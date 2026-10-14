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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Rian Rosendaal
Traduit par

Les notes de Feyenoord : Anis Hadj Moussa, meilleur joueur incontesté, mais trois autres joueurs obtiennent un 8

Player ratings
Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Ligue des Champions
T. Ernst
G. Read
J. St. Juste
M. Marmol
J. Lopez
G. Zechiel
C. Vanhoutte
O. Targhalline
L. Valente
N. Ferri
A. Hadj Moussa
G. Diarra

Feyenoord a signé mercredi une belle victoire 3-2 face à Como 1907 lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa et Luciano Valente ont particulièrement brillé dans les rangs du club de Rotterdam. Voetbalzone attribue, comme à l’ancienne, une note aux titulaires de Feyenoord et aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Tjark Ernst 6,5

Givairo Read 7

Jeremiah St. Juste 8

Mika Mármol 7

Prochains matchs
TEL

TEL

Eredivisie

17 oct. 2026

FEY

FEY

FIO

FIO

Serie A

18 oct. 2026

COM

COM

Javi López 6

Charles Vanhoutte 7

Oussama Targhalline 8

Gjivai Zechiël 8

Le nouveau joueur de la sélection des Pays-Bas a surtout montré toute sa classe en première période, inscrivant un superbe but. Sa frappe à l’entrée de la surface n’a laissé aucune chance au gardien de Como, Robert Sánchez. Zechiël s’affirme de plus en plus comme le moteur de Feyenoord au milieu de terrain et sera suivi de près par Xavi dans les semaines à venir.

Anis Hadj Moussa 8,5

L’ailier algérien de Feyenoord a montré toute sa classe après la pause. Parti du côté droit, Hadj Moussa a repiqué rapidement dans l’axe, comme à l’ancienne, avant de placer le ballon dans le coin inférieur droit. Dangereux pratiquement toute la soirée à De Kuip, il a joué un rôle important dans le troisième but de Feyenoord et sa première victoire en Ligue des champions.

Nacho Ferri 7

Luciano Valente 7,5

Valente a de nouveau évolué sur l’aile gauche de l’attaque à trois de Feyenoord et semble de plus en plus à l’aise à ce poste. Milieu de terrain de formation, il a intelligemment trouvé Zechiël sur l’égalisation de l’équipe à domicile. Certains réclament déjà sa convocation, plutôt que celle de Kenneth Taylor, pour le prochain rassemblement de la sélection des Pays-Bas. Valente est toutefois resté aux vestiaires à la pause, remplacé par Gaoussou Diarra.

Gaoussou Diarra 7

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