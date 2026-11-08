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Mohamed Saeed
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Les notes des joueurs de Manchester United face à Aston Villa : Bruno Fernandes mène une remontée chaotique dans un match haletant à huit buts

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Manchester United a surmonté un début de match cauchemardesque pour arracher un nul 4-4 face à Aston Villa au terme d’un après-midi extraordinaire à Old Trafford. Menée 4-2, l’équipe de Michael Carrick a sauvé un point grâce aux buts tardifs de Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu.

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Old Trafford a été le théâtre de l’un des matches les plus décousus de l’ère Premier League : Manchester United et Aston Villa se sont partagé huit buts lors d’une rencontre marquée par les failles défensives et la ténacité individuelle. United a établi un triste record pour le club en se retrouvant mené de deux buts après seulement quatre minutes, Alysson Edward et Nicolas Jackson profitant d’une défense figée. Bruno Fernandes a brièvement redonné espoir aux siens sur penalty, avant que Youri Tielemans puis John McGinn, également sur penalty, ne semblent mettre le match hors de portée des locaux.

Mais le changement tactique opéré par Michael Carrick en seconde période a fini par porter ses fruits. Malgré un quatrième but inscrit par Leon Goretzka pour Villa, la pression exercée par United en fin de match a payé. Une réalisation de Joshua Zirkzee à la 92e minute a lancé un final haletant, conclu par l’égalisation spectaculaire de Patrick Dorgu à la sixième minute du temps additionnel. Si ce point permet à United de sauver la face, les statistiques défensives sous-jacentes suggèrent une équipe en quête de cohésion structurelle sous une immense pression.

Gardien & défense

Senne Lammens : 4/10

Un après-midi difficile pour le jeune gardien, battu deux fois dans les quatre premières minutes. S’il ne peut être tenu pour seul responsable de l’effondrement collectif devant lui, il n’a pas su imposer l’autorité nécessaire pour rassurer une défense fébrile. Il a terminé avec seulement trois arrêts, malgré six tirs cadrés subis.

Noussair Mazraoui : 5/10

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Il a joué un rôle déterminant dans l’action menant au but de Tielemans, mais pas comme il l’aurait souhaité : une participation à la séquence ayant porté le score à 2-2 lui a techniquement été attribuée. Il a eu du mal à contenir les montées de Maatsen.

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Leny Yoro : 4/10

L’adolescent a connu un baptême du feu et a souffert face à l’impact physique de Nicolas Jackson. Son placement sur les premiers buts a laissé à désirer et il n’avait pas l’expérience nécessaire pour organiser, par la communication, une défense qui a encaissé quatre buts à domicile.

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Harry Maguire : 3/10

Une prestation de joueur expérimenté à laquelle il a manqué l’autorité attendue. Maguire faisait partie d’une charnière centrale prise à défaut à plusieurs reprises en première période. Son après-midi s’est achevé prématurément : après 45 premières minutes désastreuses, il a été remplacé à la pause par le jeune Ayden Heaven.

Diogo Dalot : 5/10

Il a apporté quelques solutions offensives sur son côté, mais s’est fait prendre hors de position sur le but de Goretzka. Il a été remplacé à la 66e minute, Carrick cherchant davantage de dynamisme sur les ailes pour sauver le résultat.

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Milieu de terrain

Matheus Cunha : 6/10

Positionné plus bas qu’à l’accoutumée, il a tenté de faire le lien entre la défense et l’attaque. Il a réussi un grand nombre de passes, mais a eu du mal à suivre les appels tardifs de Goretzka et McGinn dans la surface.

Kobbie Mainoo : 6/10

Il a montré par moments sa capacité à résister au pressing, mais le jeu a longtemps contourné le milieu de terrain dans cette rencontre chaotique. Il a peiné à imposer sa maîtrise habituelle du rythme face au solide trio de Villa composé de Tielemans, McGinn et Kamara.

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Youri Tielemans : 7/10

Une rencontre étrange sur le plan tactique face à son ancienne équipe. Efficace dans l’utilisation du ballon, il a inscrit le but crucial du 2-2 juste avant la pause. Son influence a diminué en seconde période, avant son remplacement à la 66e minute.

Attaque

Bruno Fernandes : 8/10

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Le cœur de cette équipe. Il a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour transformer un penalty à la 16e minute et a orchestré la poussée finale. Passeur décisif sur l’égalisation à la 96e minute, il a permis à United d’arracher un point à force de volonté.

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Amad Diallo : 5/10

Il a eu du mal à peser sur le match face à Ian Maatsen. Ses dribbles ont manqué de leur tranchant habituel et il a été remplacé à la 66e minute, alors que United optait pour un jeu plus direct.

Bryan Mbeumo : 6/10

Il a beaucoup travaillé sans le ballon et, au milieu du match, semblait le plus susceptible de créer quelque chose dans le dernier tiers du terrain. Il a été remplacé par Zirkzee à la 83e minute dans une ultime tentative de renverser la situation.

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Remplaçants & entraîneur

Ayden Heaven : 4/10

Il a beaucoup travaillé sans le ballon et, au milieu du match, semblait le plus susceptible de créer quelque chose dans le dernier tiers du terrain. Il a été remplacé par Zirkzee à la 83e minute dans une ultime tentative de renverser la situation.

Joshua Zirkzee : 8/10

Une entrée en jeu idéale. Lancé à la 83e minute, il a marqué à la 92e pour amorcer la remontée. Sa présence physique dans la surface a changé la donne pour la défense de Villa.

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Patrick Dorgu : 8/10

Le héros du match. Entré à la 66e minute, il a délivré une passe décisive à Zirkzee avant d’inscrire lui-même l’égalisation spectaculaire à la 96e. Avec le recul, un coup de maître tactique.

Shea Lacey : 6/10

Entré en fin de match pour apporter de la fraîcheur sur les côtés, il a contribué à maintenir la pression qui a conduit aux buts tardifs.

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Mason Mount : 6/10

Il a apporté plus d’énergie dans le dernier tiers du terrain que les joueurs qu’il a remplacés, contribuant à acculer Villa pendant les 20 dernières minutes.

Michael Carrick (entraîneur) : 5/10

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Son organisation défensive initiale a été un désastre et a conduit à une entame historiquement mauvaise. Ses changements, notamment les entrées de Dorgu et Zirkzee, ont toutefois été directement à l’origine de la remontée. Il reste sous une immense pression malgré le point obtenu.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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