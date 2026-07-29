Les négociations ont commencé : un joueur d'Al-Ittihad aux portes de la Liga

Le Serbe Jan-Carlo Simić, défenseur d'Al-Ittihad, s'est rapproché d'une expérience en championnat espagnol, après que l'Espanyol est entré en négociations avec la direction du club saoudien afin de le recruter durant l'actuelle période de transferts estivaux.

Selon lejournal saoudien Arriyadiyah, la direction d'Al-Ittihad a entamé des discussions verbales avec l'Espanyol pour évoquer le transfert de Simić, que ce soit via une vente définitive ou sous forme de prêt, dans le cadre d'une restructuration de l'effectif de l'équipe en vue de la nouvelle saison.

Le rapport a précisé que les négociations restent liées à l'accord du joueur pour le transfert, si les deux clubs parviennent à un accord définitif concernant l'opération.

La direction d'Al-Ittihad cherche durant la période actuelle à réorganiser l'effectif de l'équipe, en réduisant le nombre de joueurs étrangers conformément aux besoins du staff technique pour la saison prochaine.

Al-Ittihad avait recruté Jan-Carlo Simić l'été dernier avec un contrat courant jusqu'en 2029, afin de renforcer les rangs de l'équipe première et de l'équipe des moins de 21 ans.

Le défenseur serbe a disputé 15 matches sous le maillot d'Al-Ittihad dans les différentes compétitions, pour un total de 1166 minutes, et a écopé de deux cartons jaunes, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

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