Les News des Bleues | Blessures, suspensions et compo face à la Corée du Sud - tout ce qu'il faut savoir

Les Bleues ouvrent la 8e édition de la Coupe du monde féminine par un premier match face à la Corée du Sud, dans le groupe A.

Après leur campagne de préparation satisfaisante, marquée par deux victoires en amical contre la (3-0) et la (2-1), les Bleues vont enfin jouer le match qu'elles attendent depuis de nombreux mois. Opposée à la , au Parc des Princes, l'Équipe de veut entamer de la meilleure des manières sa à domicile.

Le groupe

Corinne Diacre pourra compter sur l'ensemble de ses joueuses pour cette rencontre. Incertaines en début de semaine, Griedge Mbock et Amandine Henry sont aptes pour ce rendez-vous face à la sélection sud-coréenne.

Gardiennes : Sarah Bouhaddi ( ), Solène Durand ( ) et Pauline Peyraud-Magnin ( , ANG)



Défenseures : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui ( ), Griedge Mbock (Lyon), Ève Perisset (PSG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier) et Aïssatou Tounkara ( , ESP)



Milieux : Charlotte Bilbault ( ), Elise Bussaglia ( ), Maëva Clemaront (FC Fleury), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Lyon) et Gaëtane Thiney (Paris FC)



Attaquantes : Viviane Asseyi ( ), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Valérie Gauvin (Montpellier) et Emeiline Laurent (Guingamp)

L'article continue ci-dessous

Les absentes

Côté française, il n'y a pas d'absente pour cette première rencontre de la Coupe du monde 2019.

La composition probable

Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Le Sommer, Thiney, Diani - Gauvin

L'adversaire du soir

La Corée du Sud est placée au 14e rang du dernier classement FIFA, publié avant le début de cette Coupe du monde. Les joueuses de Yoon Deok-yeo comptent bien jouer les trouble-fêtes pour ce match d'ouverture. Dans le passé, les Sud-Coréennes ont déjà croisé la route des Bleues dans un Mondial. C'était en 2015, au , et les Bleues s'étaient imposées en 8e de finale sur le score de 3-0.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu le vendredi 7 juin (21h) au Parc des Princes à Paris. TF1 et Canal + diffusent le match en direct, qui peut également être vu en streaming sur leurs sites internet : MyTF1 et MyCanal.