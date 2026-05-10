Les Néerlandais brillent et sauvent Rome : Donyell Malen et Devyne Rensch ont été décisifs dans une fin de match haletante

Devyne Rensch et Donyell Malen ont été les grands héros de la Roma dimanche soir. Rensch a inscrit le but égalisateur dans les dernières secondes du match contre Parme, puis Malen a encore amplifié la joie des supporters en marquant son deuxième but de la soirée à la 91e minute. Le score final était de 2-3.

La Roma avait pourtant ouvert le score très tôt grâce à Malen, qui a profité d’une contre-attaque lancée par Paulo Dybala, a contrôlé parfaitement le ballon avant de l’envoyer d’une frappe puissante dans le coin droit, portant son total à douze buts en championnat.

Pourtant, la Roma a complètement laissé filer son avance. Juste après la pause, Gabriel Strefezza a égalisé, et les problèmes de l’équipe de l’entraîneur Gian Piero Gasperini se sont aggravés lorsque Mandela Keita a donné l’avantage à Parme à la 87^e minute. La Roma semblait sur le point de perdre des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Mais Rensch, entré en jeu un quart d’heure plus tôt, a alors changé la donne : sur un corner mal repoussé par Parme, le latéral droit a récupéré le ballon à l’entrée de la surface et l’a expédié dans les filets d’une frappe puissante (2-2). Un point semblait sauvé.

Le calvaire n’était pourtant pas fini pour les Giallorossi. Peu après, Rensch était fauché dans la surface, et, après intervention du VAR, l’arbitre accordait un penalty. Malen se présentait face au ballon et transformait la sentence avec sang-froid : 2-3. Les supporters romains, nombreux dans les tribunes, exultaient.

Grâce à ce succès, la Roma reste dans le sillage de la Juventus et de l'AC Milan, et dépasse Côme pour s'emparer de la cinquième place. L'équipe de Malen et Rensch demeure ainsi pleinement en lice pour obtenir un billet pour la Ligue des champions.