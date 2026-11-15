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L’Espagne a perdu la première place du groupe A3 de la Ligue des nations à la différence de buts et vu sa série de 43 matches sans défaite prendre fin après sa défaite 3-2 contre l’Angleterre au Riyadh Air Metropolitano.

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Un match nul aurait suffi aux champions du monde et d’Europe pour terminer premiers. L’équipe de Thomas Tuchel a été la meilleure avant la pause, exerçant un pressing haut et empêchant l’Espagne de cadrer le moindre tir en première période. Pau Cubarsi a commis une faute sur Harry Kane dans la surface, et le capitaine de l’Angleterre a transformé le penalty dans le temps additionnel de la première période.

La situation s’est aggravée dès la reprise. Ezri Konsa a repris de la tête un corner de Declan Rice à la 53e minute, puis Ben White a inscrit un troisième but quatre minutes plus tard. L’Espagne s’est ainsi retrouvée menée de trois buts, alors qu’elle a terminé la rencontre avec 64 % de possession et 23 tirs.

Lamine Yamal a lancé la remontée. Retenu par Elliot Anderson à la 63e minute, il a provoqué l’expulsion du milieu anglais. Mikel Oyarzabal a transformé le penalty deux minutes plus tard. Yamal a ensuite offert le deuxième but à Nico Williams, entré en jeu, à la 75e minute. L’Espagne a assiégé le but de James Trafford en fin de rencontre, mais le gardien anglais a tenu bon.

Voici les notes des joueurs espagnols au Riyadh Air Metropolitano :

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Gardien et défense

Unai Simon (6/10) : A repoussé une tentative à bout portant de Jude Bellingham dès la première minute, puis sa tête plus tard dans la première période. Il ne pouvait rien sur les trois buts.

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Marc Pubill (6/10) : Titulaire au poste de latéral droit, il a dû sortir sur blessure à la 21e minute, sans avoir vraiment eu le temps de se montrer.

Pau Cubarsi (5/10) : A concédé le penalty qui a permis d’ouvrir le score en faisant tomber Kane à la 41e minute. Remplacé par Dean Huijsen à la mi-temps.

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Aymeric Laporte (6/10) : N’a pas pu empêcher l’Espagne d’encaisser trois buts en douze minutes, de part et d’autre de la pause. Il est passé près de marquer sur corner à la 72e minute, puis Trafford l’a privé d’une égalisation tardive en détournant superbement du bout des doigts sa reprise à la 90e minute.

Marc Cucurella (6/10) : A reçu un carton jaune à la 50e minute pour avoir stoppé la course de Morgan Rogers vers la surface. Il a continué à se projeter et a failli marquer au premier poteau lorsque son centre dévié a obligé Trafford à intervenir à la 80e minute.

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Milieu de terrain

Martin Zubimendi (6/10) : A fait circuler le ballon devant la défense tandis que l’Espagne maîtrisait la possession, mais n’a pas pu empêcher le pressing anglais de déstabiliser les locaux en première période. Contraint de sortir sur blessure à la 72e minute.

Fabian Ruiz (7/10) : A contribué à la circulation du ballon espagnole, même s’il a eu du mal à trouver des espaces face au pressing haut de l’Angleterre. Il a eu une altercation avec White au coup de sifflet de la mi-temps et fait partie des trois joueurs remplacés à la pause.

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Mikel Merino (6/10) : Une soirée discrète. Il a servi Yamal pour un tir à la 35e minute, puis a vu une tentative contrée quatre minutes plus tard, avant d’être remplacé par Fermin Lopez à la mi-temps.

Alex Baena (7/10) : A disputé l’intégralité des 90 minutes et n’a cessé de chercher la faille dans la défense anglaise. Ses ballons ont créé des occasions pour Pedro Porro, Williams et Yamal, mais il a été averti pour simulation à la 68e minute.

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Attaque

Lamine Yamal (8/10) : De loin le joueur espagnol le plus dangereux en attaque, il a constamment posé des problèmes à Lewis Hall. Il a obtenu le penalty qui a entraîné l’expulsion d’Anderson, offert un but à Williams et mis Trafford à l’épreuve jusqu’au bout. Il a été averti pour contestation à la 57e minute.

Mikel Oyarzabal (7/10) : Souvent isolé en première période, durant laquelle il a également été signalé hors-jeu, il a fait preuve de sang-froid sur penalty en prenant Trafford à contre-pied. Il a aussi créé l’occasion de Laporte sur corner à la 72e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Pedro Porro (6/10) : Entré rapidement à la place de Pubill, blessé, il s’est souvent projeté vers l’avant, mais a manqué deux occasions de la tête et tiré au-dessus de loin, tout en commettant quatre fautes.

Dean Huijsen (6/10) : A remplacé Cubarsi à la mi-temps et se trouvait sur le terrain lorsque l’Angleterre a marqué deux fois en quatre minutes, mais a trouvé ses marques quand le match a tourné en faveur de l’Espagne.

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Fermin Lopez (6/10) : A remplacé Merino à la mi-temps et s’est régulièrement présenté dans la surface. Il a tenté sa chance quatre fois, obligeant Trafford à intervenir aux 72e et 90e minutes.

Pedri (7/10) : A changé le rythme du match après avoir remplacé Ruiz à la pause. Sa capacité à se retourner dans les petits espaces et à combiner avec Yamal a aidé l’Espagne à dominer la seconde période. Il a obligé Trafford à effectuer un dernier arrêt dans le temps additionnel.

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Nico Williams (7/10) : Entré à la 72e minute, il a marqué trois minutes plus tard en reprenant un centre de Yamal sur contre-attaque, le ballon entrant après avoir touché l’intérieur du poteau. Une intervention de White en dernier recours l’a empêché d’inscrire un deuxième but à la 84e minute.

Luis de la Fuente (5/10) : Son équipe de départ a été débordée en première période et n’a pas mis Trafford à l’épreuve avant la pause. Ses trois changements à la mi-temps et l’entrée de Williams ont lancé la remontée, mais le retard accumulé pendant la première heure était trop important pour être comblé.