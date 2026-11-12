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Les Bleus se sont inclinés 3-1 à San Siro en Ligue des nations malgré l’ouverture du score rapide de Michael Olise. Zinedine Zidane a ainsi subi sa première défaite à la tête de l’équipe de France.

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Olise a profité d’une passe mal assurée de Gianluigi Donnarumma pour donner l’avantage à la France dès la 10e minute, et les visiteurs ont dominé le début de rencontre. Mais Nicolo Cambiaghi a pris le dessus sur Malo Gusto avant de servir Pio Esposito, qui a égalisé à la 26e minute. Bradley Barcola a ensuite trouvé le poteau avant la pause.

En début de seconde période, Donnarumma a également détourné une frappe de Rayan Cherki sur le poteau. Puis Gusto a fait tomber Cambiaghi et concédé un penalty, que Sebastiano Esposito a envoyé à côté. L’Italie a puni la France quelques instants plus tard : entré en jeu, Federico Dimarco a servi Davide Frattesi à la 63e minute. Pio Esposito a scellé la victoire sur penalty à la 75e minute, après une faute de Dayot Upamecano sur Antonio Vergara.

La France a eu 65 % de possession et tenté 18 tirs, mais a subi sa toute première défaite à San Siro. L’Italie et la France comptent désormais chacune dix points dans le groupe A1. L’Italie occupe la première place grâce aux confrontations directes, tandis que les Bleus recevront la Turquie dimanche en sachant qu’un point leur suffira pour atteindre les quarts de finale.

Voici les notes des joueurs français à San Siro...

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Gardien de but & défense

Mike Maignan (6/10) : Il a réalisé deux beaux arrêts devant Sebastiano Esposito à la 28e minute, puis Pio Esposito en début de seconde période, mais ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux buts inscrits de près. Il est parti du bon côté sur le second penalty, sans pouvoir repousser une frappe trop puissante.

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Malo Gusto (4/10) : Une soirée à oublier. Cambiaghi a pris le dessus sur lui lors de l’action de l’égalisation et lui a posé des problèmes tout au long du match, avant que Gusto ne fasse tomber l’ailier et ne concède un penalty à la 58e minute. Son centre a tout de même offert une occasion à Barcola en première période, mais Sael Kumbedi l’a remplacé à la 77e minute.

Dayot Upamecano (5/10) : Il a bien lu le jeu pour stopper une contre-attaque italienne juste avant la pause, mais son intervention imprudente sur Antonio Vergara, entré en jeu, a provoqué le penalty qui a mis la France hors de portée.

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Jeremy Jacquet (6/10) : Averti à la 13e minute pour avoir stoppé une contre-attaque de Pio Esposito. Il n’a été directement fautif sur aucun des buts et a tenté un retourné acrobatique ambitieux sur un coup de pied arrêté en fin de match.

Adrien Truffert (6/10) : Le latéral gauche est régulièrement monté et a servi Cherki pour une tentative en première période. Le danger italien est surtout venu de l’autre côté. Il a cédé sa place à Andy Diouf à la 77e minute.

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Milieu de terrain

Adrien Rabiot (7/10) : Le capitaine a montré l’exemple par son pressing. Donnarumma a brillamment repoussé sa tête sur un centre de Desire Doue en début de match. Il a effectué un superbe retour pour stopper Riccardo Calafiori en première période, puis a vu une autre de ses tentatives repoussée quelques instants avant que l’Italie n’obtienne son premier penalty.

Lucas Da Cunha (7/10) : L’un des Français les plus remuants en première période, il a expédié une frappe juste à côté quelques instants avant l’ouverture du score d’Olise, puis a de nouveau tenté sa chance de loin peu après. Il a offert une occasion à Rabiot en seconde période, mais a été sanctionné pour une intervention tardive sur Frattesi.

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Rayan Cherki (6/10) : Il a animé le jeu derrière les trois attaquants et est passé tout près de redonner l’avantage à la France après la pause, lorsque Donnarumma a détourné sa frappe sur le poteau. Il a parfois trop compliqué ses actions, prenant une touche de balle supplémentaire alors qu’il était bien placé dans la surface. Eduardo Camavinga l’a remplacé à la 82e minute.

Attaque

Michael Olise (8/10) : Le meilleur Français en l’absence de Kylian Mbappe. Il a profité de l’erreur de Donnarumma, éliminé un adversaire et inscrit le premier but, avant de servir Barcola sur sa frappe contre le poteau. Il a continué à tenter sa chance de loin jusqu’au bout, notamment sur un coup franc passé juste au-dessus.

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Desire Doue (7/10) : Remuant d’entrée, il a envoyé une première tentative dans le petit filet extérieur et délivré le centre repris de la tête par Rabiot. Il a reçu un coup de coude de Frattesi à la bouche au milieu de la seconde période et a poursuivi le match avant d’être remplacé par Senny Mayulu à la 77e minute.

Bradley Barcola (7/10) : Malchanceux de ne pas avoir marqué après avoir enroulé une frappe sur le poteau au terme d’une contre-attaque rapide à la 35e minute. Il a servi Doue sur sa première occasion et obligé Donnarumma à effectuer un arrêt, mais a été signalé deux fois hors-jeu avant de céder sa place à Junior Kroupi à la 77e minute.

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Remplaçants & entraîneur

Sael Kumbedi (6/10) : Il a fait ses débuts avec la France en remplaçant Gusto, alors que l’Italie menait déjà 3-1.

Senny Mayulu (6/10) : Entré à la place de son coéquipier au PSG Doue pour faire ses débuts, il a obtenu le coup franc sur lequel Olise est passé près du but en fin de match.

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Andy Diouf (5/10) : Il a remplacé Truffert à la 77e minute, mais a peiné à peser sur le match alors que la France était à court d’idées.

Junior Kroupi (5/10) : Il a fait ses débuts à la place de Barcola, mais a été averti dans le temps additionnel pour une faute de frustration sur Samuele Ricci.

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Eduardo Camavinga (6/10) : Entré à la place de Cherki à la 82e minute, il a servi Olise pour une frappe de loin.

Zinedine Zidane (5/10) : Son équipe a dominé le début de rencontre, mais s’est désorganisée après l’égalisation italienne. Après la tentative de Rabiot à la 58e minute, elle est restée plus de 25 minutes sans tirer. Il n’a procédé à son quadruple changement qu’après le troisième but.