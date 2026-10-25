Les notes de Marseille face au Havre : Himad Abdelli et Timothy Weah brillent, Marseille tremble en fin de match mais tient bon dans une rencontre à sept buts

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Marseille a enchaîné une troisième victoire de suite en Ligue 1 et est revenu à trois points du podium, mais a bien failli laisser filer une avance de quatre buts lors d’une fin de match folle au Vélodrome.

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Marseille semblait avoir fait le plus dur lorsque Himad Abdelli a porté le score à 4-0 dix minutes après le début de la seconde période, après les buts de CJ Egan-Riley, Timothy Weah et Igor Paixao pour l’équipe de Bruno Genesio. Dernier du classement et toujours sans victoire en championnat cette saison, Le Havre a refusé d’abdiquer. Entré en jeu, Josh Maja a transformé un penalty puis marqué de la tête, de part et d’autre d’un but de Lamine N'Diaye, permettant aux visiteurs d’inscrire trois buts en 12 minutes. Dans les derniers instants du temps additionnel, les Marseillais ont ensuite dû attendre l’issue d’un long examen de la VAR pour une main de Tochukwu Nnadi, avant que l’arbitre Clement Turpin ne rejette les demandes de penalty du Havre. Voici les notes des joueurs marseillais.

Gardien et défense

Jeffrey de Lange : 6/10 Jeffrey de Lange a fait preuve de vivacité pour repousser la frappe puissante de Rayan Fofana au milieu de la première période et a réalisé trois arrêts au total. Il a repoussé la tentative de Sota Nakamura, mais N'Diaye a repris le ballon pour marquer. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty de Maja ni sur sa tête en fin de match.

Timothy Weah : 7/10 Porteur du brassard de capitaine, Timothy Weah a signé l’action marquante de la première période en éliminant trois défenseurs avant de doubler la mise à la 33e minute. Son après-midi a toutefois été terni au milieu de la seconde période lorsqu’il a tiré le maillot de Fofana, concédant le penalty qui a lancé la remontée du Havre.

CJ Egan-Riley : 7/10 Laissé sans marquage, CJ Egan-Riley a marqué de la tête son premier but en Ligue 1 pour le club avant la cinquième minute. Une erreur d’inattention peu après l’heure de jeu a failli offrir un but au Havre, et la tête de Maja sur le troisième but des visiteurs a été déviée par Egan-Riley.

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Nayef Aguerd : 8/10 Nayef Aguerd a dominé dans les airs, repoussant de la tête centre après centre alors que Le Havre cherchait à revenir dans le match en première période. Son tacle appuyé sur Nakamura, peu après l’heure de jeu, a lancé une intervention salvatrice sur la ligne de but qui a empêché les visiteurs de marquer.

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Emerson : 8/10 Emerson a adressé le centre sur l’ouverture du score d’Egan-Riley et a vu sa frappe contrée après une combinaison bien exécutée sur coup franc. Son dégagement sur la ligne pour empêcher Maja de marquer à la 63e minute, alors que De Lange était battu, a été tout aussi décisif que sa passe décisive.

Milieu de terrain

Tochukwu Nnadi : 6/10 Tochukwu Nnadi a bien protégé sa défense pendant la première heure, permettant aux joueurs plus créatifs de s’exprimer. Il a toutefois commis quatre fautes, dont celle qui a offert le coup franc à l’origine du troisième but du Havre, et a eu de la chance de ne pas être sanctionné d’un penalty après un examen de la VAR pour une main dans le temps additionnel.

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Pierre-Emile Hojbjerg : 7/10 Pierre-Emile Hojbjerg a apporté de l’impact et de la maîtrise au milieu de terrain. Il est passé près du but sur une frappe enroulée en première période et a servi Paixao d’une talonnade astucieuse à l’heure de jeu. Marseille a semblé bien plus vulnérable après sa sortie à la 84e minute.

Himad Abdelli : 9/10 Himad Abdelli a été le joueur le plus en vue, à tel point que Le Havre a chargé Amir Richardson de le marquer individuellement. Il a lancé l’action du but de Paixao grâce à un demi-tour rapide suivi d’une passe vers Amine Gouiri, avant de couronner sa prestation d’une demi-volée dans la lucarne à la 55e minute. Gauthier Gallon, sorti rapidement de sa ligne, l’a mis en échec à deux reprises. Abdelli a ensuite surmonté un coup à la cheville avant de quitter le terrain sous une ovation debout.

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Attaque

Amine Harit : 7/10 Amine Harit a été remuant entre les lignes, offrant une occasion de la tête à Aguerd dans les premières minutes, puis une occasion sur une frappe enroulée à Abdelli. Il a également été au centre d’un incident en première période, lorsque Enzo Koffi, dernier défenseur, l’a retenu. Le Velodrome a réclamé un carton rouge, qui n’est jamais venu.

Igor Paixao : 8/10 Igor Paixao a représenté une menace constante sur l’aile. Il a servi Weah sur le deuxième but et a fait preuve de promptitude pour porter le score à 3-0 cinq minutes après la pause. Il a obligé Gallon à effectuer un arrêt à l’heure de jeu et a continué à jouer malgré un coup à l’épaule, jusqu’à son remplacement dans le temps additionnel.

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Amine Gouiri : 7/10 Amine Gouiri a été le point d’appui de l’attaque et a délivré la passe décisive sur le but de Paixao. Son centre, sur un coup franc joué rapidement, n’a été que partiellement dégagé, ce qui a permis à Abdelli d’inscrire le quatrième but. Il a toutefois été signalé hors-jeu à deux reprises.

Remplaçants et entraîneur

Neal Maupay : 5/10 Neal Maupay a remplacé Gouiri à la 78e minute, mais a eu du mal à peser sur le match alors que Le Havre prenait le dessus. Il a reçu un carton jaune dans les derniers instants du temps additionnel.

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Keyliane Abdallah : 5/10 Keyliane Abdallah est entré à la place de Harit à la 78e minute et a passé l’essentiel de son court passage sur le terrain à défendre, alors que la dynamique du match s’inversait.

Nouhoum Kamissoko : 5/10 Nouhoum Kamissoko a remplacé Abdelli à la 84e minute et s’est retrouvé aussitôt plongé dans la période la plus chaotique de l’après-midi marseillais.

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Angel Gomes : 5/10 Angel Gomes est entré à la place de Hojbjerg sous un accueil mitigé du Velodrome et n’a guère eu l’occasion de peser sur le match.

Ulisses Garcia : non noté Ulisses Garcia est entré à la place de Paixao dans le temps additionnel pour renforcer la défense.

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Bruno Genesio : 6/10 Bruno Genesio avait préparé son équipe à assommer Le Havre, et l’avance de 4-0 témoignait de la réussite de son plan. Marseille a toutefois perdu le contrôle après ses changements et n’a évité de laisser filer deux points que grâce à une décision de la VAR.