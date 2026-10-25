Partager Suivez GOAL sur Google

Weston McKennie et Douglas Luiz ont signé les gestes décisifs lors de la victoire maîtrisée de la Juventus face à Lecce (2-0), au Via Del Mare. La Juve a dicté le rythme et exploité ses occasions pour maintenir la pression en tête du classement de Serie A.

Publicité

La Juventus a livré une démonstration de gestion du match et de rigueur tactique pour venir à bout d’une équipe de Lecce accrocheuse au Via Del Mare. Avec un 3-1-4-2 fluide, les Bianconeri ont dominé la possession (58 %) et neutralisé les contres de leurs hôtes. L’ouverture du score est arrivée à la 29e minute, lorsque McKennie a conclu une action sur coup de pied arrêté, récompensant la domination territoriale et le pressing haut de la Juventus en début de match. La capacité de l’Américain à trouver de l’espace dans une surface encombrée a été décisive pour percer le bloc défensif de Lecce.

Le match s’est pratiquement joué juste avant la pause, lorsque Luiz a doublé la mise. Positionné dans un rôle plus en retrait, le Brésilien a orchestré le jeu avec 64 passes réussies avant de surgir pour marquer de loin. Lecce a tenté de réagir en seconde période, mais la défense de la Juventus est restée compacte, limitant ses hôtes à seulement quatre tirs cadrés sur l’ensemble des 90 minutes. Cette victoire souligne la maturité tactique de la Juventus, qui a allié efficacité offensive et solidité défensive pour prendre les trois points à l’extérieur.

Gardien et défense

Guglielmo Vicario - 8/10

Une présence rassurante dans les buts. Vicario a réalisé 4 arrêts décisifs pour préserver sa cage inviolée, notamment face à Youssef Maleh et Willem Geubbels. Ses relances ont été sereines et ont aidé la Juventus à ressortir le ballon depuis l’arrière malgré la pression intermittente de Lecce.

Jhon Lucumí - 7/10

Le Colombien a dominé dans les airs et imposé sa puissance physique. Il a signé 12 interventions défensives, dont un tacle important et un duel remporté. Son placement a laissé très peu d’espace à Konan N’Dri sur le côté.

Publicité Publicité

Federico Gatti - 7/10

Gatti a tenu le rôle de défenseur le plus agressif dans la défense à trois. Il n’a pas hésité à sortir pour intercepter les passes et est resté très concentré, permettant à la ligne défensive de tenir même pendant les meilleures séquences de pression de Lecce.

Related Topics

Gleison Bremer - 7/10

Une prestation typique de Bremer, marquée par sa puissance et son sens de l’anticipation. Il a failli alourdir le score d’une tête passée de peu à côté à la 41e minute. En défense, il a dirigé l’arrière-garde avec autorité et précision.

Milieu de terrain

Douglas Luiz - 9/10

L’architecte de la victoire. Luiz a régné au milieu de terrain, réussissant 64 de ses 78 passes. Son but à la 41e minute a été l’un des temps forts du match et a mis en valeur sa qualité technique de loin. Il a également créé une grosse occasion, confirmant son rôle de plaque tournante de l’équipe.

Publicité

Pierre Kalulu - 7/10

Dans un rôle hybride, Kalulu a apporté beaucoup d’énergie et d’équilibre. Il a efficacement assuré le lien entre la défense et le milieu, permettant aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer plus haut sur le terrain.

Weston McKennie - 8/10

McKennie a répondu présent au moment décisif. Son but à la 29e minute, inscrit avec maîtrise sur coup de pied arrêté, a posé les bases de la victoire. Son activité d’une surface à l’autre a entraîné ses coéquipiers, et ses appels tardifs ont souvent posé problème à Lecce.

Publicité

Teun Koopmeiners - 7/10

Une prestation tout en finesse du Néerlandais. Sans marquer, il s’est distingué par son intelligence tactique pour trouver des espaces entre les lignes, obligeant les milieux de Lecce à rester bas et prudents.

Andrea Cambiaso - 7/10

Chargé d’apporter de la largeur à gauche, Cambiaso a constitué une solution constante. Il a vu sa tentative sur coup de pied arrêté être arrêtée au début de la seconde période et a effectué ses replis avec application avant d’être remplacé à la 68e minute.

Publicité

Attaque

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade a servi de point d’appui à l’attaque. Il a manqué de réalisme, laissant notamment passer une occasion importante à la 78e minute lorsque son tir a été arrêté, mais sa capacité à conserver le ballon a été essentielle pour faire participer ses coéquipiers au jeu.

Randal Kolo Muani - 6/10

Une soirée frustrante pour le Français. Il a peiné à se procurer des positions de tir franches et a envoyé une tentative à côté à la 37e minute. Ses déplacements ont créé des espaces dont les milieux ont pu profiter, mais il a été remplacé au milieu de la seconde période.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Jeremie Boga - 6/10

Entré à la 68e minute pour apporter un nouvel élan, il s’est procuré une occasion de tir à la 84e minute, mais sa tentative n’a pas trouvé le cadre. Ses dribbles ont offert une solution de dégagement à la Juventus, qui cherchait à préserver son avance.

Juan Cabal - 6/10

Il a remplacé Cambiaso pour renforcer le côté gauche. Propre dans l’utilisation du ballon, il a failli marquer à la 88e minute, affichant de bonnes intentions offensives malgré un rôle avant tout défensif.

Publicité

Pape Matar Sarr - Non noté

Entré à la 83e minute à la place de Douglas Luiz pour apporter de la fraîcheur au milieu de terrain. Il n’a pas eu assez de temps pour peser significativement sur le match.

Kerim Alajbegovic - Non noté

Entré très tardivement à la place de McKennie, à la 90e minute. Une apparition symbolique dans les derniers instants.

Publicité

Luciano Spalletti - 8/10

Le dispositif tactique de Spalletti a parfaitement fonctionné. Le choix de placer Douglas Luiz dans un rôle plus en retrait, chargé d’organiser le jeu, a permis à la Juventus de dicter le rythme. Ses changements sont intervenus au bon moment, évitant à l’équipe de perdre en intensité pendant le dernier quart du match.