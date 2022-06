Les notes des Bleus face au Danemark : Benzema a montré la voie, les frères Hernandez à la faute

Alors qu'ils avaient ouvert le score sur un festival du Madrilène, les Bleus ont fini par encaisser deux buts sur lesquels Théo et Lucas Hernandez sont fautifs.

Hugo Lloris 6/10

S’il a paru hésitant en début de match sur son jeu au pied, le capitaine des Bleus a longtemps cru passer une soirée paisible après un premier frisson devant son but (6e). Après l’heure de jeu, il encaisse un but sur lequel il ne peut rien (1-1, 68e) puis sort une parade magnifique sur une frappe puissante d’Olsen (71e). Le gardien a retardé l’échéance avant de se faire crucifier par Cornelius (89e). Un but à la Kostadinov.

Jules Koundé 5/10

Le Sévillan a évolué dans une position hybride : dans l’axe sur les phases défensive, il s’est souvent retrouvé en position de latéral droit lorsque les Bleus avaient le ballon. Le positionnement de Maehle entre lui et Coman l’a mis en difficulté (6e, 38e).

Raphaël Varane 6/10

Cette position centrale dans la défense à trois lui va bien. Hormis une frayeur dans les premiers instants, il a été propre dans ses couvertures en position de dernier défenseur (43e, 58e). C’est d’ailleurs sur dernière action qu’il se blesse. Remplacé par Saliba (61e) qui a manqué d’agressivité sur le deuxième but danois (89e).

Lucas Hernandez 4/10

Il s’est permis quelques interventions hautes et n’a eu que peu de travail à effectuer en première. Loin de Cornelius, il laisse filer l’attaquant danois dans son dos sur l’égalisation (1-1, 68e). Pas toujours serein dans le duel.

Kingsley Coman 4/10

Mis à mal par les montées de Maehle en première période, il a aussi été brouillon sur les phases offensives, ne parvenant pas à faire jouer sa vitesse dans le duel. Le Munichois est tout de même à l’origine du but de Benzema. De l’énergie certes mais du déchet.

Ngolo Kanté 6/10

Le milieu de terrain est monté en puissance au fil de la rencontre jusqu’à devenir prépondérant dans le jeu des Bleus. Les ballons sont souvent passés par lui et c’est lorsqu'il a donné plus de verticalité à son jeu que la France a connu sa meilleure période. Un placement et des retours précieux comme face à Eriksen (59e).

Aurélien Tchouameni 5/10

Un match sans fioriture pour le milieu de terrain. Souvent au contact, le Monégasque a été juste sans créer de réelles différences. Il a paru exténuer sur la fin.

Théo Hernandez 3/10

Le Milanais est passé à côté de son match. Habitué à être offensif, il n’a rien apporté dans ce domaine. Défensivement, son premier retour offre une occasion chaude à Dolberg (6e) mais c’est surtout sur les deux buts Danois qu’il faute. D’abord en laissant filer Cornelius dans le dos de son frère (1-1, 68e) puis en couvrant le buteur (1-2, 89e).

Karim Benzema 7/10

Sans réelle séance d’entraînement dans les jambes, le Madrilène a pourtant été l’homme le plus en vue. Il se crée la meilleure opportunité après s’être défait de quatre adversaires (12e) et bute sur Schmeichel (48e). Mais que dire de son but sur lequel, il mystifie trois Danois après une remise de Nkunku (1-0, 51e). Il est encore à la manœuvre pour lancer Griezmann (53e, 54e). Sublime !

Antoine Griezmann 4/10



Malgré une grande liberté sur le terrain, il n’est jamais parvenu à se retrouver en bonne position ou à animer le jeu français. Des courses et une débauche d’énergie pour chercher des solutions mais du déchet au final. Remplacé par Rabiot (77e).

Kylian Mbappé 4/10

Bien pris par la défense danoise, le Parisien a eu du mal à se retourner et à faire parler sa vitesse. A l’exception d’un bon mouvement avec Benzema (15e) et d’une frappe captée par Schmeichel (30e), il n’est pas parvenu à se montrer. Blessé, il est remplacé à la pause par Nkunku, passeur décisif.