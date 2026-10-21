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Réduit à dix, l’Inter Milan s’est imposé 1-0 face au Shakhtar Donetsk à San Siro, signant sa première victoire de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré l’expulsion d’Alessandro Bastoni, Carlos Augusto a marqué en fin de match, récompensant la solidité tactique de l’équipe à domicile.

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L’Inter Milan a enfin lancé sa campagne européenne grâce à une victoire arrachée 1-0 contre le Shakhtar Donetsk à San Siro. Dans un match marqué par la rigueur tactique et un dénouement haletant, l’équipe de Cristian Chivu a fait preuve d’un immense caractère pour s’imposer malgré une infériorité numérique. Après deux défaites lors de ses deux premiers matches, la pression était palpable. Si les Milanais ont dominé de longues séquences de la première période, ils ont peiné à transformer leur possession en occasions franches face à un bloc ukrainien bien organisé.

La physionomie de la rencontre a radicalement changé à la 68e minute, lorsque Bastoni a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes coup sur coup. Le Shakhtar a d’abord menacé de profiter des espaces, mais l’organisation de l’Inter a tenu bon. Le moment décisif est venu d’un joueur inattendu à la 77e minute : Carlos Augusto s’est projeté vers l’avant pour conclure une transition lancée par Henrikh Mkhitaryan. Une série d’arrêts de Josep Martínez en fin de match a permis aux trois points de rester à Milan, relançant l’Inter dans la course au classement de la phase de ligue.

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Gardien et défense

Josep Martínez : 8/10

L’Espagnol a sans doute été le joueur le plus important de l’Inter dans les dernières minutes. Il a réalisé un superbe arrêt réflexe devant Newertton à la 87e minute et s’est montré souverain dans les airs pour empêcher Matviyenko de marquer sur un corner tardif. Avec quatre arrêts et aucun but encaissé, il a apporté la sécurité nécessaire après l’expulsion.

Manuel Akanji : 7/10

Avec son intelligence de jeu habituelle, Akanji a été le joueur de l’équipe ayant réussi le plus de passes, avec 57. Il a réalisé 11 interventions défensives, montrant sa capacité à lire le jeu et à écarter le danger avant qu’il ne se concrétise. Son placement a été essentiel pour réorganiser la défense une fois l’Inter réduit à dix.

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Alessandro Bastoni : 4/10

Une soirée frustrante pour l’international italien. S’il a participé à la construction du jeu et même sollicité le gardien d’une tentative lointaine à la 56e minute, son expulsion à la 68e minute a failli faire dérailler son équipe. Recevoir deux cartons jaunes dans un laps de temps aussi court témoigne d’une erreur de jugement qui a mis ses coéquipiers sous une immense pression.

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Carlos Augusto : 9/10

L’homme du match. Titulaire dans la défense à trois, Augusto a fait preuve d’une endurance remarquable pour se joindre à l’attaque à la 77e minute. Il a parfaitement synchronisé son appel pour reprendre la passe de Mkhitaryan et pousser le ballon hors de portée de Riznyk. Au-delà de son but, il s’est imposé physiquement, remportant plusieurs duels cruciaux face aux ailiers difficiles à contenir du Shakhtar.

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Milieu de terrain

Hakan Çalhanoglu : 6/10

Le métronome du milieu a tenté de déverrouiller la défense du Shakhtar avec plusieurs frappes lointaines, obligeant notamment le gardien à intervenir à la 5e minute. Il a toutefois peiné à trouver ses lignes de passe incisives habituelles face au bloc bas des visiteurs et a été remplacé à la 59e minute, Chivu cherchant à apporter davantage d’énergie.

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Nicolò Barella : 7/10

Barella a été le moteur de l’équipe, couvrant énormément de terrain, particulièrement après l’expulsion. Il a failli inscrire un but spectaculaire dans le temps additionnel avec un lob depuis le rond central. Sa polyvalence tactique a permis à l’Inter de rester présent au milieu, même en infériorité numérique.

Federico Dimarco : 6/10

Aligné au poste de milieu gauche, Dimarco a constamment offert une solution sur les renversements de jeu. Il a eu une occasion de frapper à la 22e minute, sans cadrer. Ses centres ont manqué de régularité et il a été remplacé par Bisseck juste avant l’heure de jeu dans le cadre d’un réajustement tactique.

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Djed Spence : 5/10

Un match relativement discret pour le piston. Spence a eu du mal à éliminer son adversaire direct en un contre un et n’a pas suffisamment étiré la défense du Shakhtar par ses déplacements sur le côté. Il est sorti à la 59e minute après une prestation qui a manqué de percussion offensive.

Petar Sucic : 5/10

Sucic a occupé de bonnes positions dans les demi-espaces en première période, mais n’a pas eu d’influence notable dans le dernier geste. Propre dans la conservation du ballon, il a manqué de l’inspiration nécessaire pour déstabiliser un adversaire solide, ce qui a conduit à son remplacement à la 73e minute.

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Attaque

Marcus Thuram : 6/10

Les déplacements de Thuram ont été excellents et ont attiré les défenseurs hors de leurs positions, mais il a manqué de précision à la finition. Il a eu une belle occasion à la 3e minute et a vu une frappe puissante être contrée à la 66e. Sa capacité à conserver le ballon a été essentielle dans les minutes qui ont suivi l’expulsion de Bastoni.

Ange-Yoan Bonny : 6/10

Bonny a été actif tout au long de ses 75 minutes sur le terrain, terminant avec le plus grand nombre de tirs de l’Inter, soit trois tentatives. Il a obligé Riznyk à réaliser un bel arrêt à la 19e minute, mais n’a pas trouvé l’efficacité nécessaire. Il a également beaucoup travaillé défensivement avant d’être remplacé par Mkhitaryan.

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Remplaçants et entraîneur

Yann Bisseck : 7/10

Entré à la 59e minute, il a apporté une présence physique bienvenue. Son rôle est devenu encore plus important après l’expulsion, lorsqu’il a contribué à stabiliser une défense diminuée.

Andy Diouf : 6/10

Entré à la 59e minute à la place de Spence, il a apporté davantage de soutien défensif et d’énergie sur le côté à un moment où l’Inter devait puiser dans ses ressources.

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Luis Henrique : 5/10

Il n’a pas eu assez de temps pour peser véritablement sur le match en attaque, mais a fourni les efforts nécessaires en défense.

Piotr Zielinski : 6/10

Il a remplacé Çalhanoglu à la 59e minute. Propre techniquement, il a aidé l’équipe à conserver le ballon sous pression, sans toutefois créer d’occasion notable.

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Henrikh Mkhitaryan : 8/10

Une entrée qui a changé le match. Entré à la 75e minute, il a délivré la passe décisive à Carlos Augusto sur le but de la victoire moins de deux minutes plus tard. Il a également obligé le gardien à intervenir en fin de rencontre lors d’une contre-attaque rapide.

Cristian Chivu : 7/10

Les changements de l’entraîneur ont été entreprenants et, au bout du compte, décisifs. Faire entrer Mkhitaryan alors que le match semblait échapper à l’Inter a été un coup de maître. Il faut également saluer l’organisation défensive de son équipe après son passage à dix.