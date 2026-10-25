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L’AC Milan a prolongé son début de saison sans défaite en Serie A à huit matches grâce à une victoire confortable 2-0 sur le terrain de l’Udinese. Le club lombard grimpe à la quatrième place, à quatre points des leaders, l’Inter et la Lazio.

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L’équipe de Ruben Amorim a pris l’avantage dès la sixième minute, lorsque Christian Pulisic a récupéré un coup franc rapidement joué par Luka Modric par-dessus la défense et a trompé Maduka Okoye. Milan a eu 60 % de possession et aurait dû mener plus largement à la pause, Davide Bartesaghi ayant manqué deux occasions franches.

Omari Hutchinson a doublé la mise à la 65e minute en reprenant le ballon relâché par Okoye sur une frappe lointaine d’Ardon Jashari, tandis que Mike Maignan a réalisé un arrêt en fin de match face à Keinan Davis pour signer son troisième match sans encaisser de but cette saison. Milan a terminé avec 2,84 buts attendus (xG), contre 0,44 pour l’Udinese, qui a subi une sixième défaite consécutive en championnat. Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Milan au Bluenergy Stadium.

Gardien et défense

Mike Maignan : 7/10 Mike Maignan a passé une soirée plutôt tranquille, mais il est resté vigilant, réalisant cinq arrêts, pour la plupart sur des tentatives lointaines. Son intervention la plus importante est survenue à la 81e minute, lorsqu’il a repoussé une reprise de volée à bout portant de Keinan Davis avant de se saisir du ballon sur sa ligne pour préserver l’avance de Milan.

Sankhoun Diawara : 7/10 Sankhoun Diawara a fait ses débuts avec Milan au poste d’arrière gauche, les blessures réduisant les options d’Amorim. Discipliné, il est resté en retrait de Bartesaghi. Il s’est replié pour contrer d’un tacle glissé un centre dangereux de l’Udinese à la 72e minute.

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Strahinja Pavlovic : 7/10 Strahinja Pavlovic s’est montré agressif et prompt à intervenir, coupant plusieurs centres dans la surface. Il a également placé une tête de peu à côté sur un corner juste avant la pause.

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Koni De Winter : 7/10 Koni De Winter a bien lu le jeu et multiplié les interceptions, remportant la plupart de ses duels aériens. Sa faute sur Davis a toutefois offert à l’Udinese le coup franc à l’origine de sa meilleure occasion de la soirée.

Fikayo Tomori : 7/10 Fikayo Tomori s’est montré actif au poste d’arrière droit, adressant un centre dangereux que Bartesaghi et Pulisic auraient dû convertir, avant de manquer lui-même une occasion à bout portant à la 27e minute. Il a aussi récupéré le ballon sur l’action du deuxième but de Milan, avant de céder sa place à la 73e minute.

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Milieu de terrain

Davide Bartesaghi : 6/10 Davide Bartesaghi a été actif sur le côté gauche pendant 85 minutes et s’est souvent retrouvé dans des positions dangereuses, mais il aurait dû doubler la mise avant la pause. Il a gêné Pulisic au second poteau à la 40e minute, puis a vu une frappe contrée par Christian Kabasele quelques instants plus tard.

Ardon Jashari : 7/10 Ardon Jashari a assuré le lien entre la défense et l’attaque, redescendant souvent entre les défenseurs centraux pour lancer les actions. Okoye a relâché sa puissante frappe lointaine sur le deuxième but de Milan, et son pressing avec Pulisic a créé l’occasion de Ramos qui a fini sur la barre.

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Luka Modric : 8/10 Luka Modric, qui portait le brassard, a trouvé Pulisic d’un coup franc rapidement joué par-dessus la défense sur l’ouverture du score. Il a également lancé Tomori dans la profondeur sur la meilleure occasion de Milan en première période. Il a dicté le rythme pendant les 90 minutes et a reçu un carton jaune en fin de match.

Attaque

Christian Pulisic : 8/10 Christian Pulisic a parfaitement synchronisé son appel pour ouvrir le score après six minutes. Libre de ses mouvements derrière Ramos, il a créé des occasions pour Bartesaghi et Tomori et a contraint Okoye à un bel arrêt à l’heure de jeu.

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Omari Hutchinson : 8/10 Omari Hutchinson est monté en puissance au fil du match et a inscrit son premier but avec Milan à la 65e minute. Après avoir remis le ballon à Jashari, il a été le premier à réagir lorsqu’Okoye a relâché la frappe. Il a été remplacé peu après, à la 73e minute.

Goncalo Ramos : 6/10 Goncalo Ramos a poursuivi le match après avoir reçu un coup de coude au visage en première période. Il a été averti à la 39e minute pour avoir agrippé James Abankwah et l’avoir fait tomber. Okoye a détourné sa tentative à bout portant sur la barre à la 75e minute, puis Ramos est sorti dans le temps additionnel.

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Remplaçants et entraîneur

Ruben Loftus-Cheek : 6/10 Ruben Loftus-Cheek est entré à la place de Hutchinson à la 73e minute et a contraint Okoye à un arrêt à bout portant, mais sa participation a été écourtée par une blessure dans le temps additionnel.

Yunus Musah : 6/10 Yunus Musah a remplacé Tomori à la 73e minute et a aidé Milan à gérer la fin de match sans grande frayeur.

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Alphadjo Cisse : non noté Alphadjo Cisse est entré à la place de Bartesaghi à la 85e minute et a tenté sa chance deux fois, dont une frappe arrêtée par Okoye.

Francesco Camarda : non noté Francesco Camarda est entré à la place de Ramos dans le temps additionnel.

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Christian Comotto : non noté Christian Comotto a remplacé Loftus-Cheek, blessé, dans le temps additionnel.

Ruben Amorim (entraîneur) : 8/10 L’équipe de Ruben Amorim a contrôlé le match dès le début et aurait pu l’emporter plus largement. Ce résultat lui permet de rester invaincu après ses huit premiers matches de Serie A à sa tête.



