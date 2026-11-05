Les notes des joueurs de l’AC Milan face à Ferencvaros : l’équipe de Ruben Amorim frustrée, Goncalo Ramos ne parvient pas à marquer

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L’AC Milan a subi une décevante défaite à domicile (0-2) face à Ferencvaros en Ligue Europa, ses erreurs défensives lui ayant coûté cher. Malgré 70 % de possession, le club milanais n’a pas réussi à faire céder une équipe hongroise tenace à San Siro.

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La campagne de l’AC Milan en Ligue Europa a subi un sérieux coup d’arrêt avec une défaite face à une équipe de Ferencvaros particulièrement efficace à San Siro. Le score était toujours vierge à la pause, mais le club italien n’a pas su tirer parti de sa supériorité statistique : sur ses 15 tirs, seuls deux ont mis le gardien adverse à contribution.

En seconde période, la discipline défensive du Milan s’est totalement effondrée. Lenny Joseph a profité de la passivité des Milanais pour inscrire un doublé, aux 52e et 66e minutes, sur deux passes décisives de Kristoffer Zachariassen. Même après l’expulsion de Yusuf Bamidele à la 77e minute, qui a réduit les visiteurs à dix, Milan n’a pas réussi à revenir. Le club ne compte que trois points après ses quatre premiers matches de la phase de groupes.

Gardien et défense

Lorenzo Torriani - 5/10

Une soirée difficile pour le jeune gardien. Il a fait face à huit tirs cadrés et réalisé six arrêts, mais n’a pas réussi la parade décisive qui aurait empêché le doublé de Joseph. Avec la forte possession milanaise, ses relances sont restées globalement prudentes, mais l’organisation défensive devant lui ne lui a offert que peu de protection.

Koni De Winter - 3/10

Une soirée à oublier pour le défenseur. Averti à la 51e minute, à peine soixante secondes avant l’ouverture du score, il a eu du mal à suivre les déplacements de Joseph tout au long de la seconde période. Il a finalement été remplacé à la 67e minute, alors que Milan cherchait à donner davantage d’élan à son attaque.

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Davide Bartesaghi - 5/10

Il a plutôt bien tenu son rôle en première période au sein d’une défense qui n’a pas encaissé de but avant la pause. Il s’est toutefois retrouvé mal placé lors de la transition qui a mené au deuxième but. Camarda l’a remplacé quand Amorim a décidé de tout miser sur l’attaque.

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Filippo Terracciano - 5/10

L’un des rares défenseurs à avoir disputé l’intégralité des 90 minutes. Actif sur le côté, il a toutefois manqué de précision dans le dernier geste pour aider Milan à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Il a contribué aux 15 tirs de son équipe sans parvenir lui-même à inquiéter le gardien.

Sankhoun Diawara - 4/10

Il n’a pas réussi à imposer sa puissance physique et a été sacrifié tactiquement à la mi-temps. Son incapacité à couper les transmissions vers Zachariassen en première période a poussé Amorim à chercher d’autres solutions sur le banc.

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Milieu de terrain

Adrien Rabiot - 5/10

Getty Images

Le Français a beaucoup touché le ballon alors que Milan dictait le rythme avec 70 % de possession. Son jeu a toutefois été trop souvent latéral, sans la verticalité nécessaire pour percer le bloc de Ferencvaros. Il est resté sur le terrain jusqu’au bout, mais s’est effacé en fin de match.

Omari Hutchinson - 6/10

Il a montré quelques éclairs de créativité et figuré parmi les joueurs milanais les plus entreprenants. Il a cherché à avancer et à combiner avec Ramos, mais ses initiatives se sont souvent soldées par des tirs contrés ou des centres imprécis.

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Ardon Jashari - 5/10

Une prestation appliquée dans l’entrejeu, mais sans étincelle créative. Il a fait circuler le ballon efficacement, tout en peinant à défendre sur les contre-attaques qui ont finalement décidé du match. Il a été remplacé par Modric après 63 minutes.

Yunus Musah - 4/10

Il n’a pas apporté son énergie habituelle sur les côtés. Peu productif offensivement, il a été sorti à la mi-temps alors que Milan cherchait à modifier son dispositif tactique.

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Attaque

Alphadjo Cisse - 4/10

Une prestation discrète de 46 minutes pour l’attaquant. Il n’a cadré aucun tir et les défenseurs centraux de Ferencvaros l’ont largement neutralisé avant son remplacement à la pause.

Goncalo Ramos - 5/10

Point d’appui de l’attaque, il est resté isolé pendant de longues périodes. Malgré les nombreux tirs de Milan, Ramos a rarement eu une occasion franche de mettre Dibusz à l’épreuve, la défense hongroise ayant réussi à verrouiller la surface de réparation.

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Remplaçants et entraîneur

Diego Moreira - 5/10

Getty Images

Entré à la mi-temps pour apporter davantage de largeur, il a eu du mal à éliminer son adversaire direct. Son entrée n’a guère permis d’endiguer les contre-attaques de Ferencvaros.

Christian Pulisic - 6/10

L’Américain a apporté de l’urgence après son entrée à la mi-temps. Il a participé à la meilleure séquence de jeu de Milan, sans parvenir à inscrire le but ou à délivrer la passe décisive qui aurait pu lancer la remontée.

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Mario Gila - 5/10

Entré en seconde période pour renforcer la défense, il n’a pas empêché Milan d’encaisser deux buts dans les vingt minutes qui ont suivi son arrivée sur le terrain.

Luka Modric - 5/10

Le milieu expérimenté est entré à la 63e minute pour apporter de la maîtrise. S’il a aidé Milan à conserver une forte possession, le match était déjà en train de lui échapper lorsqu’il a trouvé son rythme.

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Francesco Camarda - 5/10

Le dernier pari d’Amorim. L’adolescent s’est dépensé, mais n’a reçu que très peu de ballons exploitables dans les dernières minutes.

Ruben Amorim - 3/10

Getty Images

Un échec tactique pour l’entraîneur. Malgré 70 % de possession, son équipe n’avait pas de plan B une fois menée au score. Ses trois changements à la mi-temps n’ont pas inversé la dynamique du match, et les visiteurs ont exploité à plusieurs reprises le positionnement haut de la défense milanaise.