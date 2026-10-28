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La Juventus a eu le ballon mais a manqué de tranchant. Le Genoa a marqué deux fois dans la première demi-heure, mettant fin à la récente domination de la Juventus dans cette confrontation.

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L’équipe de Luciano Spalletti avait enchaîné cinq matches de Serie A sans encaisser de but face au Genoa, mais cette série a pris fin avant même la 12e minute au Luigi Ferraris. La frappe de Kingsley Ehizibue a été déviée par Andrea Cambiaso pour l’ouverture du score, puis Tommaso Baldanzi a doublé la mise à la 28e minute après que Pierre Kalulu, pressé par Vitinha, n’a pas réussi à dégager le ballon.

La Juventus a terminé avec 63 % de possession et 1,28 but attendu (xG), mais n’a cadré que quatre de ses 17 tirs face à un bloc génois discipliné. Les changements de Spalletti ont donné plus d’allant à son équipe après la pause et Teun Koopmeiners a frappé le dessous de la barre transversale dans le temps additionnel, sans parvenir à éviter la défaite. Ce revers laisse la Juve à la huitième place avec 14 points.

GOAL note les joueurs de la Juventus au Luigi Ferraris.

Gardien et défense

Guglielmo Vicario (5/10) : Battu sur les deux seuls tirs cadrés auxquels il a dû faire face. Malchanceux sur l’ouverture du score déviée et laissé sans protection sur le deuxième but, il a également connu un malentendu avec Federico Gatti en début de match sur une passe en retrait.

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Jhon Lucumí (6/10) : Assez solide sur le côté gauche de la défense à trois, il est monté en fin de match et a obligé Justin Bijlow à intervenir sur une frappe du gauche dans le temps additionnel.

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Bremer (7/10) : Le capitaine a réalisé un contre décisif pour empêcher Vitinha de marquer alors que le score était de 2-0. Il a été la principale menace aérienne de la Juve après la pause, plaçant une tête juste au-dessus sur corner, puis une autre à côté sur un centre de Weston McKennie. Il a eu de la chance d’échapper à un avertissement pour une faute sur Vitinha.

Federico Gatti (5/10) : Des débuts difficiles, avec un malentendu avec Vicario qui a failli coûter cher. Il a placé une tête à côté sur un centre de Kalulu avant de céder sa place à l’attaquant Nick Woltemade à la mi-temps.

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Milieu de terrain

Pierre Kalulu (5/10) : Une soirée marquée par deux erreurs coûteuses. Aligné comme piston droit, il n’a pas réussi à dégager sous la pression de Vitinha sur l’action du but de Baldanzi, puis a envoyé à côté une occasion en or à 11 mètres du but dans le temps additionnel de la première période. Il a montré des intentions offensives par ailleurs, mais ces deux moments ont défini son match.

Douglas Luiz (6/10) : Il a touché beaucoup de ballons une fois la Juve aux commandes et a servi Kerim Alajbegovic pour une frappe repoussée par Bijlow en première période. Trop de ses passes ont toutefois été prudentes et latérales, et il a cédé sa place à Koopmeiners à la 77e minute.

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Pape Sarr (6/10) : Travailleur au milieu de terrain, il a adressé un centre dangereux en direction de Randal Kolo Muani en première période. Il a eu du mal à peser plus haut sur le terrain et a été remplacé par Jérémie Boga à la 59e minute.

Andrea Cambiaso (6/10) : Face à son ancien club, Cambiaso a vécu une soirée à oublier. Il a eu beaucoup de malchance en déviant la frappe d’Ehizibue hors de portée de son gardien, mais a tout de même servi Douglas Luiz et Alajbegovic pour des tentatives en début de match avant d’être remplacé par Juan Cabal à la 59e minute.

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Weston McKennie (7/10) : À l’origine des meilleures occasions de la Juve. Il a offert à Kalulu une occasion en or avant la pause, a ensuite lancé Kolo Muani en profondeur, puis a délivré le centre repris de la tête par Bremer.

Kerim Alajbegovic (6/10) : Titularisé devant Woltemade et Koopmeiners, le jeune joueur a été celui qui a le plus volontiers tenté sa chance pour la Juve en première période et a contraint Bijlow à un arrêt à la 23e minute. Il a perdu le ballon sur une contre-attaque dangereuse du Genoa à la 35e minute et a été remplacé à la pause.

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Attaque

Randal Kolo Muani (5/10) : Une soirée frustrante pour le Français, qui n’a touché que huit ballons en première période. Il a gâché sa meilleure occasion avec un contrôle trop long après une passe en profondeur de McKennie, même s’il a ensuite remis le ballon en retrait pour une occasion de Woltemade au milieu de la seconde période.

Remplaçants et entraîneur

Edon Zhegrova (7/10) : Entré à la mi-temps, il a immédiatement apporté l’étincelle qui manquait à la Juventus. Averti pour avoir retenu Ethan Meichtry, il a obligé Bijlow à intervenir sur une frappe déviée depuis l’entrée de la surface. Il a aussi tiré le corner repris de la tête par Bremer et le coup franc à l’origine de la frappe tardive de Koopmeiners.

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Nick Woltemade (6/10) : Il a apporté une présence physique différente en attaque. Il a tiré à côté depuis le centre de la surface après la remise en retrait de Kolo Muani, puis a vu Bijlow repousser dans la lucarne sa tête sur un centre de Boga dans le temps additionnel.

Juan Cabal (6/10) : Entré à la place de Cambiaso à la 59e minute, il a offert à la Juve une solution de gaucher plus naturelle, sans toutefois beaucoup peser dans le dernier tiers du terrain.

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Jérémie Boga (6/10) : Entré à la place de Sarr à la 59e minute, il est monté en puissance en fin de match. Une de ses frappes a été contrée et il a adressé le centre repris de la tête par Woltemade dans le temps additionnel.

Teun Koopmeiners (6/10) : Entré à la 77e minute, il est passé tout près de réduire le score : sa frappe déviée de l’extérieur de la surface, après un coup franc joué court, s’est écrasée sous la barre transversale dans le temps additionnel.

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Luciano Spalletti (4/10) : Son équipe a semblé mal préparée à la menace des contre-attaques du Genoa en début de match. Ses changements ont amélioré le rythme après la pause, mais la Juve a encore manqué d’un plan B cohérent pour déstabiliser un bloc défensif bas.



