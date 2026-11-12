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L’Angleterre s’est imposée 2-1 face à la Croatie à Wembley au terme d’un match disputé, emmenée par Harry Kane, auteur d’un nouveau record. Malgré une brève frayeur en seconde période, elle a fait preuve de maturité tactique pour décrocher sa place en quarts de finale de la Ligue des nations.

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L’Angleterre a poursuivi sa solide campagne en Ligue des nations de l’UEFA en battant la Croatie 2-1 à Wembley, lors d’une soirée marquée par un record historique et une prestation tactique pleine de détermination. L’Angleterre a pris l’avantage à la 24e minute grâce à Morgan Rogers, qui a marqué après un bon travail de Jude Bellingham. Ce but récompensait une entame dominatrice, durant laquelle l’équipe de Thomas Tuchel a contrôlé le rythme et les espaces entre les lignes.

Le scénario a toutefois changé en seconde période. La Croatie est progressivement entrée dans le match avant d’égaliser par Petar Sucic à la 59e minute. L’égalité n’a duré que cinq minutes : Kane, qui fêtait une apparition record en sélection, a transformé un penalty avec sang-froid à la 64e minute après une faute d’Ivan Smolcic. L’Angleterre a ensuite géré la fin de match avec maîtrise, réduisant les visiteurs à des tentatives lointaines et peu dangereuses pour empocher les trois points.

Gardien et défense

Jordan Pickford - 7/10

Malgré le but encaissé face à Sucic, Pickford a joué un rôle déterminant dans la préservation de l’avantage anglais. Il a réalisé six arrêts au cours du match, dont plusieurs interventions de grande classe qui ont empêché la Croatie de prendre de l’élan. Sa qualité de relance a aidé l’Angleterre à contourner le premier rideau du pressing croate en première période.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Une prestation caractéristique, faite de passes audacieuses aux résultats parfois payants. Il a par moments éprouvé des difficultés à se positionner défensivement face aux montées de Josko Gvardiol, mais sa capacité à renverser le jeu a été essentielle à la domination initiale de l’Angleterre, avant son remplacement à la 78e minute.

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Jarell Quansah - 7/10

Le jeune défenseur s’est montré remarquablement serein aux côtés des joueurs d’expérience de l’arrière-garde. Il a contribué aux 18 dégagements de l’Angleterre et a dominé ses duels, faisant preuve d’une grande maturité lorsque la Croatie a accentué sa pression en fin de seconde période.

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Dan Burn - 6/10

Burn a apporté son impact physique au cœur de la défense. S’il n’avait pas la vitesse nécessaire pour revenir sur toutes les contre-attaques, son placement a contribué aux trois duels aériens remportés par l’Angleterre et a limité la Croatie à sept tirs cadrés sur 15 tentatives au total.

Lewis Hall - 7/10

Une prestation énergique du latéral, souvent sollicité pour faire progresser le ballon. Hall s’est montré discipliné dans ses tâches défensives et a apporté de la largeur, permettant aux milieux offensifs de repiquer dans l’axe et d’y créer des surnombres.

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Milieu de terrain

Declan Rice - 7/10

Rice a servi de point d’ancrage à l’équipe, protégeant la défense à quatre avec son efficacité habituelle. Il a été remplacé à la 78e minute après une prestation qui lui a demandé de nombreux déplacements latéraux pour contrer l’influence créative de Mateo Kovacic et Martin Baturina.

Elliot Anderson - 6/10

Une prestation soignée dans l’entrejeu. Anderson s’est attaché à conserver le ballon et à couper court aux transitions croates. Moins explosif que ses partenaires du milieu, il a néanmoins fourni un travail indispensable pour permettre à l’Angleterre de conserver 54 % de possession.

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Jude Bellingham - 8/10

Le principal créateur de l’Angleterre. Bellingham a délivré la passe décisive sur le premier but de Rogers à la 24e minute et a constamment porté son équipe vers l’avant. Sa capacité à trouver des espaces entre le milieu et la défense croates a fait la différence sur le plan tactique.

Attaque

Anthony Gordon - 6/10

Gordon a apporté la profondeur et la vitesse nécessaires sur les côtés. Même s’il n’a pas marqué, sa menace constante a forcé la défense croate à reculer, créant les espaces exploités par Rogers et Bellingham avant son remplacement à la 78e minute.

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Morgan Rogers - 8/10

Une prestation remarquable du jeune joueur, qui a ouvert le score à la 24e minute. Ses courses directes et son efficacité devant le but ont montré pourquoi il est devenu un titulaire régulier sous Tuchel. Il a posé des problèmes constants à la défense croate tout au long du match.

Harry Kane - 9/10

Une soirée mémorable pour le capitaine. Le jour où il est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de l’Angleterre, il a pris ses responsabilités pour inscrire le penalty de la victoire à la 64e minute. Son jeu dos au but a été exceptionnel et a permis aux joueurs évoluant derrière lui de s’illustrer en attaque.

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Remplaçants et entraîneur

Ben White - 6/10

Entré à la 78e minute à la place d’Alexander-Arnold pour apporter de la solidité défensive alors que l’Angleterre cherchait à verrouiller le match.

James Garner - 6/10

Entré à la 78e minute à la place de Rice, il a aidé à préserver l’organisation du milieu de terrain pendant les dix dernières minutes, marquées par la nervosité.

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Rio Ngumoha - 6/10

Entré pour une brève apparition en fin de match à la place de Gordon, il a montré quelques aperçus de son potentiel dans les phases de transition.

Thomas Tuchel - 8/10

Le dispositif tactique de Tuchel a parfaitement fonctionné en première période, et son choix de faire confiance à Rogers s’est révélé payant. Plus important encore, son équipe n’a pas paniqué après l’égalisation : elle a rapidement repris l’avantage avant de gérer le match jusqu’à la victoire.