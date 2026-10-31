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Manchester City a subi une deuxième défaite consécutive en Premier League, battu 1-0 par Brighton à l’Etihad Stadium, une semaine après son revers 2-1 face à Aston Villa. Le but inscrit par Yasin Ayari à la 11e minute a décidé du sort d’une rencontre frustrante pour les hommes d’Enzo Maresca.

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City a dominé avec 62 % de possession et 21 tirs, mais Bart Verbruggen et la défense disciplinée de Brighton ont tenu bon. Doku et Iliman Ndiaye ont été les principales menaces de l’équipe à domicile, tandis qu’Erling Haaland a reçu trop peu de ballons.

Voici les notes des joueurs de Manchester City face à Brighton...

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma - 6/10 N’a guère eu à faire, hormis aller chercher le ballon au fond de ses filets à la 11e minute. Il a repoussé des poings un corner de Pascal Gross en début de match et maîtrisé les rares tentatives de Brighton.

Matheus Nunes - 5/10 De retour dans le onze à la place de Marc Guehi, il a vécu un après-midi difficile. Il a manqué le ballon à ras de terre envoyé devant le but, qui a rebondi sur Maxim De Cuyper avant de revenir à Ayari pour le but de la victoire. Lancé dans le dos de la défense à la 63e minute, il a aussi buté sur Verbruggen.

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Abdukodir Khusanov - 6/10 Il a dégagé un centre de De Cuyper en début de match et bien résisté aux rares contre-attaques de Brighton. C’est lui qui est passé le plus près d’une égalisation tardive, obligeant Verbruggen à intervenir sur une frappe puissante à la 89e minute.

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Rúben Dias - 6/10 Il a muselé l’attaque de Brighton pendant de longues périodes, les visiteurs ne touchant que neuf ballons dans la surface de City. Sa solide prestation défensive n’a toutefois pas suffi en l’absence d’égalisation à l’autre bout du terrain.

Joško Gvardiol - 6/10 Propre avec le ballon, mais peu présent offensivement sur le côté gauche. Il a été remplacé par Phil Foden à la 79e minute alors que City tentait de revenir au score.

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Milieu de terrain

Ayyoub Bouaddi - 5/10 Titularisé à la place de Rayan Cherki, il a obtenu un coup franc sur une faute qui a valu un carton jaune à Chema Andres, mais a peiné à peser sur le match. Premier joueur remplacé, il a cédé sa place à Cherki à la 55e minute.

Elliot Anderson - 7/10 L’un des joueurs les plus actifs de City. Son centre dangereux a trouvé Ndiaye, dont la tête est passée juste à côté, même s’il avait auparavant gâché une occasion à cause d’un contrôle trop long après un une-deux avec Enzo Fernandez. Il a également servi Doku sur sa tentative dans le temps additionnel.

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Enzo Fernandez - 6/10 Il a bien combiné avec Anderson pour se procurer une occasion en début de match dans un rôle de numéro 10, mais n’a pas trouvé la passe décisive capable de percer une surface de réparation encombrée. Il a été remplacé par Nico O'Reilly à la 64e minute.

Attaque

Iliman Ndiaye - 7/10 Très remuant sur la droite. Il a placé une tête de peu à côté, éliminé Olivier Boscagli avant de tirer droit sur Verbruggen, puis conclu une belle percée solitaire par une frappe déviée sur le montant en début de seconde période. Il a également provoqué un carton jaune pour De Cuyper et tiré à côté dans un angle fermé avant d’être remplacé par Allan.

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Jérémy Doku - 8/10 Le joueur le plus dangereux de City, qui a tourmenté la défense de Brighton par ses dribbles directs sur la gauche. Haaland a mal repris son ballon en retrait à la 31e minute. Doku a ensuite servi Cherki pour une tentative en fin de match et contraint Verbruggen à un arrêt dans le temps additionnel.

Erling Haaland - 5/10 Un match frustrant pour le Norvégien. Il n’avait touché que 10 ballons après 39 minutes et a manqué sa première occasion, avant que Lewis Dunk ne se jette pour contrer sa meilleure opportunité juste avant la pause.

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Remplaçants et entraîneur

Rayan Cherki - 6/10 (Entré à la place de Bouaddi, 55e) Il a apporté davantage de créativité et tenté de glisser des passes dans des espaces réduits. Sa frappe de l’extérieur de la surface dans le temps additionnel a été contrée.

Nico O'Reilly - 6/10 (Entré à la place de Fernandez, 64e) Vif pour sa 50e apparition en Premier League. Il a adressé un bon ballon devant le but à Ndiaye et placé une tête de peu à côté après l’arrêt de Verbruggen sur la frappe de Khusanov.

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Phil Foden - 6/10 (Entré à la place de Gvardiol, 79e) Son entrée a réveillé le public de City alors que l’équipe cherchait à arracher un point, mais il ne lui restait que peu de temps.

Allan - 6/10 (Entré à la place de Ndiaye, 79e) Il s’est immédiatement illustré par une percée qui a poussé Gross à lui saisir le bras, valant un carton jaune au milieu de Brighton.

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Enzo Maresca - 5/10 Ses changements dans le onze de départ, avec les titularisations de Nunes et Bouaddi, n’ont pas porté leurs fruits. City a eu le ballon et les occasions, mais a manqué de tranchant pour venir à bout de l’une des défenses les mieux organisées du championnat.