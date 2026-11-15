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Un match nul à Bruxelles suffisait à l’Italie pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations, mais sa défaite 4-1 face à la Belgique l’a fait passer de la première à la troisième place du groupe A1.

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Francesco Pio Esposito a donné l’avantage à l’Italie à la 11e minute en se jetant pour reprendre le centre de Michael Kayode, inscrivant son 10e but en 15 sélections. Cet avantage n’a pas duré. Maxim De Cuyper a égalisé à la 15e minute, Nathan Ngoy a repris un corner à la 22e, puis Jeremy Doku s’est faufilé dans la défense italienne pour porter le score à 3-1 à la 26e, Charles De Ketelaere étant à l’origine de deux de ces trois buts.

Gianluigi Donnarumma a limité l’ampleur du score grâce à une série d’arrêts, tandis que De Ketelaere a également touché la barre, mais Diego Moreira a inscrit un quatrième but à la 80e minute. Pio Esposito a eu l’occasion de réduire l’écart dans le temps additionnel, mais Senne Lammens a arrêté son penalty, accordé après que la VAR a décelé une main de Nicolas Raskin.

La Belgique a terminé avec 22 tirs contre 12 pour l’Italie et se qualifie aux côtés de la France, première du groupe. Les Azzurri terminent troisièmes, mais échappent à la relégation.

Voici les notes des joueurs italiens au stade Roi Baudouin...

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Gardien & défense

Gianluigi Donnarumma (6/10) : A réalisé six arrêts pour éviter un score encore plus lourd. Il a repoussé trois tentatives de Kevin De Bruyne, dont une superbe parade qui a envoyé le ballon sur le poteau à la 43e minute, et a détourné une frappe puissante de Doku. Il ne pouvait pas grand-chose sur les buts, mais a reçu un carton jaune pour contestation à la 81e minute, alors que la frustration gagnait du terrain.

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Michael Kayode (6/10) : A délivré le centre sur l’ouverture du score de Pio Esposito et posé des problèmes avec ses longues touches en début de match. Il a toutefois passé une bonne partie de la soirée à tenter de contenir Doku, concédant trois coups francs face à l’ailier de Manchester City.

Giorgio Scalvini (6/10) : A aidé Kayode à contenir Doku en première période, mais est devenu le deuxième joueur italien averti pour avoir fait tomber l’ailier, à la 51e minute. Il a cédé sa place à Alphadjo Cisse à la 62e minute, alors que Mancini cherchait des buts.

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Alessandro Bastoni (6/10) : Est monté pour accompagner la pression initiale de l’Italie sur le côté gauche. La Belgique a réclamé un penalty lorsqu’il a accroché De Cuyper dans la surface au milieu de la seconde période, mais ni l’arbitre ni la VAR n’ont donné suite. Il a ensuite dégagé un centre de De Ketelaere devant Doku, à l’affût.

Riccardo Calafiori (5/10) : A servi Nicolo Fagioli sur l’une des meilleures occasions italiennes en début de match, mais l’égalisation belge est venue d’un centre en retrait de Timothy Castagne sur son côté. Il a également concédé le corner sur lequel De Ketelaere a placé une tête sur la barre au début de la seconde période.

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Milieu de terrain

Nicolo Barella (6/10) : A beaucoup travaillé dans un milieu de terrain longtemps débordé et est revenu à toute vitesse pour réaliser une interception décisive sur un centre dangereux de Moreira à la 78e minute. Il a disputé les 90 minutes, sans parvenir à relancer l’Italie.

Sandro Tonali (6/10) : L’un des Italiens les plus créatifs, il a centré pour la tête de Niccolo Pisilli juste avant la pause et servi Federico Dimarco au début de la seconde période. Averti dans le temps additionnel de la première période pour avoir stoppé Doku en contre-attaque, il a été remplacé par Marco Palestra à la 62e minute.

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Nicolo Fagioli (6/10) : A obligé Lammens à intervenir dès la septième minute après un joli mouvement sur la gauche, mais le milieu italien a perdu le contrôle lorsque la Belgique a marqué trois fois en 11 minutes. Il a été remplacé par Issa Doumbia à la mi-temps.

Attaque

Francesco Pio Esposito (7/10) : S’est jeté pour envoyer le centre dévié de Kayode dans la lucarne sur l’ouverture du score, son cinquième but de cette campagne de Ligue des nations. Il a failli trouver à nouveau de l’espace au début de la seconde période, avant une interception de Youri Tielemans, mais Lammens a arrêté son penalty dans le temps additionnel.

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Niccolo Pisilli (6/10) : A eu deux des meilleures occasions italiennes en première période, obligeant Lammens à réaliser un arrêt à bout portant juste après la tentative de Fagioli, puis effleurant de la tête un centre de Tonali qui a terminé à côté juste avant la pause. Il a cédé sa place à Dimarco à la mi-temps.

Luca Koleosho (6/10) : Vif en début de rencontre, il a adressé un centre repris de volée par Doumbia quelques instants après la reprise, mais a peiné à peser sur le match lorsque la Belgique a pris le contrôle. Il a été remplacé par Antonio Vergara à la 76e minute.

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Remplaçants & entraîneur

Issa Doumbia (6/10) : Entré à la place de Fagioli à la mi-temps, il a vu sa reprise de volée être déviée en corner moins d’une minute plus tard. Il a envoyé une frappe tardive au-dessus depuis un angle fermé et s’est vu refuser un but pour hors-jeu après une astucieuse talonnade de Dimarco.

Federico Dimarco (6/10) : A remplacé Pisilli à la pause et a vu deux de ses tentatives contrées au début de la seconde période. Moreira et De Ketelaere ont tous deux pris le dessus sur lui sur le côté gauche, mais il a servi Doumbia sur son but refusé dans le temps additionnel.

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Alphadjo Cisse (6/10) : A fait ses débuts en équipe nationale première à la place de Scalvini. Il a placé une tête de peu à côté sur un centre de Palestra, puis sa frappe de l’extérieur de la surface a heurté le bras de Raskin, provoquant le penalty manqué par Pio Esposito.

Marco Palestra (6/10) : A remplacé Tonali à la 62e minute et s’est montré parmi les remplaçants italiens les plus en vue, servant Vergara sur une tentative contrée et centrant pour la tête de Cisse.

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Antonio Vergara (6/10) : Entré à la place de Koleosho à la 76e minute, il a vu une frappe contrée peu après et a donné le ballon à Cisse sur la tentative tardive qui a amené le penalty.

Roberto Mancini (4/10) : Un nul lui suffisait, mais il a vu son équipe perdre son avantage d’un but en moins de 15 minutes. Privé de Davide Frattesi et Nicolo Cambiaghi, blessés, il a effectué des changements à la mi-temps et vers l’heure de jeu qui ont permis à son équipe d’accentuer la pression, sans jamais laisser entrevoir une remontée.