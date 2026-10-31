Les notes des joueurs de Manchester United face à Chelsea : l’expulsion de Lisandro Martinez coûte cher, l’équipe de Carrick s’effondre à Stamford Bridge

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Manchester United s’est incliné 2-0 face à Chelsea après avoir sombré en seconde période dans l’ouest de Londres. L’équipe de Michael Carrick avait dominé la première période, mais a gâché de grosses occasions avant de s’effondrer au retour des vestiaires.

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Morgan Rogers a ouvert le score cinq minutes après la reprise, et le match était pratiquement plié à la 63e minute lorsque Lisandro Martinez a poussé Wesley Fofana sur un corner, écopant d’un deuxième carton jaune et concédant un penalty transformé par Cole Palmer. C’est une troisième défaite consécutive pour United, 16e avec un seul point d’avance sur la zone de relégation.

Voici les notes des joueurs de Manchester United...

Gardien et défense

Senne Lammens - 7/10 Lammens ne pouvait rien sur le subtil ballon piqué de Rogers. Il a touché le penalty de Palmer, mais n’a fait que le dévier dans le coin du but. Il a réalisé sept arrêts, dont le plus beau pour repousser d’une main ferme la frappe d’Estevao à la 85e minute.

Leny Yoro - 6/10 Un match solide au poste d’arrière droit. Yoro est monté pour obtenir un corner en début de rencontre et s’est bien interposé pour couper une contre-attaque tardive de Chelsea à destination de Danny Welbeck.

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Lisandro Martinez - 2/10 Un désastre absolu. Averti à la 59e minute pour avoir retenu Rogers à plusieurs reprises, Martinez a ensuite poussé Fofana au visage sur un corner alors qu’il tournait le dos au ballon. La VAR a repéré son geste : il a été expulsé pour un deuxième carton jaune et a concédé le penalty du deuxième but de Chelsea. Il faisait aussi partie des défenseurs qui ont reculé devant Rogers lorsque celui-ci s’est avancé sans opposition pour ouvrir le score.

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Harry Maguire - 5/10 Maguire a remporté le duel aérien à l’origine du but refusé à Matheus Cunha. Mais il a reculé devant Rogers sur l’ouverture du score et a été averti à la 65e minute, même s’il a ensuite dévié un ballon décisif pour empêcher Palmer de marquer de près.

Diogo Dalot - 5/10 Dalot a apporté très peu offensivement depuis son poste d’arrière gauche et a rarement participé aux meilleures actions de United. Un match discret, vite oublié.

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Milieu de terrain

Andrey Santos - 5/10 Santos a beaucoup travaillé pour perturber le rythme de Chelsea en début de match et a lancé Bryan Mbeumo sur une contre-attaque prometteuse, mais il n’a pas réussi à se placer sur la trajectoire de Rogers pour l’empêcher d’ouvrir le score. Il a été remplacé par Ayden Heaven à la 66e minute après le carton rouge.

Carlos Baleba - 5/10 Baleba a expédié une frappe juste à côté du poteau opposé en début de match, mais a peiné à s’imposer face à Romeo Lavia et Moises Caicedo. Il a été remplacé par Kobbie Mainoo à la 58e minute.

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Bruno Fernandes - 5/10 De retour dans le onze de départ, Fernandes a manqué une occasion en or à la 19e minute, envoyant sa frappe au-dessus après avoir été lancé seul par Mbeumo. Il a ensuite adressé un autre ballon dangereux devant le but. Son corner au second poteau a bien amené le but refusé à Cunha, mais il s’est nettement effacé après la pause.

Attaque

Amad Diallo - 6/10 L’attaquant de United le plus remuant. Amad a contraint Penders à repousser une frappe lointaine, mais a échoué deux fois face au gardien alors qu’il se présentait seul devant lui, notamment sur sa meilleure occasion juste avant la mi-temps. Touché, il a été remplacé par Joshua Zirkzee à la 77e minute.

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Matheus Cunha - 5/10 Titulaire sur la gauche, Cunha a brièvement cru avoir donné l’avantage à United, avant que la VAR ne refuse sa déviation à bout portant pour hors-jeu. Un contrôle trop long a permis à Penders de se saisir d’une passe en profondeur. Il a été remplacé par Mason Mount à la 66e minute.

Bryan Mbeumo - 6/10 Mbeumo a mené les meilleures contre-attaques de United, adressant une superbe passe dans le dos de la défense pour la grosse occasion de Fernandes, puis une autre en profondeur pour Cunha. Il a été averti pour ne pas avoir reculé sur un coup franc, et Penders a détourné sa puissante reprise de volée sur la barre transversale dans le temps additionnel.

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Remplaçants et entraîneur

Kobbie Mainoo - 5/10 Entré à la 58e minute, il a été averti 12 minutes plus tard pour avoir fait trébucher Palmer. Mainoo n’est jamais parvenu à entrer dans le rythme du match.

Ayden Heaven - 5/10 Entré à la 66e minute pour renforcer la défense après le carton rouge, Heaven a eu peu d’occasions de peser sur un match qui échappait déjà à United.

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Mason Mount - 5/10 Sifflé à son entrée en jeu contre son ancien club lorsqu’il a remplacé Cunha à la 66e minute, Mount a perdu le ballon sur un contrôle approximatif, offrant à Chelsea la contre-attaque conclue par le but refusé à Estevao.

Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee a éliminé deux joueurs avant de décocher une frappe lointaine en direction de Penders et a obtenu le corner à l’origine de la reprise de volée tardive de Mbeumo, mais il a été averti à la 86e minute.

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Michael Carrick - 4/10 Le plan de Carrick a fonctionné pendant 45 minutes, mais le manque de discipline de son équipe après la pause lui a coûté cher. Avec neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues, la pire série de United depuis 1988, sa position est précaire.