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Abdelmawgood Samir

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Les négociations ont atteint un stade avancé : le Real Madrid proche d'une nouvelle recrue avant la fermeture du mercato

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Le Real Madrid poursuit son activité sur le marché des transferts estival, mais cette fois par la porte de son équipe réserve, la Castilla, après que le club madrilène s'est rapproché de la conclusion du transfert du jeune milieu de terrain Latif Ismán, l'un des talents montants les plus en vue de l'UD Logroñés. Une démarche qui vise à renforcer le projet de l'équipe réserve avec des talents capables d'atteindre l'équipe première à l'avenir.

Selon Rafael Acevedo, journaliste de l'émission « El Chiringuito », les négociations entre le Real Madrid et Logroñés sont parvenues à un stade avancé, dans un contexte de bonnes relations institutionnelles entre les deux clubs. Il a précisé que le transfert d'Ismán à la Castilla pourrait se conclure avant la fermeture du marché des transferts.

Âgé de 19 ans, Ismán est lié à Logroñés par un contrat courant jusqu'en 2027, tandis que la clause libératoire inscrite dans son contrat s'élève à environ 500 000 euros, un montant que le Real Madrid pourrait être contraint de débourser pour s'attacher les services du joueur, le club espagnol restant ferme sur sa position quant à l'avenir de son jeune talent.

Ismán s'est distingué de manière remarquable durant la préparation de la nouvelle saison, après avoir fait partie d'un groupe de 9 joueurs de l'académie de Logroñés à avoir eu l'occasion de participer avec l'équipe, confirmant ainsi son potentiel et attirant l'intérêt de plusieurs clubs de Liga.

Le joueur se caractérise par sa capacité à occuper plusieurs postes au milieu de terrain, puisqu'il peut évoluer comme sentinelle ou dans un rôle plus avancé. Il possède également la capacité de récupérer le ballon, de créer des occasions et de se projeter dans la surface de réparation adverse, autant d'éléments qui ont fait de lui l'un des talents les plus en vue à être sortis de l'académie de Logroñés ces derniers temps.

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La démarche du Real Madrid s'inscrit dans le cadre du plan du club visant à renforcer la Castilla avec de jeunes talents capables de rivaliser pour la montée en deuxième division, l'équipe ayant réussi cet exploit pour la dernière fois en 2012.

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