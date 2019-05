Les News des Bleues | Blessures, suspensions et compo face à la Chine - tout ce qu'il faut savoir

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le dernier match de préparation des Bleues avant l'ouverture de la Coupe du monde féminine.

Après leur premier succès en amical contre la (3-0) samedi dernier, les joueuses de Corinne Diacre entament le sprint final de leur préparation. Les Bleues jouent ce vendredi soir leur ultime match amical, face à la , avant le grand début de la féminine contre la , le vendredi 7 juin.

Le groupe

Corinne Diacre pourra compter sur 21 de ses 23 mondialistes pour cette dernière répétition générale.

Gardiennes : Sarah Bouhaddi ( ), Solène Durand ( ) et Pauline Peyraud-Magnin ( , ANG)



Défenseures : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui ( ), Griedge Mbock (Lyon), Ève Perisset (PSG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier) et Aïssatou Tounkara ( , ESP)



Milieux : Charlotte Bilbault ( ), Elise Bussaglia ( ), Maëva Clemaront (FC Fleury), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Lyon) et Gaëtane Thiney (Paris FC)



Attaquantes : Viviane Asseyi ( ), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Valérie Gauvin (Montpellier) et Emeiline Laurent (Guingamp)

Les absentes

Eugénie Le Sommer et Amel Majri ne disputeront pas le dernier match amical de l'équipe de avant le Mondial, ce vendredi contre la Chine (21h).

La composition probable

Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Karchaoui - Henri, Bilbault - Cascarino, Thiney, Diani - Gauvin

L'adversaire du soir

La Chine est placée au 16e rang du classement mondial féminin par la FIFA. Les joueuses de Jia Xiuquan affronteront dans le Groupe B du mondial l' , l' et l' . Elles ont déjà été finalistes de la Coupe du monde, en 1999, contrairement aux Bleues.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu le vendredi 31 mai (21h) au Stade Dominique-Duvauchelle de Créteil. Le match est diffusé en direct et en intégralité sur W9.