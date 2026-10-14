Feyenoord a signé mercredi une belle victoire 3-2 face à Como 1907 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa et Luciano Valente ont particulièrement brillé dans les rangs du club de Rotterdam. Voetbalzone attribue, comme à l’ancienne, une note aux titulaires de Feyenoord et aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

Le nouveau joueur de la sélection des Pays-Bas a surtout montré toute sa classe en première période, inscrivant un superbe but. Sa frappe à l’entrée de la surface n’a laissé aucune chance au gardien de Como, Robert Sánchez. Zechiël s’affirme de plus en plus comme le moteur de Feyenoord au milieu de terrain et sera suivi de près par Xavi dans les semaines à venir.

Anis Hadj Moussa 8,5

L’ailier algérien de Feyenoord a montré toute sa classe après la pause. Parti du côté droit, Hadj Moussa a repiqué rapidement dans l’axe, comme à l’ancienne, avant de placer le ballon dans le coin inférieur droit. Dangereux pratiquement toute la soirée à De Kuip, il a joué un rôle important dans le troisième but de Feyenoord et sa première victoire en Ligue des champions.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente a de nouveau évolué sur l’aile gauche de l’attaque à trois de Feyenoord et semble de plus en plus à l’aise à ce poste. Milieu de terrain de formation, il a intelligemment trouvé Zechiël sur l’égalisation de l’équipe à domicile. Certains réclament déjà sa convocation, plutôt que celle de Kenneth Taylor, pour le prochain rassemblement de la sélection des Pays-Bas. Valente est toutefois resté aux vestiaires à la pause, remplacé par Gaoussou Diarra.

Gaoussou Diarra 7