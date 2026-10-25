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Liverpool s’est imposé avec maîtrise face à Brighton (2-0) à Anfield, en profitant d’une première période dominée. Un but contre son camp inscrit rapidement, puis une finition précise d’Alexander Isak ont permis aux Reds de conserver les trois points dans la région de Liverpool.

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Liverpool a fait preuve de maturité tactique à Anfield pour négocier sans encombre une rencontre potentiellement délicate face à Brighton & Hove Albion et s’imposer 2-0. L’équipe d’Andoni Iraola a rapidement pris le dessus, pressant les visiteurs dans le tiers médian et provoquant des erreurs qui lui ont permis de mener de deux buts avant la pause. Son organisation est restée compacte tout au long du match, limitant la capacité de Brighton à progresser par ses circuits verticaux habituels.

La seconde période a été une démonstration de gestion du match. Avec une avance de 2-0 acquise dès la 21e minute, Liverpool s’est replié dans un bloc médian, mettant Brighton au défi de trouver la faille. Malgré les ajustements tactiques de Fabian Hurzeler, la charnière centrale de Liverpool est restée infranchissable. Cette victoire permet à Liverpool de poursuivre sur sa lancée, grâce à une défense solide et à sa capacité à exploiter les transitions offensives.

Gardien et défense

Alisson Becker : 7/10

Un après-midi relativement tranquille pour le Brésilien, largement protégé par l’excellence de ses défenseurs. Il est resté vigilant pour capter plusieurs centres aériens et sa relance a été, comme souvent, efficace, aidant Liverpool à contourner le pressing de Brighton en début de match.

Virgil van Dijk : 8/10

Le capitaine a incarné le sang-froid. Il a remporté presque tous ses duels aériens et son placement a empêché Charalampos Kostoulas, côté Brighton, de se procurer la moindre occasion de tir. Sa capacité à renverser le jeu par de longues passes reste un élément essentiel de la construction des attaques de Liverpool.

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Ronald Araujo : 8/10

Une prestation pleine d’autorité pour le défenseur central, qui s’est appuyé sur ses qualités physiques pour enrayer les transitions. Il a parfaitement complété Van Dijk, sortant de sa ligne pour intercepter les passes et permettant à la défense de rester haute et agressive en première période.

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Milos Kerkez : 7/10

Débordant d’énergie sur le flanc gauche, il a apporté de la largeur et soutenu Cody Gakpo. Discipliné défensivement face aux permutations de Brighton, il a aussi multiplié les courses dans le couloir avant d’être remplacé par Konstantinos Tsimikas à la 88e minute.

Jérémy Jacquet : 7/10

Une prestation solide du jeune défenseur. Il est resté très concentré, a rarement été battu en un contre un et s’est efficacement recentré pour former une défense à trois lorsque le latéral gauche montait.

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Milieu de terrain

Alexis Mac Allister : 7/10

Face à son ancien club, l’Argentin a été le métronome du milieu de terrain. Sa lecture des espaces a permis à Liverpool de conserver le ballon sous pression, et il a joué un rôle déterminant dans la séquence ayant mené à l’ouverture du score.

Ryan Gravenberch : 8/10

Une nouvelle prestation impressionnante dans un rôle reculé. Sa capacité à se défaire du marquage dans les petits espaces a régulièrement ouvert le jeu. Il a couvert énormément de terrain pour museler Yasin Ayari et Diego Gomez, côté Brighton.

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Florian Wirtz : 7/10

Il a évolué efficacement dans les espaces entre les lignes de Brighton. S’il n’a pas marqué, c’est sa frappe puissante qui a provoqué le but contre son camp ayant ouvert le score pour Liverpool. Ses déplacements intelligents ont constamment attiré les défenseurs hors de leur position, créant les espaces exploités par Alexander Isak et Bradley Barcola. Remplacé à la 65e minute.

Attaque

Bradley Barcola : 8/10

Une menace constante grâce à ses courses directes et à son accélération. Il a joué un rôle crucial sur le deuxième but, faisant preuve d’une excellente vision du jeu pour servir Isak à la 21e minute. Ses replis défensifs ont également été remarquables avant sa sortie à la 77e minute.

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Cody Gakpo : 7/10

Un travail généreux sur l’aile, où il a offert un point d’appui physique et bien participé au jeu collectif. Il a contribué à faire reculer les latéraux de Brighton et a pris part à l’action qui a poussé Pascal Gross à marquer contre son camp après 17 minutes.

Alexander Isak : 9/10

L’homme du match. Il a fait preuve d’efficacité lorsque l’occasion s’est présentée, doublant l’avance de Liverpool à la 21e minute d’une finition précise. Au-delà de son but, son jeu dos au but a été essentiel pour permettre aux milieux de participer aux attaques. Il a été remplacé à la 77e minute sous une ovation debout.

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Remplaçants et entraîneur

Trey Nyoni : 6/10

Entré à la place de Wirtz à la 65e minute, il a fait preuve d’un bon sang-froid pour son âge, faisant circuler le ballon et respectant l’organisation défensive.

Rio Ngumoha : 6/10

Entré à la 77e minute à la place de Barcola. Il a montré par moments ses qualités de dribbleur et a aidé Liverpool à préserver son avantage.

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Lewis Koumas : 6/10

Il a remplacé Isak à la 77e minute. Il a fourni beaucoup d’efforts pour presser en première ligne et a apporté de la fraîcheur alors que Brighton tentait de revenir en fin de match.

Konstantinos Tsimikas : non noté

Entré à la 88e minute à la place de Kerkez. Il n’a pas eu assez de temps pour peser significativement sur la rencontre.

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Andoni Iraola : 8/10

Des choix tactiques parfaitement adaptés. Il a organisé son équipe pour exploiter d’emblée la ligne défensive haute de Brighton, puis a fait preuve de pragmatisme en resserrant le jeu une fois l’avance de deux buts acquise. Ses changements sont intervenus au bon moment pour maintenir l’intensité de son équipe.