situation difficile, avec une probabilité de victoire statistiquement faible après avoir été incapable de contenir l’efficacité initiale de la Roma.

La dynamique a radicalement changé à la 58e minute, lorsque Bruno Fernandes a transformé un penalty pour réduire l’écart. United a dominé la fin de match, avec 15 tirs au total et une valeur de buts attendus (xG) de 2,72. La pression a fini par payer : Matheus Cunha a marqué deux fois en trois minutes en fin de rencontre pour arracher une victoire capitale, qui permet à l’équipe de Carrick de remonter à la 17e place du classement de la Ligue des champions.

Gardien et défense

Senne Lammens - 5/10

Une soirée difficile pour le gardien, qui a encaissé deux buts sur seulement quatre tirs cadrés subis. S’il a réalisé deux arrêts, il n’a pas pu repousser le penalty de Malen et a été battu rapidement par Soule. Sa qualité de relance a contribué aux 52 % de possession de United, mais il n’a pas affiché l’autorité nécessaire pendant les périodes de domination de la Roma en première mi-temps.

Leny Yoro - 6/10

Yoro a montré par moments ses qualités techniques, contribuant aux 415 passes réussies de United, mais a d’abord eu du mal à suivre les déplacements de Malen et Soule. Il s’est bien repris en seconde période lorsque United a joué plus haut, aidant à limiter la Roma à zéro tir après la pause.

Publicité Publicité

Diogo Dalot - 6/10

Le latéral a été actif sur son côté, contribuant aux 11 centres de United. Mal placé sur l’action du premier but, il a ensuite progressé défensivement et terminé la rencontre avec un nombre honorable d’interceptions, alors que United étouffait les contre-attaques de la Roma.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Harry Maguire - 5/10

Getty Images

Une prestation contrastée pour le défenseur central expérimenté. Averti à la 78e minute, il a souffert face à la vitesse des transitions de la Roma en première période. Il a été remplacé par De Ligt à la 88e minute, alors que United avait déjà pris l’avantage, et a terminé avec un taux de réussite de 40 % dans ses principaux duels défensifs.

Ayden Heaven - 5/10

Le jeune joueur a connu des débuts difficiles, paraissant nerveux lorsque la Roma a pris l’avantage 2-0. Averti à la 70e minute, il a été remplacé cinq minutes plus tard par Lisandro Martinez. Il tirera des enseignements de cette expérience, mais n’a pas affiché l’autorité nécessaire dans une rencontre européenne à fort enjeu.

Publicité

Milieu de terrain

Carlos Baleba - 4/10

Baleba a eu du mal à stabiliser le milieu de terrain en première période, perdant fréquemment la trace des joueurs qui se projetaient. Son avertissement à la 51e minute a couronné une prestation frustrante, et il a été remplacé peu après par Tielemans, Carrick cherchant à mieux maîtriser l’entrejeu.

Kobbie Mainoo - 7/10

Le plus régulier des milieux titulaires de United. Mainoo a joué un rôle clé dans la transition entre la défense et l’attaque, aidant United à maintenir la pression en seconde période. Il a été essentiel dans la séquence qui a mené au penalty et a fait preuve de sang-froid sous pression.

Publicité

Bruno Fernandes - 8/10

Getty Images

Le capitaine a montré l’exemple lors de la remontée. Après une première période difficile, au cours de laquelle il a été averti, il a pris ses responsabilités pour transformer le penalty à la 58e minute. Il a également délivré la passe décisive sur l’égalisation de Cunha à la 83e minute et a largement contribué aux 2,72 xG de United.

Attaque

Amad Diallo - 6/10

Diallo a constitué une menace constante sur l’aile, mais a souvent manqué de justesse dans le dernier geste, comme en témoignent les nombreux tirs contrés de United (6). Il a été remplacé à la 75e minute dans le cadre d’un triple changement qui a finalement modifié le cours du match.

Publicité

Matheus Cunha - 9/10

Incontestablement l’homme du match. Discret pendant de longues périodes, Cunha s’est réveillé au moment décisif, marquant aux 83e et 86e minutes pour renverser la rencontre. Il a également reçu un carton jaune dans le temps additionnel, mais son efficacité devant le but a fait la différence entre les deux équipes.

Bryan Mbeumo - 6/10

Mbeumo a beaucoup travaillé sans ballon et participé au pressing haut qui a fini par faire céder la Roma. S’il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, ses déplacements ont créé des espaces que Cunha a exploités dans les dix dernières minutes.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Youri Tielemans - 7/10

Entré à la 51e minute à la place de Baleba, il a apporté la qualité de passe qui manquait à United. Son entrée a permis à l’équipe de dominer l’axe du terrain et de maintenir ses offensives.

Lisandro Martinez - 6/10

Il a remplacé Heaven à la 75e minute. Son agressivité et ses passes vers l’avant ont aidé à maintenir la Roma dans sa propre moitié de terrain pendant le dernier quart d’heure.

Publicité

Shea Lacey - 7/10

Une entrée en jeu très efficace. Il a remplacé Diallo à la 75e minute et délivré la passe décisive sur le but victorieux de Cunha à la 86e minute. Sa capacité à aller de l’avant a posé des problèmes à une défense de la Roma fatiguée.

Matthijs de Ligt - Non noté

Entré à la 88e minute pour aider l’équipe à conserver son avantage. Il n’a pas joué assez longtemps pour être noté.

Publicité

Mason Mount - Non noté

Entré à la 88e minute pour apporter de la fraîcheur dans les derniers instants.

Michael Carrick - 8/10

Carrick mérite beaucoup de crédit pour ses ajustements en seconde période. Ses décisions de faire entrer Tielemans et Lacey se sont révélées inspirées, les deux joueurs ayant joué un rôle déterminant dans les trois buts inscrits. Remonter un déficit de 0-2 à la mi-temps témoigne d’une grande souplesse tactique et de son influence sur le vestiaire.