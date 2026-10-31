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Manchester United s’est incliné 2-0 face à Chelsea après avoir sombré en seconde période dans l’ouest de Londres. L’équipe de Michael Carrick a dominé la première mi-temps, mais a manqué de grosses occasions avant de s’effondrer après la pause.

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Morgan Rogers a ouvert le score cinq minutes après la reprise, et le sort du match a été pratiquement scellé à la 63e minute lorsque Lisandro Martinez a poussé Wesley Fofana sur un corner, écopant d’un deuxième carton jaune et concédant un penalty transformé par Cole Palmer. C’est une troisième défaite consécutive pour United, 16e, qui ne compte qu’un point d’avance sur la zone de relégation.

Voici les notes des joueurs de Manchester United...

Gardien et défense

Senne Lammens - 7/10 Lammens ne pouvait rien faire sur le subtil ballon piqué de Rogers. Il a touché le penalty de Palmer, mais n’a fait que l’accompagner dans le coin du but. Il a réalisé sept arrêts, dont le plus beau à la 85e minute, en repoussant fermement la frappe d’Estevao.

Leny Yoro - 6/10 Une prestation solide au poste de latéral droit. Yoro s’est projeté pour obtenir un corner en début de match et s’est bien replacé pour couper une contre-attaque tardive de Chelsea à destination de Danny Welbeck.

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Lisandro Martinez - 2/10 Un désastre total. Averti à la 59e minute pour avoir retenu Rogers à plusieurs reprises, Martinez a ensuite poussé Fofana au visage sur un corner alors qu’il tournait le dos au ballon. La VAR a repéré son geste : il a été expulsé pour un deuxième carton jaune, tout en concédant le penalty du deuxième but de Chelsea. Il faisait aussi partie des défenseurs qui ont reculé devant Rogers lorsque celui-ci s’est avancé pour ouvrir le score.

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Harry Maguire - 5/10 Maguire a remporté le duel aérien à l’origine du but refusé à Matheus Cunha. Mais il a reculé devant Rogers sur l’ouverture du score et a été averti à la 65e minute. Il a néanmoins effectué une intervention décisive pour empêcher Palmer de pousser le ballon au fond peu après.

Diogo Dalot - 5/10 Dalot a très peu apporté offensivement depuis son poste de latéral gauche et a rarement participé aux meilleures séquences de United. Une prestation discrète et vite oubliée.

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Milieu de terrain

Andrey Santos - 5/10 Santos s’est dépensé pour perturber le rythme de Chelsea en début de match et a lancé Bryan Mbeumo sur une contre-attaque prometteuse, mais il n’a pas réussi à se placer sur la trajectoire de Rogers pour empêcher l’ouverture du score. Il a été remplacé par Ayden Heaven à la 66e minute après le carton rouge.

Carlos Baleba - 5/10 Baleba a placé une frappe juste à côté du poteau opposé en début de match, mais a peiné à s’imposer face à Romeo Lavia et Moises Caicedo. Il a été remplacé par Kobbie Mainoo à la 58e minute.

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Bruno Fernandes - 5/10 De retour dans le onze de départ, Fernandes a manqué une énorme occasion à la 19e minute, envoyant sa frappe au-dessus après avoir été lancé seul vers le but par Mbeumo. Il a aussi adressé un autre ballon devant le but. Son corner au second poteau a toutefois créé l’occasion du but refusé à Cunha, mais il s’est nettement effacé après la pause.

Attaque

Amad Diallo - 6/10 L’attaquant le plus remuant de United. Amad a contraint Penders à repousser une frappe lointaine, mais n’a pas réussi à battre le gardien lors de deux face-à-face, dont le plus net juste avant la mi-temps. Touché, il a été remplacé par Joshua Zirkzee à la 77e minute.

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Matheus Cunha - 5/10 Titulaire sur la gauche, Cunha a brièvement cru avoir donné l’avantage à United, avant que la VAR ne signale une position de hors-jeu sur sa déviation à bout portant. Un contrôle trop long a permis à Penders de se saisir d’un ballon en profondeur, puis Cunha a été remplacé par Mason Mount à la 66e minute.

Bryan Mbeumo - 6/10 Mbeumo a mené les meilleures contre-attaques de United, adressant une superbe passe dans le dos de la défense pour la grosse occasion de Fernandes, puis une autre dans l’intervalle pour Cunha. Il a été averti pour ne pas avoir respecté la distance réglementaire sur un coup franc, et Penders a détourné sur la barre transversale sa puissante reprise de volée dans le temps additionnel.

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Remplaçants et entraîneur

Kobbie Mainoo - 5/10 Entré à la 58e minute, il a été averti pour avoir fait trébucher Palmer 12 minutes plus tard. Mainoo n’est jamais parvenu à se mettre au rythme du match.

Ayden Heaven - 5/10 Entré à la 66e minute pour renforcer la défense après le carton rouge, Heaven a eu peu d’occasions de peser sur un match qui échappait déjà à son équipe.

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Mason Mount - 5/10 Sifflé à son entrée en jeu contre son ancien club lorsqu’il a remplacé Cunha à la 66e minute, Mount a perdu le ballon sur un contrôle approximatif, offrant à Chelsea la contre-attaque conclue par le but refusé à Estevao.

Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee a éliminé deux joueurs avant de décocher une frappe lointaine sur Penders et a obtenu le corner à l’origine de la reprise de volée tardive de Mbeumo, mais il a été averti à la 86e minute.

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Michael Carrick - 4/10 Le plan de Carrick a fonctionné pendant 45 minutes, mais le manque de discipline de son équipe après la pause lui a coûté cher. United n’a pas gagné depuis neuf matches toutes compétitions confondues, sa pire série depuis 1988, ce qui place Carrick dans une situation précaire.