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Joe Gomez a été le héros inattendu de Liverpool, qui a éliminé le Chelsea de Xabi Alonso aux tirs au but (6-5) pour atteindre les quarts de finale de la Carabao Cup, après un match nul (1-1) à Anfield.

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Andoni Iraola a procédé à sept changements, et son équipe s’est créé peu d’occasions lors d’une première période terne, avant de se réveiller avec deux penalties en l’espace de trois minutes. Ryan Gravenberch s’est jeté inutilement sur Moises Caicedo, et Morgan Rogers a pris Giorgi Mamardashvili à contre-pied à la 40e minute. Liverpool a répliqué presque aussitôt : Wesley Fofana a touché de la main un corner de Kostas Tsimikas, et Cody Gakpo a frappé le penalty dans le petit filet.

La seconde période a été bien plus animée. Mike Penders a repoussé les tentatives de Ronald Araujo et Bradley Barcola, Mamardashvili a mis Marco Palestra en échec, et Florian Wirtz aurait dû donner la victoire à son équipe lorsque Levi Colwill a contré sa frappe à neuf mètres à la 80e minute.

La séance de tirs au but a connu plusieurs rebondissements. Valentin Barco a trouvé le poteau et Tsimikas a envoyé sa tentative au-dessus alors qu’il avait l’occasion de conclure, avant que Penders n’arrête le tir de Gravenberch. Mamardashvili lui a répondu en repoussant celui d’Emanuel Emegha. Gomez, qui n’a toujours pas marqué pour Liverpool dans le temps réglementaire, a ensuite décoché une frappe dans la lucarne, puis Fofana a envoyé le tir suivant de Chelsea dans le Kop.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Liverpool à Anfield...

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Gardien et défense

Giorgi Mamardashvili : 8/10 Il ne pouvait rien sur le penalty de Rogers, mais a réalisé un bel arrêt face à l’ailier de Chelsea en début de seconde période, puis une parade décisive devant Palestra à la 78e minute. Il a arrêté le tir au but d’Emegha pour maintenir Liverpool en vie lors de la mort subite.

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Joe Gomez : 8/10 Il a adressé un superbe centre pour la tête d’Araujo, contré une frappe de Rogers en contre-attaque et récupéré le brassard après la sortie de Van Dijk. Le défenseur, qui n’a toujours pas marqué pour Liverpool dans le temps réglementaire, a ensuite fait preuve d’un sang-froid remarquable pour expédier le tir au but décisif dans la lucarne.

Ronald Araujo : 7/10 Il a muselé Danny Welbeck et n’a commis aucune faute lorsque Rogers est tombé en réclamant un penalty. Il aurait toutefois dû marquer lorsque Penders a repoussé sa puissante tête à sept mètres du but.

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Virgil van Dijk : 7/10 Il a bien lu le jeu en début de match, interceptant des passes de Jordan Henderson et Caicedo et intervenant sur Welbeck. Il a été pris une fois lorsqu’un ballon a filé devant lui pour permettre à Rogers de partir vers le but, avant d’être remplacé après 72 minutes afin de gérer son temps de jeu.

Kostas Tsimikas : 6/10 Son corner a provoqué la main de Fofana et amené l’égalisation, tandis que son centre depuis la ligne de sortie de but a trouvé Barcola, dont Penders a détourné la frappe. Il a envoyé sa tentative au-dessus de la barre alors qu’il pouvait conclure la séance de tirs au but.

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Milieu de terrain

Ryan Gravenberch : 5/10 Une soirée à oublier. Il s’est jeté sur Caicedo alors que le milieu de Chelsea s’éloignait du but, concédant un penalty inutile, puis a vu Penders arrêter son tir au but trop faible, frappé plein axe.

James McConnell : 6/10 Il a combiné avec Rio Ngumoha en début de match, mais a parfois perdu le ballon trop facilement. Averti à la 21e minute pour une main volontaire destinée à stopper une contre-attaque de Chelsea, il a cédé sa place à Wirtz juste avant l’heure de jeu.

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Trey Nyoni : 7/10 À l’aise avec le ballon, il ne s’est pas laissé impressionner par le milieu expérimenté de Chelsea. Sa frappe déviée, la première de Liverpool dans ce match, a obtenu le corner qui a amené l’égalisation. Alexis Mac Allister l’a remplacé à la 82e minute.

Attaque

Cody Gakpo : 8/10 Il a frappé son penalty de la 43e minute dans le petit filet, puis a enroulé une frappe à 20 mètres qui a obligé Penders à intervenir quelques instants plus tard. Il a remis le ballon de la tête devant le but pour la grosse occasion de Wirtz, même si ses combinaisons ont été irrégulières, et a de nouveau marqué lors de la séance de tirs au but.

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Lewis Koumas : 6/10 Plein d’énergie et actif au pressing dès le coup d’envoi, il a toutefois été averti à la 11e minute pour une intervention en retard sur Maxence Lacroix et n’est pas parvenu à se montrer décisif avant son remplacement à la 59e minute.

Rio Ngumoha : 7/10 Le joueur le plus remuant de Liverpool face à son ancien club. Il a régulièrement éliminé Pedro Neto et Josh Acheampong sur la gauche et provoqué les avertissements d’Acheampong et de Romeo Lavia avant de céder sa place à Alexander Isak.

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Remplaçants et entraîneur

Florian Wirtz (59e, à la place de McConnell) : 6/10 Il a apporté de l’énergie, poursuivant un ballon qui semblait perdu pour obtenir un corner en fin de match, mais aurait dû marquer lorsque Colwill a contré sa frappe à neuf mètres du but. Il a transformé son tir au but.

Bradley Barcola (59e, à la place de Koumas) : 7/10 Il a donné un nouvel élan à Liverpool sur la droite. Il a forcé Penders à réaliser un bel arrêt sur une frappe basse et puissante, puis a enroulé un superbe tir au but dans la lucarne lors de la mort subite.

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Jeremy Jacquet (72e, à la place de Van Dijk) : 6/10 Il a tenu sa place aux côtés d’Araujo, même s’il a percuté Emegha et Lavia, concédant un coup franc en fin de match.

Alexis Mac Allister (82e, à la place de Nyoni) : 6/10 Entré avec la séance de tirs au but en tête, il a montré la voie en expédiant la première tentative de Liverpool sous la barre.

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Alexander Isak (82e, à la place de Ngumoha) : 6/10 Il a eu peu de temps pour peser dans le jeu, mais a transformé le deuxième tir au but de Liverpool en frappant haut dans le but.

Andoni Iraola : 7/10 Son équipe remaniée a longtemps peiné à se créer des occasions, mais les entrées de Wirtz et Barcola à l’heure de jeu ont rendu Liverpool plus dangereux, et ses changements tardifs ont porté leurs fruits lors de la séance de tirs au but.



