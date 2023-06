Les notes des Bleus face à la Grèce : Mbappé, un pénalty et c'est tout, la paire Camavinga-Tchouameni fait le boulot

Malgré un match compliqué, le capitaine a offert la victoire aux Bleus et a pu compter sur une paire de milieu et de centraux en pleine forme.

Mike Maignan 6/10

Après avoir manqué le match contre Gibraltar à cause d’une petite gêne à un mollet, le gardien des Bleus n’a pas eu à s’employer. Il y a bien eu cet arrêt tranquille sur une frappe à l’entrée de la surface (25e) et une passe en retrait de Jules Koundé, pas évidente, qu’il a parfaitement négociée. Une intervention plus spectaculaire que difficile sur une frappe de Mentalos (65e) et une sortie loin de son but sereine en fin de rencontre.

Jules Koundé 5/10

Jamais mis en danger, le Barcelonais a offert, par séquences, des solutions dans son couloir droit. Il obtient même la meilleure occasion de la première période sur un centre de Coman au second poteau mais sa reprise est détournée par Vlachodimos (44e).

Ibrahima Konaté 6/10

Comme l’ensemble de l’arrière-garde des Bleus, son travail a été minime face à une équipe grecque inoffensive. Vigilant au marquage et dans la gestion de la profondeur, il contre une frappe puissante en fin de rencontre qui semblait dangereuse (87e).

Dayot Upamecano 6/10

Son coup de tête peu après la demi-heure de jeu a été l’un des seuls frissons de la première période. Comme son compère et ami, il n’a quasiment rien eu à faire et sa vigilance lui a permis de bien contrôler les attaquants qui partaient dans son dos à l’image de cette couverture sur Mentalos (60e) ou Pavlidis (68e).

Théo Hernandez 5/10

Le défenseur plus offensif n’est pas parvenu à retrouver cette connexion qui fait d’ordinaire tant de mal avec Mbappé. Rarement mis dans une bonne position, il n’a pas eu l’occasion de donner de bons ballons en première période. Mais c’est sur un de ses centres que Griezmann obtient le pénalty qui libère les Bleus (1-0, 55e). Vigilant pour contrôler les contres adverses, il est plus libéré après l’expulsion de Mavropanos et se procure une opportunité (83e) avant de mal jouer l’ultime contre à quatre contre un.

Antoine Griezmann 5/10

Une première demi-heure amorphe, sans prise de risque. Il a fallu attendre la 34e minute pour le voir trouver de la verticalité et apporter le danger dans la surface. Un peu mieux en seconde période, il est touché au visage par le pied de Mavropanos et obtient le pénalty de la victoire (1-0, 55e). Tout proche d’être passeur décisif sur une délicieuse talonnade pour Mbappé. Remplacé par Nkunku (86e)

Eduardo Camavinga 6/10

Une grande activité en première période contrairement à l’ensemble de ses partenaires. Beaucoup de combat pour challenger ses adversaires et récupérer rapidement le ballon. Il donne aussi quelques bons ballons à l’image de ses deux ouvertures pour Coman dans le premier acte. Impliqué jusqu’au bout, il dégage les deux derniers ballons du match.

Aurélien Tchouameni 6/10

L’ancien Monégasque a parfaitement lu les sorties de balles des Grecs et n’a eu aucun problème à initier le premier pressing ce qui a fait déjouer l’adversaire. Il a également mis beaucoup d’impact et a récupéré beaucoup de ballons dans le camp adverse ou devant sa surface.

Kingsley Coman 5/10

Le Bavarois avait l’occasion de confirmer ce qu’il avait montré face à Gibraltar mais a finalement été brouillon sur ses points forts. Ses débordements n’ont pas apporté de grands dangers mais il est parvenu à apporter tout de même. D’abord en servant Koundé sur la meilleure occasion française du match puis en lançant Kolo Muani sur l’action qui amène l’expulsion. Remplacé par Dembélé (77e) qui a eu du mal à terminer ses actions.

Randal Kolo Muani 5/10

Au bout d’une longue saison, l’attaquant de Francfort a paru avoir moins de jus et de justesse. Il a certes montré de l’envie par séquences mais n’a pas eu le petite plus pour faire la différence à l’image de cette tête sur un centre de Mbappé (25e) ou de cette course où il est déstabilisé par Mavropanos (50e). Pour son premier but en Bleu, il faudra attendre. Remplacé par Giroud (86e).

Kylian Mbappé 6/10

Bien sûr, il est l’homme qui offre trois points précieux en vue de la qualification des Bleus pour l’Euro mais il a également eu pas mal de déchets. Le Parisien manque une reprise sur un centre de Coman (8e) et manque une frappe en excellente position à l’entrée de la surface (82e). Mais c’est surtout dans ses enchaînements avec ses partenaires que le capitaine a péché. S’il aurait au moins dû obtenir un ou deux penalties, il sauve son match en transformant celui obtenu par Griezmann (1-1, 55e).