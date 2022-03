Les notes des Bleus face à la Côte d’Ivoire : Tchouaméni était partout, première timide pour Nkunku

Hugo Lloris 5/10

Le capitaine des Bleus a sorti plusieurs arrêts spectaculaires sur des frappes lointaines de Konan (49e) et Aurier (57e), a capté tranquillement une frappe à ras-de-terre (11e), avant de détourner un centre dangereux (32e). Mais sur la frappe en angle fermé de Pepe, il bloque mal son premier poteau (0-1, 19e).

Jules Koundé 6/10

Si Zaha a pu le prendre à défaut à deux reprises, le Sévillan a été très solide et juste dans son placement pour couvrir les montées de Coman. Vigilant et sûr dans tout ce qu’il a entrepris ensuite.

Raphaël Varane 5/10

Sur l’une de ses anticipations, il se fait enrhumer par Pepe qui lui a mis un boulevard. Mais se reprend par la suite en se montrant efficace dans ses rares interventions. Remplacé par Saliba, acclamé à chacune de ses prises de balle. Serein et solide dans ses interventions, il est proche de marquer sur corner (67e).

Lucas Hernandez 4/10

Habituellement solide dans ce rôle de défenseur axial, le Munichois a été en grande difficulté face à Pepe qui l’a déstabilisé sur chacun de ses dribbles. D’abord dans le premier quart d’heure (11e) puis sur le but ivoirien ensuite (0-1, 19e). Son mieux en seconde période correspond au déclin de l’ancien attaquant lillois.

Kingsley Coman 5/10

Comme Hernandez, il a évolué haut et a effectué quelques retours défensifs intéressants, notamment face à Aurier (27e). Offensivement, il a offert un ballon de but à Griezmann (63e) mais n’a pas toujours su gérer ses positions de un-contre-un pour déborder ou adresser de bons ballons. Remplacé par Clauss (89e).

Aurélien Tchouaméni 8/10

Après cinq minutes de jeu, il avait déjà gratté un nombre impressionnant de ballons. Et la suite de son match a été du même acabit : toujours juste dans ses passes, solides face ses adversaires et ses retours comme face à Kessie qui se présentait seul au but (8e). Le Monégasque conclut parfaitement son match en offrant la victoire aux Bleus d’une tête rageuse sur un corner de Guendouzi (2-1, 90+3).

Paul Pogba 6/10

Pas toujours sur un rythme élevé, le Mancunien a encore montré que quand il accélérait, le jeu de l’équipe de France s’en ressentait. Il est à l’origine de plusieurs actions chaudes et notamment les deux opportunités manquées par Griezmann (4e, 63e).

Théo Hernandez 5/10

Placé très haut, le Milanais a eu quatre opportunités de marquer (5e, 17e, 22e, 47e) mais n’en a cadré qu’une seule. Sa position l’a souvent amené à laisser son frère couvrir son couloir et il est notamment en retard sur son repli sur le but ivoirien (19e). Le latéral se rattrape bien en centrant parfaitement pour Giroud (1-1, 22e) et a été plus vigilant dans son repli.

Antoine Griezmann 6/10

Face à la Côte d’Ivoire, l’attaquant français disputait son soixantième match d’affilée avec l’équipe de France. Et comme souvent il a été le métronome de son équipe tentant de combiner ou d’initier le pressing. D’une subtile déviation, il décale parfaitement Hernandez (17e), avant de le lancer en profondeur (47e). Il manque tout de même une occasion énorme (63e). Sans oublier son corner que Nkunu aurait dû conclure (31e). Remplacé par Guendouzi (75e), passeur décisif pour Tchouameni.

Olivier Giroud 6/10

Pour son retour en Bleu, l’ancien Montpelliérain a été clinique, marquant sur sa première opportunité sur une action caractéristique (1-1, 22e). Malgré une activité intéressante pour venir gêner la défense adverse, il a trouvé des clients (Bailly et Boly) dans le jeu aérien dos au but. Il est désormais à quatre buts du record de Thierry Henry.

Christopher Nkunku 4/10

Pour sa première, l’ancien Parisien a été très discret. Trop léger et souvent battu dans le duel, il n’a pas toujours été bien servi, en particulier dans les vingt premières minutes. L’attaquant de Leipzig a surtout manqué une grosse opportunité de marquer son premier but en Bleu à la réception d’un corner de Griezmann (31e). Remplacé par Ben Yedder (75e).