Les notes de France-Autriche : La belle première de Fofana et Badiashile, Tchouameni en patron

Mike Maignan 5/10

Le gardien milanais n’a rien eu à faire durant la première période mais se blesse sur une action anodine (45e). Remplacé à la mi-temps par Areola (5) qui n’a pas eu plus de travail à effectuer hormis une sortie dans les pieds de Ljubicic (90e).

Jules Koundé (non noté)

Appliqué en début de match, le Barcelonais a eu peu de travail défensif et a pu monter à quelques reprises, avant de ressentir une douleur à l’ischio gauche. Remplacé par Saliba (5) à la 23e minute qui a parfois été mis en difficulté par le pressing adverse.

Raphaël Varane 7/10

Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu l’ancien Madrilène aussi rassurant. S’il n’a pas été mis sous pression par l’attaque autrichienne, le capitaine du soir a éteint Arnautovic par quelques anticipations bien senties. Un match très propre.

Benoit Badiashile 7/10

Pour sa première sélection, le défenseur monégasque a dégagé une vraie sérénité. Ses relances ont été tranchantes et il a constamment cherché à relancer devant lui. Après une belle intervention, il s’est même permis d’envoyer un long ballon précis pour Giroud (7e). Vigilant, il a coupé quelques bons centres (30e) et aussi une course d’Onisiwo sur un coup franc rapidement joué (45e).







Jonathan Clauss 6/10

Après un dernier rassemblement contrasté, le latéral marseillais allait être jugé sur ses intentions. Il n’a pas semblé inhibé et dès les premiers instants à proposer des solutions (14e, 15e). Il se procure deux occasions nettes en reprenant un tir de Giroud (13e) mais manque surtout sa frappe après un décalage de Griezmann (52e). Même s’il n’a pas été inquiété, on l’a vu vigilant sur son repli défensif. Quelques imprécisions par séquences.







Aurélien Tchouaméni 7/10

Il n’a que 13 sélections avec les Bleus et se comporte déjà comme un patron. Placé aux côtés de Youssouf Fofana, il a toujours cherché à aller de l’avant et a formé un duo intéressant avec son ancien compère. Surtout, on l’a vu plus offensif que lors de ses dernières sorties en frappant à l’entrée de la surface (12e) ou en venant couper un centre de Clauss (58e). Tout proche d’inscrire son deuxième but en sélection sur un magnifique retourné détourné par Pentz sur sa barre (35e).







Youssouf Fofana 6/10

Lui aussi n’a pas manqué sa première sélection. Peut-être rassuré par la présence de Tchouaméni à ses côtés, le Monégasque a régulièrement été impliqué dans le jeu combiné des Bleus (14e, 34e). Il se procure même une belle opportunité sur un service de Mbappé mais manque sa reprise (45e +2). Plus en vue à la récupération en seconde période.







Ferland Mendy 6/10

Le latéral gauche n’avait plus enfilé le maillot bleu depuis octobre 2020 et on a eu l’impression qu’il avait déjà tous ses repères. Porté sur l’offensive, il adresse un bon centre pour Giroud et monte parfaitement sur un décalage de Griezmann. Le Madrilène a aussi apporté beaucoup d’équilibre et de justesse sur un côté qui en a parfois manqué. Il a régalé le public sur un débordement où il élimine son vis-à-vis d’une feinte de corps (48e).







Antoine Griezmann 6/10

Très libre sur le front de l’attaque, le Madrilène s’est démené mais n’a pas toujours eu de la réussite dans le jeu combiné mais il n’a pas non plus tout oublié et décale parfaitement Mendy (34e) et sert parfaitement Giroud sur le deuxième but des Bleus (2-0, 65e). Une entente à parfaire avec Jonathan Clauss.







Olivier Giroud 7/10

Le deuxième buteur de l’histoire des Bleus (49 buts contre 51 pour Thierry Henry) s’est arrêté dans les airs pour faire le break et marquer d’une tête magnifique (2-0, 65e). Dans son style habituel, il a souvent cherché à combiner et à remiser avec de belles réussites. Un poids constant pour la défense autrichienne. Pas toujours bien servi, notamment par Mbappé.







Kylian Mbappé 7/10

L’attaquant du PSG a eu beaucoup de déchets dans ses échanges avec ses partenaires et s’en est souvent remis à des tentatives individuelles. C’est d’ailleurs en soliste qu’il ouvre le score après avoir effacé trois joueurs (1-0, 56e). Il manque tout de même deux énormes occasions en poussant trop son ballon : d’abord après un échange avec Giroud (26e) puis après avoir effacé Pentz (67e). Remplacé par Kolo Muani (90e +1).