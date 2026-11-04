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Manchester City a laissé échapper son avance à deux reprises en Allemagne, mais est tout de même reparti avec les trois points. Ce résultat hisse l’équipe d’Enzo Maresca parmi les huit premiers du classement de la Ligue des champions.

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Maresca a procédé à quatre changements après la défaite à domicile contre Brighton, Ruben Dias prenant place sur le banc et Erling Haaland portant le brassard. City a eu 65 % de possession, mais Leipzig a davantage tiré, 14 fois contre 12, Antonio Nusa et David Raum posant des problèmes sur le côté gauche toute la soirée. Castello Lukeba a offert l'avantage aux visiteurs à la 37e minute en détournant un centre de Nico O'Reilly dans son propre but. Ridle Baku a égalisé à la 49e minute en trompant Gianluigi Donnarumma à son premier poteau après que Brajan Gruda a éliminé Elliot Anderson. Enzo Fernandez a ensuite repris de la tête un centre d'Iliman Ndiaye à la 58e minute, mais Nusa a de nouveau égalisé trois minutes plus tard sur une passe piquée du remplaçant Christopher Nkunku.

Haaland a fait la différence à la 78e minute en reprenant, en taclant, un centre en retrait à ras de terre d'Anderson pour inscrire son 13e but en neuf matches contre Leipzig. City a terminé septième avec neuf points, tandis que Leipzig reste 29e avec trois points.

Ci-dessous, GOAL note les joueurs de Manchester City après leur match à la Red Bull Arena...

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma (5/10) : A réalisé un superbe arrêt du bout des doigts sur une frappe de Christoph Baumgartner en début de seconde période, mais Baku l'a battu à son premier poteau quelques instants plus tard. Il a semblé fébrile tout au long du match, repoussant maladroitement au-dessus de la barre une première frappe de Nusa, relâchant un tir de Baku après la pause et appréciant mal la trajectoire d'un coup franc de Raum qui a heurté la barre.

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Matheus Nunes (6/10) : Titulaire au poste d'arrière droit, il a contré dès le début du match une frappe de Raum qui prenait le chemin du but, mais le côté gauche de Leipzig a constamment posé des problèmes à City lorsqu'il était sur le terrain. Remplacé par Dias à la 79e minute.

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Abdukodir Khusanov (7/10) : Le défenseur le plus fiable de City ce soir-là. Il a dégagé dans l'urgence un centre dangereux de Raum sous la pression en première période et n'est responsable d'aucun des deux buts de Leipzig. A reçu un carton jaune pour une faute cynique en fin de temps additionnel.

Marc Guehi (6/10) : A stoppé Nusa à l'entrée de la surface et intercepté une passe destinée à Romulo en première période, mais la défense a trop souvent été mise en difficulté, Leipzig se créant davantage d'occasions que sa possession ne le laissait supposer.

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Nico O'Reilly (7/10) : Son centre venu de la gauche a provoqué le but contre son camp de Lukeba, et sa vitesse a valu un carton jaune à Baku. Peu après l'ouverture du score, il a mal ajusté une tête sans opposition à environ sept mètres du but qui aurait dû porter le score à 2-0.

Milieu de terrain

Elliot Anderson (8/10) : Éliminé par Gruda sur l'action menant à l'égalisation de Baku, il s'est brillamment rattrapé en franchissant deux obstacles pour entrer dans la surface avant de servir Haaland sur le but de la victoire. Il a également bien récupéré le ballon et tiré au-dessus depuis environ 14 mètres avant d'être remplacé par Ayyoub Bouaddi à la 83e minute.

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Enzo Fernandez (8/10) : A offert à Cherki une occasion en début de match d'une déviation subtile et contré une tentative de Gruda avant de parfaitement synchroniser son appel pour reprendre de la tête le centre de Ndiaye et porter le score à 2-1. A cédé sa place à Mateo Kovacic à la 83e minute.

Rayan Cherki (7/10) : La menace offensive la plus constante de City. Il a envoyé une première tentative à côté, contraint Maarten Vandevoordt à un arrêt et expédié une frappe puissante sur la face inférieure de la barre. Il a aussi parcouru environ 37 mètres pour servir Haaland sur une tentative qui a touché le poteau, même si le drapeau s'était levé.

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Attaque

Phil Foden (6/10) : A enroulé une frappe de peu à côté en première période et écarté le ballon vers Ndiaye sur l'action du but de Fernandez, mais a eu du mal à trouver des espaces à droite. Remplacé par Jeremy Doku à la 64e minute.

Iliman Ndiaye (8/10) : Un point d'appui permanent sur la gauche. Il a délivré le centre parfait pour la tête de Fernandez et lancé Cherki pour une occasion en début de seconde période. Il a provoqué un avertissement pour Raum avant de céder sa place à Allan à la 83e minute.

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Erling Haaland (8/10) : Le capitaine n'a touché que trois ballons avant la pause et Vandevoordt l'a mis en échec à bout portant à la 53e minute, mais il était bien placé pour inscrire le but de la victoire en taclant. Il a également touché le poteau alors qu'il était hors-jeu et vu une tentative déviée être repoussée sur la ligne en fin de match.

Remplaçants et entraîneur

Jeremy Doku (7/10) : A apporté une autre menace à City sur la gauche, préparant la frappe de Cherki sur la barre et délivrant le centre qui a failli permettre à Haaland de marquer une deuxième fois. Il a tiré largement au-dessus alors qu'il se présentait seul face au but dans le temps additionnel et a reçu un carton jaune pour avoir dégagé le ballon après le coup de sifflet.

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Ruben Dias (6/10) : Entré en jeu dans les dernières minutes pour aider à préserver l'avantage alors que Leipzig cherchait à égaliser une troisième fois.

Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovacic, Allan (N/A) : Entrés en jeu en fin de match pour préserver la victoire.

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Enzo Maresca (7/10) : Son équipe a laissé beaucoup trop d'espaces en défense pendant de longues périodes, mais ses quatre changements après la défaite contre Brighton et l'entrée de Doku ont aidé City à trouver le chemin de la victoire et à intégrer le top 8.