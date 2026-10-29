Partager Suivez GOAL sur Google

Cristiano Ronaldo a défié le temps en inscrivant un triplé d’une efficacité redoutable en seconde période, menant Al Nassr à une victoire mouvementée (5-3) face à Al Kholood. Malgré une prestation défensive fébrile, la qualité individuelle des attaquants d’Al Nassr a fini par faire la différence.

Publicité

Al Nassr a décroché trois points précieux au terme d’un match intense à Al-Awwal Park, en venant à bout d’une équipe d’Al Kholood accrocheuse lors d’une rencontre marquée par l’éclat offensif et les fragilités défensives.

La première période a été riche en rebondissements. Après l’ouverture du score de Julien Domingues pour les visiteurs, Angelo Gabriel et Sadio Mane ont marqué pour donner l’avantage à Al Nassr. Mais un moment d’inattention juste avant la pause a permis à Antoin Essomba d’égaliser à 2-2, donnant à Ange Postecoglou matière à réflexion à la mi-temps.

La seconde période a entièrement appartenu à Ronaldo. Le Portugais a pris le match en main en inscrivant trois buts en l’espace de 15 minutes pour permettre à Al Nassr de prendre le large. Al Kholood a réduit l’écart en fin de match sur un penalty de Domingues dans le temps additionnel, mais le sort de la rencontre était déjà scellé.

Al Nassr a dominé la possession avec 54 % et cadré neuf tirs. Si sa défense reste à améliorer, son attaque compte actuellement parmi les plus redoutées de la Saudi Pro League.

Publicité Publicité

GOAL note les joueurs d’Al Nassr à Awwal Park...

Related Topics

Gardien et défense

Bento- 5/10 :

Le gardien a passé une soirée difficile, encaissant trois buts sur les cinq tirs cadrés qu’il a subis. S’il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty tardif, sa communication avec les défenseurs centraux a semblé compliquée pendant la première période chaotique qui a permis à Al Kholood de rester dans le match.

Publicité

Nawaf Boushal - 5/10 :

Remplacé à la 83e minute, Boushail s’est montré discret offensivement et a souvent été pris hors de position lorsque les joueurs d’Al Kholood sont passés par les côtés. Il lui a manqué la vitesse nécessaire pour revenir face à la menace des contre-attaques adverses.

Publicité

Mohamed Simakan - 6/10 :

Simakan a été le plus entreprenant des défenseurs, sortant souvent de sa ligne pour intercepter le ballon, mais son agressivité a parfois laissé des espaces dans son dos. Il a participé à la construction du jeu, tout en incarnant les déséquilibres d’une équipe qui a privilégié l’attaque au détriment de sa structure.

Publicité

Inigo Martinez - 5/10 :

Une soirée éprouvante pour le défenseur expérimenté. Martinez a souffert face au jeu direct de Domingues et a fait partie d’une défense vulnérable sur de simples transitions. Il n’a pas apporté sa sérénité habituelle dans l’axe.

Publicité

Ayman Yahya - 6/10 :

Yahya a apporté de la largeur sur son côté avant de sortir à la 81e minute. Il s’est efforcé de revenir défendre, mais a passé l’essentiel du match dans la moitié de terrain adverse, contribuant davantage au pressing qu’à l’organisation défensive.

Publicité

Milieu de terrain

Abdullah Al-Hamdan - 5/10 :

Le plus discret du groupe offensif. Al-Hamdan a peiné à trouver des espaces dans une zone offensive encombrée et est largement resté dans l’ombre des stars qui l’entouraient. Il a été remplacé par Abdulrahman Ghareeb à la 74e minute sans avoir cadré le moindre tir.

Publicité

Abdullah Al-Khaibari - 6/10 :

Sentinelle du milieu de terrain, il s’est concentré sur la conservation du ballon, réussissant la majorité de ses passes pour entretenir la pression. Il a toutefois souvent été éliminé lors des transitions défensives, laissant les quatre défenseurs exposés aux appels adverses.

Publicité

Angelo Gabriel - 8/10 :

L’un des hommes forts de la première période. Gabriel a inscrit une égalisation capitale à la 24e minute grâce à une finition astucieuse et a constamment apporté de la créativité jusqu’à son remplacement à la 81e minute. Sa capacité à faire le lien entre le milieu et les deux attaquants a été excellente.

Publicité

Sadio Mane - 8/10 :

Mane a montré toute sa classe avec un but bien négocié à la 38e minute, donnant brièvement l’avantage à Al Nassr. Il est resté dangereux tout au long du match avant de se muer en passeur sur le troisième but de Ronaldo à la 81e minute, concluant ainsi une prestation très productive.

Publicité

Attaque

Joao Felix - 9/10 :

Malgré son remplacement à la mi-temps, Felix a eu une influence considérable sur le match. Il a délivré les passes décisives sur le premier but de Gabriel et celui de Mane, et a également été impliqué dans les deux premiers buts du triplé de Ronaldo. Sa vision du jeu a été la clé de la réussite offensive d’Al Nassr.

Publicité

Cristiano Ronaldo - 10/10 :

Une leçon de finition. Ronaldo a fait basculer la rencontre grâce à un triplé remarquable (66e, 72e, 81e), témoignant d’un sens du placement et d’un timing exceptionnels. Ses trois buts en seconde période ont mis fin au suspense et montré pourquoi il reste le joueur le plus décisif du championnat.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Abdulrahman Ghareeb - 6/10 :

Entré pour le dernier quart d’heure, il a apporté de la fraîcheur sur l’aile et aidé Al Nassr à conserver son avance alors que le rythme baissait.

Publicité

Sami Al-Najei - 5/10 :

Entré à la 81e minute pour apporter de la fraîcheur au milieu de terrain alors qu’Al Nassr se repliait en bloc défensif.

Publicité

Awad Aman - 5/10 :

Un remplacement tactique tardif qui lui a laissé peu de temps pour peser sur les dernières minutes agitées.

Publicité

Rakan Khalid Al-Ghamdi - 5/10 :

Entré à la 81e minute pour permettre aux attaquants titulaires de souffler.

Publicité

Saad Fahad Al Nasser - 5/10 :

Entré à la 83e minute dans le cadre des efforts de Postecoglou pour fermer le jeu.

Publicité

Ange Postecoglou - 7/10 :

Son dispositif tactique a permis à Al Nassr de rester une formidable force offensive, mais le manque d’équilibre défensif demeure préoccupant. Son choix de s’en remettre aux exploits individuels a porté ses fruits, mais les trois buts encaissés face à un adversaire moins bien classé auront de quoi le frustrer.