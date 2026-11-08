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L’AC Milan a décroché une précieuse victoire 2-1 sur la pelouse du Genoa grâce à une première période aussi fulgurante qu’efficace. Christian Pulisic et Alphadjo Cisse ont inscrit les buts qui ont permis à l’équipe de Ruben Amorim de remonter au classement de Serie A.

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L’AC Milan a affiché sa supériorité tactique lors d’une première période à sens unique au Stadio Luigi Ferraris, pliant pratiquement la rencontre dans les vingt premières minutes. L’équipe de Ruben Amorim a évolué dans un 3-4-3 fluide qui a débordé la défense du Genoa. Alphadjo Cisse a ouvert le score à la 13e minute d’une finition précise, après un excellent travail d’Adrien Rabiot. La pression milanaise n’a pas faibli et, six minutes plus tard, Christian Pulisic a doublé la mise sur un ballon servi par Goncalo Ramos, au terme d’une séquence de jeu marquée par la qualité des déplacements.

La dynamique a toutefois nettement changé en seconde période. Milan a opté pour un bloc plus prudent, permettant au Genoa de prendre de l’ampleur. Les locaux ont dominé au nombre de tirs, 17 à 6, avant de réduire l’écart par Mikael Ellertsson à la 88e minute. Malgré la tension en fin de match et le carton jaune reçu par Mario Gila dans les dernières minutes agitées, l’organisation défensive milanaise a tenu bon. Cette victoire porte le total des Rossoneri à 24 points et les maintient pleinement dans la course au Scudetto, au terme d’une prestation maîtrisée, même si la fin de match a été nerveuse.

Gardien et défense

Mike Maignan : 7/10

Le Français a été le plus sollicité des deux gardiens, contraint de réaliser quatre arrêts face aux assauts du Genoa en fin de match. Il a régné sur sa surface avec son autorité habituelle, même s’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe tardive d’Ellertsson, dont la trajectoire était difficile à négocier. Sa qualité de relance est restée un élément clé des transitions milanaises.

Koni De Winter : 6/10

Positionné à droite de la défense à trois, De Winter s’est montré globalement serein en première période, lorsque Milan dominait la possession. Il a été davantage mis à l’épreuve après la pause, quand le Genoa a poussé, mais a participé aux 15 dégagements de son équipe pour préserver le résultat.

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Mario Gila : 5/10

Un après-midi délicat pour le défenseur, parfois en difficulté face aux déplacements des attaquants du Genoa. Il a reçu un carton jaune à la 87e minute pour une faute d’antijeu alors que la pression montait, puis s’est retrouvé légèrement mal placé sur le but du Genoa une minute plus tard.

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Sankhoun Diawara : 6/10

Diawara a apporté de l’impact physique dans la défense à trois, mais a dû jouer avec prudence après son carton jaune reçu à la 29e minute. Conscient du risque d’un second avertissement, Amorim l’a remplacé peu après l’heure de jeu pour s’assurer que Milan termine à onze.

Milieu de terrain

Yunus Musah : 7/10

L’activité de Musah a été essentielle dans un match où Milan a dû subir une forte pression en seconde période. Il a couvert beaucoup de terrain, facilitant le passage de la défense à l’attaque, avant d’être remplacé en fin de rencontre alors qu’Amorim cherchait à gagner du temps.

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Adrien Rabiot : 8/10

Une prestation dominante au cœur du jeu. Passeur décisif sur l’ouverture du score à la 13e minute, Rabiot a montré sa vision du jeu et la précision de sa passe. Malgré un avertissement reçu à la 50e minute, il est resté la pièce maîtresse du dispositif au milieu pendant les 90 minutes.

Diego Moreira : 6/10

Moreira a apporté la largeur nécessaire au 3-4-3, même si son influence a diminué au fil du match. Appliqué dans ses tâches défensives, il est revenu aider lorsque les pistons du Genoa sont montés dans la dernière demi-heure.

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Luka Modric : 7/10

Le milieu expérimenté a dicté le rythme pendant la première période dominée par Milan, avec un taux élevé de passes réussies dans un match où les visiteurs ont effectué 580 passes au total. Sa capacité à échapper au pressing a permis à Pulisic et Ramos de s’exprimer dans le dernier tiers du terrain.

Attaque

Alphadjo Cisse : 8/10

Cisse a donné le ton en ouvrant le score d’une finition pleine de sang-froid à la 13e minute. Ses déplacements entre les lignes ont constamment posé problème à la défense à trois du Genoa, avant qu’il ne soit remplacé à la 61e minute pour apporter de la fraîcheur, dans le cadre d’un choix tactique.

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Christian Pulisic : 9/10

Le meilleur joueur sur le terrain. Pulisic a doublé l’avance de Milan à la 19e minute d’une finition rapide et est resté la principale menace offensive des Rossoneri. Même lorsque le Genoa a dominé la possession en fin de match, sa capacité à conserver le ballon a été cruciale, jusqu’à sa sortie à la 79e minute.

Goncalo Ramos : 7/10

S’il n’a pas marqué, Ramos a joué un rôle déterminant sur le deuxième but en délivrant la passe décisive à Pulisic. Excellent dos au but, il a servi de point d’appui à l’attaque et permis aux attaquants intérieurs d’exploiter les espaces entre l’axe et les côtés.

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Remplaçants et entraîneur

Filippo. Terracciano : 6/10

Entré à la 61e minute pour renforcer la stabilité défensive, il s’est bien intégré au dispositif alors que le Genoa exerçait une pression soutenue.

Omari Hutchinson : 5/10

Entré à la place de Cisse, il a peiné à peser sur le jeu, Milan restant replié en défense pendant une grande partie de sa présence sur le terrain.

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Ardon Jashari : non noté

Entré à la place de Pulisic en fin de match dans le cadre d’un changement tactique destiné à renforcer le milieu de terrain.

Pervis Estupinan : non noté

Entré à la 87e minute pour aider à préserver l’avance.

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Ruben Amorim : 7/10

Le dispositif tactique d’Amorim a parfaitement fonctionné pendant les 45 premières minutes, permettant à son équipe de mener de deux buts. Si Milan a peut-être subi trop de pression en seconde période, ses changements répondaient à une logique : gérer les joueurs avertis et préserver l’avantage.