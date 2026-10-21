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Arsenal a arraché un match nul 2-2 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena, grâce à une égalisation tardive de Declan Rice. Menée après un penalty de Harry Kane, l’équipe de Mikel Arteta a fait preuve de maturité tactique pour rester invaincue lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Arsenal a préservé son invincibilité depuis le début de la phase de ligue de la Ligue des champions en arrachant un match nul 2-2 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Les joueurs d’Arsenal ont fait preuve d’une grande discipline tactique en première période, absorbant la pression avant qu’Eberechi Eze, entré rapidement à la place de Bukayo Saka, blessé, n’ouvre le score à la 25e minute sur une superbe passe de Martin Ødegaard. Mais le jeu vertical du Bayern a fini par faire la différence : Alphonso Davies a égalisé avant la pause après une passe en profondeur inspirée de Harry Kane.

La seconde période s’est transformée en duel tactique à haut risque, ponctué d’erreurs individuelles. Ezri Konsa et Jurrien Timber ont dû intervenir dans l’urgence, ce dernier étant finalement sanctionné pour une main qui a permis à Kane de donner l’avantage aux locaux sur penalty à la 61e minute. Arsenal n’a toutefois pas cédé et a égalisé grâce à une finition pleine de sang-froid de Rice à la 82e minute. Si le Bayern a dominé au chapitre des xG (2,51 contre 1,40), Arteta sera le plus satisfait des deux entraîneurs après avoir négocié avec succès l’un des déplacements les plus difficiles du football européen.

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Gardien et défense

David Raya : 7/10

Raya a joué un rôle déterminant pour permettre à Arsenal de tenir bon pendant les temps forts du Bayern. Il a terminé la rencontre avec 3 arrêts, dont une parade décisive sur une tête de Dayot Upamecano au début de la seconde période. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty parfaitement exécuté de Kane ni sur la finition de Davies à bout portant, mais ses relances ont aidé Arsenal à déjouer le pressing initial du Bayern.

Ezri Konsa : 6/10

Aligné sur le côté droit du bloc défensif, Konsa a été mis à rude épreuve par les montées d’Alphonso Davies. Son placement a été globalement solide, mais il a participé à la défaillance collective qui a permis à Davies de s’infiltrer pour égaliser. Il a conservé sa domination dans les airs lorsque le Bayern a cherché à centrer depuis des positions reculées.

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Gabriel Magalhães : 8/10

Le pilier de la défense. Gabriel a réalisé 11 interventions défensives, plus que tout autre joueur de l’arrière-garde d’Arsenal. Sa capacité à anticiper les déplacements de Harry Kane dans les demi-espaces a été cruciale, et il a dirigé efficacement la défense dans la surface lors des assauts du Bayern en fin de match.

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Jurrien Timber : 6/10

Un match marqué par de très bons moments et un gros point noir. Timber a excellé dans les transitions et a failli inscrire le but de la victoire en fin de rencontre, mais Neuer a détourné sa tentative au-dessus de la barre. Il a toutefois été le malheureux protagoniste du tournant du match, concédant un penalty pour une main en contrant une frappe de Kane.

Riccardo Calafiori : 7/10

Calafiori a représenté une menace constante depuis son poste de latéral gauche, avec 4 tirs au total, le plus haut total parmi les joueurs d’Arsenal, pour 0,36 xG. Ses déplacements vers l’intérieur ont posé d’importants problèmes à l’organisation du Bayern, même s’il a parfois été pris de vitesse par Serge Gnabry en contre-attaque.

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Milieu de terrain

Martin Ødegaard : 7/10

Le capitaine a signé le premier geste de grande classe du match avec un long ballon parfaitement dosé dans le dos de la défense du Bayern pour servir Eze. Si Pavlovic l’a parfois empêché de s’exprimer, il a fait preuve de créativité et d’activité durant ses 85 minutes sur le terrain avant d’être remplacé par Merino.

Bruno Guimarães : 6/10

Guimarães a peiné à imposer sa maîtrise habituelle du rythme face au double pivot du Bayern. Il a placé une tête dangereuse qui a obligé Neuer à intervenir à la 48e minute, mais s’est surtout consacré à la protection de sa défense avant de céder sa place à Lewis-Skelly à la 69e minute.

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Declan Rice : 9/10

Une leçon de jeu au milieu de terrain moderne. Rice a dominé les statistiques, réussissant 69 passes sur 77 tentées et créant une grosse occasion. Son but à la 82e minute a témoigné d’un sang-froid remarquable : il a expédié le ballon au fond des filets pour assurer à Arsenal un point à Munich.

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Attaque

Bukayo Saka : non noté

Sorti dès la 10e minute en raison d’une blessure précoce et malheureuse. Son absence a imposé un important réajustement tactique.

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Kai Havertz : 6/10

Havertz a joué un rôle altruiste en pointe, décrochant fréquemment pour attirer les défenseurs centraux du Bayern hors de leur position. Il a manqué une bonne occasion sur coup de pied arrêté à la 67e minute, sans cadrer à bout portant, avant d’être remplacé.

Noni Madueke : 7/10

La capacité de Madueke à aller de l’avant a offert un précieux débouché à Arsenal. Il a joué un rôle clé dans la construction de l’égalisation, faisant preuve de puissance et de lucidité pour combiner avec Gyökeres et Rice. Ses efforts dans le repli défensif ont été tout aussi impressionnants.

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Remplaçants et entraîneur

Eberechi Eze : 8/10

Entré à la place de Saka après seulement 10 minutes, Eze a été le remplaçant décisif par excellence. Il a conclu son action à la 25e minute avec une précision glaciale, glissant le ballon hors de portée de Manuel Neuer pour donner l’avantage à Arsenal. Sa capacité à conserver le ballon dans les petits espaces a été essentielle pour desserrer l’étau.

Viktor Gyökeres : 7/10

Entré à la 68e minute à la place de Havertz, l’attaquant a apporté une présence physique que le Bayern a eu du mal à gérer. Sa participation à l’action du but de Rice a justifié son entrée en jeu.

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Myles Lewis-Skelly : 6/10

Le jeune joueur a été jeté dans le grand bain à la 69e minute, mais a gardé son sang-froid, contribuant à stabiliser le milieu aux côtés de Rice pendant les vingt dernières minutes.

Mikel Merino : 6/10

Entré tardivement à la place de Ødegaard, il a failli inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel, mais sa tête sur corner a été contrée par le mur du Bayern.

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Mikel Arteta : 8/10

La gestion du match par Arteta a été de tout premier ordre. La sortie précoce de Saka aurait pu faire dérailler son plan, mais son choix de faire entrer Eze s’est révélé inspiré. Le passage à un bloc plus résistant dans les 15 dernières minutes a permis de préserver le point du nul.

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