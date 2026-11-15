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L’Angleterre a arraché une victoire spectaculaire 3-2 face à l’Espagne au Riyadh Air Metropolitano, s’assurant ainsi la première place du groupe A3 de la Ligue des nations. Les buts de Harry Kane, Ezri Konsa et Ben White lui avaient donné une avance confortable, qu’elle a conservée malgré le retour tardif de l’Espagne.

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L’Angleterre a livré une démonstration d’efficacité tactique pour venir à bout de l’Espagne dans un match à cinq buts au Riyadh Air Metropolitano. Malgré 64 % de possession laissée à l’équipe de Luis de la Fuente, les Anglais ont été redoutables en transition et sur coups de pied arrêtés. Le penalty transformé par Kane juste avant la pause a donné le ton, avant que deux buts inscrits coup sur coup en début de seconde période ne stupéfient les hôtes et ne mettent fin à leur longue série d’invincibilité.

La solidité défensive de l’équipe de Thomas Tuchel a été mise à rude épreuve en fin de match, lorsque l’Espagne a réagi avec détermination grâce à Mikel Oyarzabal et Nico Williams. Mais l’Angleterre a fait la différence en convertissant trois de ses cinq tirs cadrés. Ce résultat lui permet de dépasser l’Espagne et de terminer première du groupe 3. Elle a ainsi affiché un pragmatisme de bon augure pour les prochaines échéances sous la direction de Tuchel.

Gardien & défense

James Trafford : 7/10

Le jeune gardien a été très sollicité tout au long du match et a réalisé cinq arrêts pour tenir l’Espagne en échec pendant une grande partie de la rencontre. Il ne pouvait pas faire grand-chose face à la précision des deux buts encaissés en fin de match. Sa sûreté de main et son autorité dans la surface, malgré une forte pression, ont toutefois constitué une base solide pour cette victoire.

Ezri Konsa : 8/10

Une prestation remarquable du défenseur d’Arsenal, qui a fait parler son jeu aérien pour inscrire le deuxième but de l’Angleterre à la 53e minute sur un centre de Declan Rice. En défense, il a réalisé une part importante des 29 dégagements anglais, gardant son sang-froid lorsque l’Espagne a multiplié les incursions dans la surface en fin de match.

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Jarell Quansah : 7/10

Chargé de contenir Oyarzabal, Quansah a tenu bon pendant une grande partie de la soirée. Il a joué un rôle essentiel dans les 20 interceptions de l’Angleterre, lisant bien le jeu et affichant une maturité remarquable pour son âge dans une rencontre européenne à fort enjeu.

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Ben White : 8/10

White a été excellent sur le flanc droit, conciliant ses tâches défensives avec une montée parfaitement synchronisée dans la surface pour inscrire le troisième but anglais à la 57e minute. Son apport dans les transitions a été essentiel avant sa sortie.

Lewis Hall : 6/10

Une soirée parfois difficile pour Hall, chargé de la tâche ingrate de suivre Lamine Yamal. S’il a souffert face aux surnombres créés par l’Espagne sur son flanc, il a contribué à une organisation défensive qui a limité les Espagnols à sept tirs cadrés sur 23 tentatives.

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Milieu de terrain

Declan Rice : 8/10

Rice a été le moteur de l’équipe, délivrant une passe décisive à Konsa grâce à un centre précis. Son carton jaune reçu dès la 15e minute n’a pas entamé son agressivité : il a brillamment tenu le milieu de terrain pour perturber le rythme de l’Espagne durant ses longues phases de possession.

Jude Bellingham : 7/10

Bellingham a montré sa classe habituelle dans les petits espaces et délivré la passe décisive à White sur le but du 3-0. Efficace malgré un nombre limité de ballons touchés, il a été le principal relais des contre-attaques sur lesquelles reposait l’approche tactique de l’Angleterre.

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Elliot Anderson : 6/10

Anderson a beaucoup travaillé dans l’entrejeu pour répondre à la qualité technique de l’Espagne. Moins présent dans le dernier tiers du terrain que ses coéquipiers, il a néanmoins fait preuve de discipline au sein du bloc médian, empêchant l’Espagne de passer par l’axe pendant la première heure. Son carton rouge a toutefois déclenché la tentative de retour des hôtes, leur redonnant l’espoir de revenir dans le match.

Attaque

Anthony Gordon : 6/10

Gordon a apporté la vitesse nécessaire pour obliger la défense espagnole, positionnée haut, à rester vigilante. S’il n’a pas marqué, ses courses directes ont contraint l’Espagne à se replier avec prudence, donnant davantage d’espace aux Anglais lorsqu’ils avaient le ballon.

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Morgan Rogers : 6/10

Dans un rôle offensif mobile, Rogers a su conserver le ballon lors des rares moments où l’Angleterre cherchait à maintenir la pression. Il a fait preuve d’une bonne présence physique face à Aymeric Laporte et Pau Cubarsi, avant de participer aux efforts défensifs en fin de match.

Harry Kane : 8/10

Le capitaine s’est montré d’une fiabilité exemplaire en transformant un penalty à la 45e minute pour ouvrir le score. Au-delà de son but, la capacité de Kane à décrocher pour participer à la construction du jeu a été cruciale pour une équipe qui n’a eu que 36 % de possession.

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Remplaçants & entraîneur

Djed Spence : 6/10

Entré à la 82e minute pour apporter de la fraîcheur sur le flanc alors que l’Espagne redoublait d’efforts pour revenir dans le match.

Myles Lewis-Skelly : 6/10

Le jeune joueur a remplacé Kane à la 78e minute pour renforcer le milieu de terrain lors d’une fin de match mouvementée.

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Dominic Calvert-Lewin : non noté

Entré à la 83e minute pour offrir une solution aérienne sur les longs dégagements.

Dan Burn : non noté

Un changement tactique tardif, à la 89e minute, pour apporter de la taille et davantage de sécurité défensive dans les dernières secondes.

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Thomas Tuchel : 9/10

Un succès tactique pour l’entraîneur allemand. Tuchel a mis en place un bloc médian qui a contrarié l’Espagne pendant une heure, tout en exploitant impitoyablement les coups de pied arrêtés et les transitions. Ses changements visaient à préserver l’avantage, et son plan de jeu a permis de décrocher une victoire mémorable à Madrid.