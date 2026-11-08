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La domination tactique de Chelsea n’a servi à rien sur le Wearside : les hommes de Xabi Alonso n’ont pas su transformer leur nette supériorité dans la possession du ballon en résultat. Un penalty d’Enzo Le Fee en première période a fait la différence, au terme d’un après-midi décevant pour les visiteurs.

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Le Chelsea de Xabi Alonso s’est heurté à un obstacle tactique frustrant au Stadium of Light. Malgré 69 % de possession, les visiteurs ont manqué de pénétration pour désorganiser le bloc résistant de Sunderland. Chelsea a tenté 10 tirs et obtenu plus de corners que son adversaire, mais a payé un moment de relâchement défensif en première période. Les absences de joueurs clés comme Emiliano Martinez et Reece James se sont fait sentir, mais le principal problème est resté le manque de verticalité dans le dernier tiers face à une équipe qui se satisfaisait de défendre bas.

Le tournant du match est survenu à la 36e minute, quand Enzo Le Fee a transformé un penalty. Ce but a changé la physionomie de la rencontre et permis à Sunderland de se replier dans un bloc encore plus compact. Chelsea a tenté de trouver la solution en faisant entrer Estevao et Danny Welbeck, sans parvenir à se créer suffisamment d’occasions franches. L’équipe a terminé la rencontre avec seulement 1,158 but attendu (xG), contre 2,44 pour Sunderland. Ce résultat freine l’élan de Chelsea dans la course au top 4 de Premier League et met en lumière ses difficultés persistantes face aux blocs bas.

Gardien et défense

Mike Penders : 6/10

Remplaçant de Martinez, blessé, le jeune gardien ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty précis de Le Fee. Il a été peu sollicité par ailleurs, ne réalisant qu’un seul arrêt face à un Sunderland davantage tourné vers l’efficacité en contre-attaque que vers la multiplication des tirs. Ses relances ont été prudentes et ont contribué à la forte possession de Chelsea.

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Marco Palestra : 5/10

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Le latéral a peiné à apporter la largeur nécessaire pour étirer la défense de Sunderland. Propre avec le ballon, il n’a toutefois pas offert les dédoublements attendus dans le système d’Alonso. Il a été remplacé par Malo Gusto à la 62e minute, alors que Chelsea cherchait à donner plus d’élan à son attaque.

Pep Chavarria : 5/10

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Un après-midi difficile pour le défenseur, mis à contribution par les transitions directes de Sunderland. Il a finalement cédé sa place à Geovany Quenda à la 79e minute, lorsque Chelsea a tenté le tout pour le tout, sans avoir vraiment neutralisé les menaces sporadiques de Sunderland.

Levi Colwill : 4/10

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Un match à oublier pour le défenseur central. Sa faute a provoqué le penalty décisif à la 36e minute, une erreur cruciale dans une rencontre aussi serrée. Averti une minute avant le but, il a été remplacé par Estevao à la mi-temps dans le cadre d’un réajustement tactique.

Wesley Fofana : 6/10

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Fofana a été le plus serein des défenseurs centraux titulaires, même s’il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel de la seconde période (90+2') alors que la frustration montait. Il a réalisé un nombre important de dégagements, contribuant au total de 68 de son équipe, mais n’a pas réussi à lancer les attaques depuis l’arrière.

Milieu de terrain

Romeo Lavia : 6/10

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Positionné devant la défense, Lavia a bien fait circuler le ballon, aidant Chelsea à atteindre un total de 648 passes. Il a toutefois peiné à trouver les passes vers l’avant nécessaires pour contourner le milieu discipliné de Sunderland.

Cole Palmer : 6/10

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Le maître à jouer s’est montré inhabituellement discret. S’il semblait le plus à même de créer une ouverture, les défenseurs de Sunderland se regroupaient autour de lui à chaque incursion dans les demi-espaces. Il n’a pas trouvé la dernière passe décisive pour faire sauter le verrou adverse.

Moises Caicedo : 7/10

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Le capitaine s’est dépensé sans compter pour perturber les contre-attaques de Sunderland et a été le joueur de Chelsea le plus régulier dans la récupération du ballon. Après une prestation éprouvante physiquement, il a été remplacé à la 76e minute pour faire place à des options plus offensives.

Jordan Henderson : 5/10

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Aligné dans un rôle avancé, Henderson n’a pas eu d’influence notable sur la rencontre. Il n’a pas réussi à mettre Roefs, le gardien de Sunderland, à l’épreuve et a finalement été remplacé par Emegha à la 87e minute, alors que le temps pressait.

Attaque

Morgan Rogers : 6/10

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Rogers a montré par séquences sa puissance et sa capacité à porter le ballon, mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste. Il a participé à une attaque qui a cadré quatre tirs, sans qu’aucun ne suffise à tromper un Roefs inspiré.

Pedro Neto : 5/10

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Une sortie discrète pour l’ailier, averti à la 55e minute avant d’être remplacé peu après. Il a eu du mal à éliminer son vis-à-vis sur le côté, contribuant aux difficultés de Chelsea à transformer sa possession en occasions nettes.

Remplaçants et entraîneur

Estevao : 6/10

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Entré à la mi-temps à la place de Colwill, il a apporté une autre dimension à l’attaque, sans parvenir à trouver la faille face à une défense regroupée.

Danny Welbeck : 5/10

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Entré à la 62e minute pour offrir un point d’appui dans l’axe, il a manqué de bons ballons, les centres de Chelsea, au nombre de 24, ayant été pour la plupart imprécis.

Malo Gusto : 6/10

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Entré à la place de Palestra, il s’est montré plus dangereux offensivement, même si la qualité de ses centres n’a pas toujours été à la hauteur de ses intentions.

Geovany Quenda : non noté

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Entré tardivement, à la 79e minute, il n’a pas eu assez de temps pour influer sur le score.

Emmanuel Emegha : non noté

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Entré à la 87e minute pour tenter une dernière fois de renverser la situation.

Xabi Alonso : 5/10

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L’entraîneur sera frustré que la domination territoriale de son équipe ne lui ait rapporté aucun point. Sa décision de titulariser Colwill, auteur de la faute ayant entraîné le penalty, s’est révélée coûteuse, et ses changements n’ont pas réussi à faire céder Sunderland.