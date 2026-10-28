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Chelsea a été éliminé de la Carabao Cup après une défaite aux tirs au but face à Liverpool (6-5), au terme d’une séance à suspense à Anfield. Malgré le penalty transformé par Morgan Rogers dans le temps réglementaire, celui manqué par Wesley Fofana a coûté cher lors de cette rencontre tendue du quatrième tour.

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Le parcours de Chelsea en Carabao Cup s’est achevé de la manière la plus cruelle à Anfield, avec une défaite 6-5 aux tirs au but face à Liverpool. La rencontre, passionnante sur le plan tactique, a été marquée par deux penalties en première période, qui ont laissé les deux équipes à égalité (1-1) au terme des 90 minutes. Morgan Rogers a fait preuve d’un immense sang-froid pour donner l’avantage aux visiteurs à la 40e minute, avant que Cody Gakpo n’égalise pour les locaux trois minutes plus tard, également sur penalty. La seconde période a pris des allures de partie d’échecs : le bloc médian de Chelsea a efficacement contrarié le jeu de position de Liverpool, même si les Blues ont peiné à transformer leurs 48 % de possession en occasions dangereuses et répétées.

La séance de tirs au but qui a suivi a été une épreuve de nerfs aux enjeux considérables. Pedro Neto, Morgan Rogers, Romeo Lavia, Jordan Henderson et Levi Colwill ont tous réussi leur tentative, mais Valentin Barco et Emmanuel Emegha n’ont pas trouvé le chemin des filets. Le moment décisif est revenu à Wesley Fofana lors de la mort subite : son tir manqué a offert la victoire à Liverpool et une place en quarts de finale. Chelsea a fait preuve de solidité défensive, remportant 53 duels contre 37 pour Liverpool, mais son incapacité à tirer parti de cette solidité pendant le temps réglementaire a finalement ouvert la voie à son élimination.

Gardien et défense

Mike Penders : 7/10

Le jeune gardien a livré une prestation solide, réalisant 3 arrêts face à un total de buts attendus concédés (xGC) de 2,10. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty transformé avec précision par Cody Gakpo à la 43e minute, son placement a été juste tout au long du match. Ses 3 arrêts au total ont permis à Chelsea de rester dans la rencontre durant les périodes de pression soutenue de Liverpool.

Malo Gusto : 6/10

Dans son rôle hybride habituel, Gusto a offert une solution à ses coéquipiers, sans parvenir à exercer son influence habituelle dans le dernier tiers du terrain. Il a été remplacé à la 68e minute après avoir peiné à contenir les permutations de Liverpool sur son côté. Son remplaçant, Palestra, a apporté davantage de verticalité en fin de match.

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Josh Acheampong : 7/10

Une prestation pleine de maturité de la part du jeune joueur, qui a tenu bon dans l’ambiance bouillante d’Anfield. Il a cadré une frappe lointaine à la 75e minute, mettant le gardien de Liverpool à l’épreuve. Discipliné sur le plan défensif, il a contribué à la supériorité de Chelsea dans les duels, avec 53 remportés au total.

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Wesley Fofana : 6/10

Fofana a été impérial pendant le temps réglementaire, terminant la rencontre en tête avec 18 interventions défensives, dont 3 tacles et 9 duels remportés. Sa soirée a toutefois été éclipsée par son tir manqué lors de la séance de tirs au but : son échec en mort subite a scellé le sort de Chelsea.

Maxence Lacroix : 5/10

Une soirée difficile pour le défenseur, remplacé juste avant la pause, à la 45e minute. Il a souffert face à l’intensité du pressing haut de Liverpool et n’a pas réussi à trouver ses repères dans l’organisation tactique nécessaire à la construction du jeu des Blues.

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Milieu de terrain

Romeo Lavia : 7/10

Lavia a apporté l’équilibre dont Chelsea avait besoin dans l’entrejeu. Il a fait preuve d’un grand sang-froid lors de la séance de tirs au but, transformant sa tentative dans la troisième série. Sa capacité à faire circuler le ballon a été essentielle pour permettre à Chelsea d’atteindre 79 % de passes réussies.

Jordan Henderson : 7/10

Le milieu expérimenté a dicté le tempo des Blues, réussissant 46 passes, soit le total le plus élevé de Chelsea. Il a montré l’exemple au milieu de terrain et fait parler son expérience en transformant calmement son tir au but pendant la phase de mort subite.

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Moises Caicedo : 6/10

Caicedo a livré une prestation pleine d’énergie, mais il lui a manqué la dernière passe pour franchir les lignes de Liverpool. Il a vu une frappe contrée à la 22e minute avant de céder sa place à Valentin Barco à la 68e, alors que Chelsea cherchait à modifier son organisation tactique.

Attaque

Danny Welbeck : 5/10

Un match discret pour l’attaquant expérimenté, longtemps isolé face à Virgil van Dijk. Il n’a pas réussi à placer de tir cadré notable et a été remplacé à la 68e minute, Chelsea choisissant de faire entrer Emegha pour apporter de la fraîcheur.

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Morgan Rogers : 8/10

Le joueur le plus en vue de Chelsea. Rogers a constitué une menace constante, avec 6 tirs, dont 2 cadrés, et un total élevé de buts attendus (xG) de 1,14. Il a transformé le penalty de la 40e minute avec une assurance remarquable, puis a également réussi sa tentative lors de la séance de tirs au but.

Pedro Neto : 7/10

La vitesse de Neto a offert une solution utile en contre-attaque. S’il a été contrarié dans le jeu, ne réussissant qu’une frappe lointaine contrée à la 53e minute, il a montré ses qualités en transformant le premier tir au but de Chelsea, donnant ainsi le ton.

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Remplaçants et entraîneur

Levi Colwill : 6/10

Entré à la place de Lacroix juste avant la mi-temps. Solide défensivement, il a failli donner la victoire à Chelsea à la 78e minute d’une tête sur corner.

Valentin Barco : 5/10

Entré à la 68e minute pour apporter de la largeur. Malheureusement, sa principale contribution a été un tir au but manqué lors de la quatrième série, mettant immédiatement Chelsea sous pression.

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Emmanuel Emegha : 5/10

Entré pour apporter une présence physique en attaque. Il n’a tenté aucun tir pendant le temps réglementaire, puis a manqué son penalty lors de la septième série de tirs au but.

Marco Palestra : 6/10

Entré à la place de Gusto à la 68e minute. Entreprenant, il a failli inscrire le but de la victoire à la 78e minute, lorsque sa frappe du droit est passée tout près du poteau.

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Entraîneur : Xabi Alonso : 6/10

Alonso avait bien organisé son équipe pour neutraliser les principales menaces de Liverpool, et son choix d’un jeu plus réactif, axé sur les duels, a failli porter ses fruits. Mais le manque d’efficacité devant le but en seconde période, puis l’issue incertaine de la séance de tirs au but, ont conduit à l’élimination de son équipe.