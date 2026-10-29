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Le gardien de Liverpool Giorgi Mamardashvili a fait une révélation surprenante : les notes tactiques fournies par le staff technique du club étaient totalement erronées lors de la victoire aux tirs au but contre Chelsea en Carabao Cup. Malgré ces données incorrectes, l’international géorgien est devenu le héros d’Anfield, prouvant que l’instinct peut parfois l’emporter même sur la préparation d’avant-match la plus détaillée.

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Une séance de tirs au but à suspense à Anfield

Liverpool a décroché une victoire spectaculaire face à Chelsea en Carabao Cup mercredi soir, après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire. La rencontre s'étant décidée aux tirs au but, tous les regards se sont tournés vers Mamardashvili, le gardien remplaçant, qui a répondu présent en l'absence d'Alisson et livré une prestation décisive.

La séance a pourtant mal commencé pour l'équipe à domicile : Kostas Tsimikas et Ryan Gravenberch ont tous deux échoué à 11 mètres. Mamardashvili a toutefois gardé son sang-froid dans ce scénario mouvementé et signé l'arrêt décisif face à Emmanuel Emegha. Cette parade a permis à Joe Gomez de marquer le tir au but victorieux, avant que Wesley Fofana ne manque le sien.

Iraola salue son gardien remplaçant

À Liverpool, Andoni Iraola n'a pas tardé à souligner la résistance mentale de son gardien et son immense concentration lors de cette fin de match sous haute tension. Revenant sur ses exploits en coupe, l'entraîneur a également évoqué la prestation convaincante du Géorgien face à Tottenham lors d'un match précédent.

« Il avait été très bon contre Tottenham lors du premier match, a expliqué Iraola. Avant les tirs au but, je lui ai dit : « Il faut en arrêter deux. » Il m'a répondu : « Il faut qu'on laisse quelqu'un manquer un tir au but. » »

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Tout en reconnaissant le rôle des données recueillies avant le match, Iraola a salué l'instinct du gardien et sa concentration sans faille. « Dans l'ensemble, il a deviné la direction de beaucoup de tirs au but, même s'il n'en a pas arrêté beaucoup, a-t-il ajouté. Toutes les équipes font leurs recherches. Parfois, les joueurs changent. Giorgi a été tout près d'en arrêter beaucoup. Le match n'est pas terminé pour autant. Il faut rester concentré, se focaliser sur ce que l'on peut contrôler. Je pense que Giorgi a été tout près d'arrêter beaucoup de tirs. Il a fait du très bon travail. »

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Mamardashvili écarte l'utilité des données

Malgré les propos d'Iraola sur la préparation d'avant-match, Mamardashvili a livré un constat sans détour sur les recherches du club concernant les tirs au but. Au micro d'ITV, le Géorgien a révélé que les informations détaillées fournies sur les tireurs de Chelsea étaient totalement erronées.

« J'avais aussi cette feuille, mais tout était faux ! », a-t-il reconnu. Lorsqu'on lui a demandé si ces notes tactiques l'avaient aidé d'une quelconque manière, le gardien a répondu sans détour : « Non. »

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Le gardien s'est plutôt fié à son instinct et à des indices physiques pour réaliser son arrêt décisif face à Emegha. « Avant le tir, je regardais sa jambe d'appui, l'endroit où il la posait. J'ai décidé de partir sur ma droite », a expliqué Mamardashvili. Revenant sur sa contribution décisive, il a conclu : « Je voulais en arrêter davantage, mais parfois, un seul suffit. »

Capitaliser sur ce succès en Carabao Cup

En battant Chelsea au terme d'un tel scénario, Liverpool s'est qualifié pour le tour suivant de la Carabao Cup tout en mettant en évidence la profondeur de son effectif. Cette victoire prouve que le club peut compter sur ses remplaçants pour répondre présent sous une pression extrême lorsque ses titulaires habituels sont indisponibles.

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Forte de la confiance acquise grâce à cette prestation pleine de caractère, l'équipe cherchera à prolonger la dynamique née de cette séance de tirs au but. La force de caractère affichée pour surmonter les tirs manqués et les données tactiques erronées lui apportera un précieux coup de pouce sur le plan mental alors que les rencontres nationales commencent à s'enchaîner.