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La saison de Manchester United a atteint un nouveau point bas à Old Trafford, où le club a été surclassé 3-0 par une équipe de l’AFC Bournemouth d’une redoutable efficacité.

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La décision de Michael Carrick de laisser Bruno Fernandes hors du onze de départ s’est retournée contre lui de façon spectaculaire : les locaux ont manqué de créativité en son absence. Malgré 62 % de possession, Manchester United a été plombé par une série d’erreurs individuelles, permettant aux visiteurs d’afficher un total de xG supérieur, 2,24 contre seulement 0,61. Tout a commencé en première période, lorsque Rayan et Marcus Tavernier ont marqué coup sur coup, laissant le Stretford End sous le choc. Le but d’Evanilson à la 71e minute a ensuite porté le coup de grâce. Désormais sans victoire depuis huit matches, Manchester United voit la pression sur Carrick atteindre son paroxysme après une prestation dépourvue d’identité tactique. Voici les notes des joueurs de Manchester United.

Gardien et défense

Senne Lammens : 3/10 Senne Lammens a vécu un après-midi difficile, souvent abandonné par sa défense. S’il a repoussé une tentative de Rayan à bout portant à la 50e minute, il a encaissé trois buts et aggravé les malheurs de son équipe en jugeant mal une passe de Lewis Cook : sa sortie glissée manquée a offert le troisième but à Evanilson.

Diogo Dalot : 5/10 Diogo Dalot a été l’un des rares joueurs à chercher régulièrement à se projeter sur le flanc gauche, sans toutefois parvenir à concrétiser ses initiatives. Défensivement, Dalot a été relativement solide par rapport à ses coéquipiers, mais il n’a pas pu redresser une arrière-garde complètement désorganisée.

Leny Yoro : 3/10 Leny Yoro a réalisé une interception décisive en début de match pour empêcher Evanilson de marquer, mais son après-midi a surtout été marqué par une erreur désastreuse. Yoro a glissé au pire moment dans sa propre moitié de terrain, permettant à Adrien Truffert de récupérer le ballon et de servir Tavernier sur le deuxième but.

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Harry Maguire : 3/10 Harry Maguire a livré une prestation de capitaine, mais pour toutes les mauvaises raisons. Averti dans le temps additionnel de la première période, Maguire a paru lourd face à la vitesse des visiteurs et n’a pas réussi à organiser une défense sans cesse mise en pièces. Une erreur de sa part au début de la seconde période a failli permettre à Evanilson d’inscrire un troisième but, mais le drapeau signalant un hors-jeu l’a sauvé.

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Ayden Heaven : 2/10 Ayden Heaven a vécu un après-midi cauchemardesque, multipliant les pertes de balle avant d’être remplacé à la 65e minute. Un tacle imprudent des deux pieds lui a valu un carton jaune à la 37e minute et a directement concédé le coup franc sur lequel le premier but a été inscrit.

Milieu de terrain

Andrey Santos : 4/10 Andrey Santos a reçu un carton jaune à la 22e minute après une intervention appuyée, ce qui l’a contraint à jouer avec prudence jusqu’au bout. Santos a disputé les 90 minutes et montré de la combativité dans l’entrejeu, plaçant notamment une tête contrée en fin de match, mais il a rarement réussi à contenir les joueurs dangereux de Bournemouth.

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Carlos Baleba : 4/10 Carlos Baleba a eu du mal à s’imposer physiquement au milieu du terrain. S’il a tenté de faire circuler le ballon, Baleba a été lent dans les transitions défensives. Il a été remplacé à la 72e minute alors que le match échappait de plus en plus à son équipe.

Youri Tielemans : 3/10 Youri Tielemans a vécu 45 minutes cauchemardesques. Un ballon dangereux à ras de terre à la 32e minute a été sa seule véritable contribution. Tielemans a ensuite été averti à la 40e minute pour avoir retenu Lewis Cook, avant d’être remplacé à la pause.

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Attaque

Mason Mount : 6/10 Mason Mount a beaucoup travaillé au pressing et s’est montré le plus désireux de créer des occasions pour Manchester United lors d’une journée morose. Avec Bruno Fernandes sur le banc, la responsabilité de la création est revenue à Mount. Il a tenté sa chance de loin sans vraiment inquiéter Djordje Petrovic, tandis que ses corners ont systématiquement manqué de précision.

Amad Diallo : 4/10 Amad Diallo s’est retrouvé isolé sur l’aile droite pendant de longues périodes. Diallo a eu peu de ballons exploitables dans la surface adverse et a été largement neutralisé par Truffert avant de céder sa place à Shea Lacey à la 78e minute.

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Bryan Mbeumo : 5/10 Bryan Mbeumo a été la principale menace offensive de Manchester United faute de mieux, mais il a cruellement manqué de ballons. Petrovic a repoussé sa tentative à la 41e minute, puis sa demande de penalty à l’heure de jeu a été écartée. À la pointe de l’attaque, Mbeumo a affiché sa frustration.

Remplaçants et entraîneur

Lisandro Martinez : 4/10 Entré à la place de Heaven à la 65e minute, Lisandro Martinez s’est retrouvé au sol face à Rayan quelques secondes plus tard, avant que le Brésilien ne tire juste à côté du poteau. Martinez a ensuite apporté davantage de combativité, mais le match tournait déjà à la déroute.

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Matheus Cunha : 4/10 Matheus Cunha est entré à la pause à la place de Tielemans pour apporter davantage d’élan offensif. Cunha a fait circuler le ballon de manière assez satisfaisante, mais n’a pas mis Petrovic à l’épreuve, envoyant sa seule tentative au-dessus de la barre.

Joshua Zirkzee : 4/10 Joshua Zirkzee a remplacé Baleba à la 72e minute. Zirkzee a apporté une présence physique et vu un tir contré en fin de match, sans incidence sur le score final.

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Shea Lacey : 5/10 Shea Lacey a remplacé Diallo à la 78e minute et s’est montré remuant, adressant deux centres dangereux et voyant une frappe contrée en fin de match.

Michael Carrick : 2/10 Michael Carrick a été aux commandes d’un désastre tactique. Sa décision de laisser Bruno Fernandes sur le banc a privé l’équipe de leadership et de créativité. Le 4-2-3-1 a été facilement contourné, et les remplacements n’ont pas corrigé les défaillances collectives qui ont conduit à trois buts encaissés à domicile.